Eve: ANAC pubblica i Final eVTOL Airworthiness Criteria

Eve Air Mobility (“Eve”) annuncia che la National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) ha pubblicato la final version degli airworthiness criteria per l’eVTOL di Eve. Ciò segue un periodo di consultazione pubblica e rappresenta una pietra miliare significativa nel processo di certificazione degli aeromobili eVTOL di Eve.

I final airworthiness criteria, definiti e pubblicati da ANAC, sono una fase critica del type certification process. Dopo questo risultato, Eve si concentrerà sulla definizione dei means of compliance applicabili agli aeromobili eVTOL di Eve con ANAC.

“La pubblicazione dei final airworthiness criteria segna un passo importante verso la certificazione del nostro eVTOL. Il feedback ricevuto durante la fase di consultazione pubblica è stato prezioso per perfezionare questi criteri. Ora non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con ANAC sulla Type Certification (TC) e con la FAA sulla convalida simultanea dell’ANAC TC”, ha affermato Luiz Valentini, chief technology officer of Eve.

Eve ha formalizzato il processo per ottenere un Type Certificate per il suo eVTOL con ANAC a febbraio 2022. L’eVTOL certification process è in linea con le procedure per ottenere uno “special class category” aircraft Type Certificate, aderendo ai requisiti di aeronavigabilità delineati nelle attuali Brazilian Civil Aviation Regulations e ad altri criteri stabiliti.

Adottando un approccio completo al suo progetto eVTOL, Eve, in collaborazione con importanti organizzazioni e autorità aeronautiche come ANAC, è pronta a plasmare il futuro della urban air mobility promuovendo i progressi nel trasporto aereo. L’azienda fornirà un’alternativa di trasporto sicura, sostenibile ed efficiente e continuerà a far maturare il design e le capacità dei suoi aeromobili in una ricerca dedicata all’efficienza, integrando perfettamente la tecnologia all’avanguardia nel settore.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)