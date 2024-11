Nuovo volo UPS tra Colonia e Roma Fiumicino a supporto dell’export delle PMI italiane

UPS ha annunciato un nuovo volo giornaliero diretto che collega il suo hub aereo europeo di Colonia/Bonn all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, ampliando le sue capacità di import ed export a supporto della crescita continua delle PMI italiane.

“Con l’aggiunta di un Boeing 767, UPS ora offre una capacità di 350 tonnellate in più a settimana ai clienti delle aree centrali e meridionali del Paese, dando loro un migliore accesso al suo network globale per consegne il giorno successivo nella maggior parte degli indirizzi commerciali in Italia e in Europa e in due giorni lavorativi negli Stati Uniti e nelle aree business chiave in Asia.

Grazie al nuovo collegamento aereo e all’ampliamento del network via terra, UPS può offrire tempi di consegna anticipati e orari di ritiro prolungati nell’area di Roma e del Lazio. UPS è infatti l’integratore logistico con gli orari di volo più competitivi a operare negli aeroporti della capitale. Inoltre, a supporto delle operazioni, UPS inaugurerà un gateway nell’area cargo dell’aeroporto con una capacità di smistamento di 2.500 pacchi all’ora, strategicamente collegato alla sua rete distributiva terrestre”, affermano UPS e Aeroporti di Roma.

“Il nuovo volo e la nuova struttura di Roma Fiumicino consentono anche a UPS di potenziare le operazioni internazionali nei gateway di Bergamo, Bologna, Venezia e Ancona, incrementando la sua capacità di esportazione del 25% a beneficio delle aziende di tutto il paese e in particolare delle PMI. Le piccole e medie imprese continuano infatti a essere un motore di crescita fondamentale per il paese, rappresentando ben il 53% dell’export nazionale, rispetto a una media europea del 40%.

Il rafforzamento si aggiunge alla recente espansione del servizio di consegna Standard il sabato per le consegne residenziali in otto dei principali mercati europei, inclusa l’Italia”, prosegue il comunicato.

Paco Conejo, managing director di UPS Sud Europa, afferma: “Grazie a questo progetto, i nostri clienti italiani hanno maggiore accesso a un network express affidabile e competitivo e un volo totalmente dedicato operativo cinque giorni a settimana. L’annuncio di oggi rientra nel nostro impegno di sostenere la crescita delle PMI aiutandole a esportare il made in Italy in tutto il mondo”.

“Questo traguardo rappresenta una pietra miliare importante, una chiara opportunità per rafforzare il nostro ruolo nell’industria del cargo e dei corrieri”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Nel 2024 i nostri volumi merci sono cresciuti oltre tre volte rispetto alla media italiana e l’investimento di UPS presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino è un’ulteriore conferma dell’attrattiva e del potenziale di sviluppo del nostro mercato”.

