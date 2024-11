Wizz Air premiata dal CAPA come compagnia aerea più sostenibile dell’anno nella regione EMEA

Wizz Air annuncia di essere stata premiata come compagnia aerea più sostenibile nella regione EMEA durante i CAPA Airline Leader Summit & Sustainability Awards 2024 a Hong Kong. Questo è il terzo anno consecutivo in cui la compagnia riceve un riconoscimento per l’approccio sostenibile durante il CAPA Airline Leader Summit.

I CAPA Environmental Sustainability Awards for Excellence premiano le compagnie aeree, gli aeroporti e i fornitori che pongono il contrasto al cambiamento climatico al centro delle loro operazioni. I premi sono assegnati sulla base di ricerche indipendenti condotte dagli analisti del CAPA e dagli esperti in strategie di riduzione delle emissioni di Envest Global, in base al CAPA Envest Global Airline Sustainability Benchmarking Report. Questo dossier rappresenta una risorsa esaustiva per l’industria, offrendo una valutazione trasparente delle emissioni delle compagnie aeree e stabilendo un sistema di rating indipendente sulla sostenibilità delle stesse.

“Wizz Air continua quindi a essere in prima linea nella riduzione dell’intensità di CO2 nel settore dell’aviazione, raggiungendo una leading performance nel comparto. Questo risultato è frutto di una flotta giovane ed efficiente, composta da 224 aeromobili, di cui oltre il 60% sono Airbus A321neo, in grado di ridurre il consumo di carburante del 20% e le emissioni sonore del 50% per ogni volo. Questi progressi sono in linea con l’ambizioso obiettivo di Wizz Air di ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio del 25% entro il 2030. Oltre al rinnovo della flotta, Wizz Air aspira ad alimentare il 10% dei suoi voli con carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) entro il 2030. La compagnia mira a raggiungere questo obiettivo attraverso investimenti in aziende produttrici di SAF e tramite la stipula di accordi di fornitura con partner strategici. In anticipo rispetto ai mandati europei, il gruppo aereo ha recentemente annunciato due rotte che impiegheranno il SAF, Budapest-Barcellona e Budapest-Bruxelles Charleroi, e raccoglierà informazioni dai passeggeri sulla loro consapevolezza in merito all’aviazione sostenibile tramite un sondaggio speciale”, afferma Wizz Air.

József Váradi, CEO di Wizz Air, dichiara: “Questo premio del CAPA riflette la dedizione del nostro team di 8.100 persone e il nostro impegno per un viaggio aereo più accessibile e sostenibile per tutti. Wizz Air guida con fiducia la riduzione dell’intensità media delle emissioni di carbonio grazie all’utilizzo degli aeromobili più avanzati e con le migliori prestazioni ambientali. Passando a una flotta con velivoli da 239 posti invece di quelli da 180, abbiamo raggiunto un notevole traguardo di 52 grammi di CO2 per passeggero/chilometro nell’anno fiscale 2024. Questo risultato è dovuto a una delle flotte più giovani al mondo, con un’età media di 4,43 anni, e a oltre il 60% degli aerei dotati di motori neo a basso consumo. Le compagnie aeree da sole non possono raggiungere l’obiettivo di emissioni nette a zero: tutti devono fare la loro parte, dai fornitori di carburante agli aeroporti, passando per i costruttori di aeromobili e a tutti gli altri attori dell’ecosistema. La chiave per raggiungere le emissioni nette a zero sono la collaborazione all’interno del settore e gli investimenti strategici in tecnologie che riducano la quantità di CO2 prodotta, col supporto di governi e legislatori tramite incentivi e leggi significative”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)