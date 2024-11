TAP ripristina i voli per Manaus

TAP Air Portugal ha ripristinato questo lunedì i voli per Manaus, la capitale dello Stato brasiliano di Amazonas. Il volo TP51, partito da Lisbona alle 10:35, è arrivato all’aeroporto internazionale di Manaus, Eduardo Gomes, alle 18:20.

TAP opera su Manaus con aeromobili Airbus A321neo della capacità di 154 passeggeri, di cui 138 in classe Economy e 16 in classe Business. Il volo dura circa 11 ore e 45 minuti e comprende uno scalo a Belém.

TAP vola da Lisbona e Manaus il lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza da Lisbona alle 10:35 e arrivo a Manaus alle 18:20. Da Manaus i voli partono alle 19:35 per arrivare a Lisbona alle 11:10 del giorno successivo.

“Siamo lieti di riprendere i voli per Manaus, porta d’accesso alla ricca biodiversità dell’Amazzonia. Questo collegamento ribadisce il nostro impegno nei confronti del Brasile e del turismo nella regione, offrendo nuove opportunità ai viaggiatori europei di conoscere questo territorio, e ai brasiliani di disporre di un altro canale di accesso diretto all’Europa”, ha dichiarato Luís Rodrigues, Presidente di TAP.

“Esiste un legame molto forte con il Portogallo. Abbiamo qui una comunità importante, la cultura, l’amicizia e la cooperazione sono molto presenti nella nostra società. Siamo estremamente soddisfatti degli investimenti effettuati e della volontà della compagnia aerea di essere presente qui in Amazonas con voli tre voli a settimana”, ha dichiarato Wilson Lima, governatore di Amazonas.

TAP Air Portugal è la compagnia aerea che offre il maggior numero di collegamenti tra l’Europa e il Brasile, con quasi 100 voli settimanali da 13 capitali brasiliane.

Il vettore vola direttamente da Lisbona a São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.

Per 10 anni consecutivi, TAP è stata eletta Compagnia aerea Leader in Europa per il Sud America ai World Travel Awards, in riconoscimento del suo eccellente servizio. Nel 2023 ha inoltre ricevuto il MICE Award come migliore compagnia europea.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)