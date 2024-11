Marshall nominato primo Lockheed Martin-Approved Center of Excellence per C-130 Center Wing Box Replacements

Marshall è stato riconosciuto da Lockheed Martin come primo authorized Center of Excellence for center wing box replacements al mondo per i C-130 Hercules tactical airlifter.

“I leader di Marshall e Lockheed Martin si sono riuniti di recente per celebrare il traguardo durante l’annuale Hercules Orion Conference (HOC) ad Atlanta, situata vicino alla C-130 production line a Marietta, Georgia.

Marshall ha completato quasi 80 center wing box replacements dal 2004 e rimane l’unica organizzazione ad aver eseguito queste procedure altamente complesse sia sulle legacy C-130 platforms che sul current production model C-130J Super Hercules. Inoltre, nessun’altra organizzazione ha completato con successo un C-130J center wing box replacement al di fuori degli Stati Uniti”, afferma Lockheed Martin.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di aver aggiunto un’altra prima mondiale alle nostre C-130 engineering credentials”, afferma Bob Baxter, Marshall chief growth officer. “Questo riconoscimento da parte di Lockheed Martin rafforza la nostra posizione di industry leader in non-standard repair and replacement e dimostra la forza della nostra capability enhancement offering”.

“Lo scopo del center wing box replacement è di estendere l’operational life di un aeromobile. La center wing è una delle major primary structure di un aeromobile, definita “lifed article”.

Le original center wings montate durante la fabbricazione dell’aeromobile hanno una durata di circa 19.000 ore. L’installazione di una nuova enhanced service life center wing ripristina efficacemente l’aeromobile, mantenendone l’aeronavigabilità e potenzialmente estendendone la durata di decenni.

Lockheed Martin fornisce a Marshall service bulletins, tooling and kits con tutte le parti e i componenti necessari per eseguire la sostituzione sull’aeromobile. Mentre l’original center wing viene rimossa, le interfacing structures e i main frames vengono accuratamente ispezionati e sottoposti a manutenzione prima che l’enhanced service life center wing venga installata e che vengano sostituiti il cablaggio e gli impianti interni”, prosegue Lockheed Martin.

“Riconoscere Marshall come primo Lockheed Martin approved Center of Excellence per il suo lavoro alla guida del C-130 center wing box replacement program è una scelta naturale. Marshall è una parte fondamentale della C-130 Hercules community perché incarna un impegno per l’eccellenza nella manutenzione e nel supporto del C-130, assicurando che questi velivoli versatili continuino a servire gli operatori in modo affidabile ed efficiente nel soddisfare le richieste delle missioni globali”, afferma Rod McLean, vice president and general manager of the Air Mobility & Maritime Missions Line of Business at Lockheed Martin Aeronautics.

“Marshall sta attualmente eseguendo center wing replacements su 12 velivoli C-130J, otto dei quali sono stati completati e altri quattro devono ancora essere completati. A causa delle varie modifiche che l’aereo ha subito, sono stati necessari adattamenti specialistici al processo per questa flotta, per garantire un’integrazione senza soluzione di continuità.

Con sede a Cambridge, Regno Unito, Marshall supporta la global C-130 fleet dal 1966. L’azienda è stata il primo authorised C-130 service center al mondo e ha anche la particolarità di essere il primo C-130J Super Hercules service center.

Con una flotta globale di 2.700 C-130 che superano 25 milioni di ore di volo, l’Hercules è ineguagliabile per presenza e prestazioni. In continua innovazione e pronto per il futuro, il C-130J Super Hercules è l’attuale C-130 production model. Ad oggi Lockheed Martin ha consegnato più di 555 C-130J e la Super Hercules global fleet ha superato più di 3 milioni di ore di volo”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)