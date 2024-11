Singapore Airlines migliora l’esperienza di viaggio premium con un piano di rinnovamento delle cabine dell’Airbus A350

Singapore Airlines (SIA) sta investendo 1,1 miliardi di dollari di Singapore (SGD) in un programma pluriennale per installare su 41 Airbus A350-900 long-haul e ultra-long-range (ULR) i suoi nuovi prodotti di cabina, ridefinendo così l’esperienza di viaggio premium in tutto il suo network.

Si tratta di una tappa importante per la compagnia aerea, che introdurrà una cabina di First Class nei suoi sette aeromobili A350-900ULR, stabilendo un nuovo standard di riferimento per il settore sulle rotte più lunghe del mondo. Progettate pensando ai viaggiatori più esigenti, le comode poltrone di First Class promettono di offrire un’esperienza di volo senza precedenti.

Ai passeggeri di Business Class sarà offerta un’esperienza di viaggio superiore grazie alle nuove poltrone, caratterizzate da un design innovativo che offrirà livelli ancora più elevati di privacy e comfort su tutti i 41 aeromobili.

I nuovi prodotti di First e Business Class per gli A350-900 sono stati progettati da zero, offrendo un layout spazioso ed elementi ergonomici che soddisfano le esigenze di ogni passeggero. Gli stessi modelli di poltrona saranno presenti anche sui prossimi aeromobili Boeing 777-9 di SIA.

Anche le cabine di Premium Economy Class e di Economy Class saranno rinnovate per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

A complemento dei prodotti di cabina, la nuova versione del sistema di intrattenimento di bordo (IFE) KrisWorld di SIA offrirà una maggiore personalizzazione e un’ampia gamma di contenuti lifestyle. Le poltrone di First e di Business Class saranno inoltre dotate di nuovi schermi per l’intrattenimento di bordo.

Goh Choon Phong, Chief Executive Officer di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Negli ultimi sei anni abbiamo ampiamente coinvolto passeggeri e stakeholder nella progettazione della nuova generazione dei nostri prodotti di cabina per il lungo raggio, anticipando le mutevoli preferenze e aspettative fino al più piccolo dettaglio.

Il nuovo design delle poltrone di First e Business Class incorporerà elementi pensati per ridisegnare i confini del comfort, del lusso e della modernità, consentendo ai nostri passeggeri di rilassarsi o lavorare a bordo in tutta comodità. Anche i passeggeri di Premium Economy ed Economy Class potranno contare su cabine dagli interni rinnovati che miglioreranno la loro esperienza di viaggio.

L’investimento di S$1,1 miliardi per il rinnovamento dei nostri 41 aeromobili A350 conferma l’impegno costante di Singapore Airlines nell’offrire un’esperienza di viaggio eccezionale. L’introduzione della nuova generazione di sedili e del nuovo sistema di intrattenimento KrisWorld, insieme al servizio cordiale e attento del nostro personale di bordo, rinomato in tutto il mondo, stabilirà nuovi standard di innovazione, customer experience ed eccellenza del servizio”.

L’aeromobile verrà rinnovato da SIA Engineering Company a Singapore. L’entrata in servizio del primo A350-900 long-haul rinnovato è prevista per il secondo trimestre del 2026, mentre la prima variante dell’A350-900ULR seguirà nel primo trimestre del 2027. Il completamento dell’intero programma è previsto per la fine del 2030.

Una volta ultimato il rinnovamento, i 34 aeromobili A350-900 long-haul saranno configurati con 42 posti in Business Class, 24 posti in Premium Economy Class e 192 posti in Economy Class. I sette A350-900ULR saranno configurati con quattro posti in First Class, 70 posti in Business Class e 58 posti in Premium Economy Class.

Tutti i dettagli sull’intera gamma di prodotti di cabina di First Class, Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class per il lungo raggio, nonché sull’ultima versione del sistema di intrattenimento KrisWorld, saranno svelati in prossimità dell’entrata in servizio dei primi Boeing 777-9 e A350-900 rinnovati di Singapore Airlines.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)