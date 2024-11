Air Canada lancia nell’estate 2025 nuovi voli diretti per l’Europa e gli Stati Uniti

Air Canada aggiungerà nuovi servizi stagionali e aumenterà la capacità verso destinazioni popolari in Europa, Stati Uniti e Asia per offrire più opzioni ai viaggiatori nell’estate 2025. Tra le rotte nuove e ripristinate ci sono Montreal-Napoli e Montreal-Porto, Toronto-Praga e Toronto-Port of Spain, Ottawa-Londra.

“Air Canada è lieta di offrire ai propri clienti un’ampia gamma di destinazioni per i loro viaggi nell’estate 2025. Sfruttando i nostri hub di Toronto e Montreal, offriremo più di 100.000 posti settimanali verso 30 destinazioni in Europa e Nord Africa al culmine della prossima estate”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada. “Ciò includerà nuovi servizi da Montreal a Napoli e la Costiera Amalfitana, così come a Porto e la Valle del Duero, aprendo nuove regioni da esplorare per i viaggiatori in tutta l’Europa meridionale che completano i servizi esistenti nel Mediterraneo e nella Penisola Iberica. Siamo anche entusiasti di riprendere il servizio per Praga da Toronto, ripristinando un’altra destinazione popolare nella rete Air Canada, e per London-Heathrow da Ottawa, riavviando i voli intercontinentali di Air Canada dalla capitale del Canada. Inoltre, stiamo ripristinando i voli da Toronto a Port of Spain, con un servizio tutto l’anno”.

“Inoltre, per l’estate 2025, ci saranno frequenze aggiuntive per Roma e Atene, per offrire ai viaggiatori fino a tre voli giornalieri per ciascuna destinazione dal Canada. Air Canada sta anche aggiungendo capacità tra Toronto e Stoccolma, che tornerà con un massimo di quattro frequenze settimanali, tra Toronto e Madrid, aumentando il servizio a giornaliero, e per Parigi, con il Boeing 777-300ER che verrà operato sia da Toronto che da Montreal per offrire fino a 1.300 posti al giorno su tre voli giornalieri tra il Canada e la capitale francese. Da Montreal, Air Canada aumenterà anche il servizio per Casablanca a giornaliero, con un aumento del 17% rispetto all’estate 2024. Inoltre, Air Canada aggiungerà un servizio annuale, quattro volte alla settimana, da Toronto a Port of Spain.

Air Canada amplierà i suoi transborder services con nuove rotte per Nashville da Vancouver e Cincinnati da Montreal, integrando il servizio esistente da Toronto all’Ohio e al Kentucky settentrionale. Il vettore sta anche riprendendo il suo servizio per Jacksonville da Toronto, l’unico servizio non-stop tra Canada e Jacksonville“, afferma Air Canada.

“Offriremo 160.000 posti settimanali per gli Stati Uniti durante il picco della prossima estate, comprese nuove rotte da Vancouver a Nashville e da Montreal a Cincinnati. Il nostro expanded transborder service si baserà sul nostro transborder network leader, insieme a frequenze aumentate verso sette città chiave degli Stati Uniti”, ha proseguito Galardo.

“Per l’estate 2025 Air Canada aggiungerà frequenze giornaliere extra da Toronto a Indianapolis, Boston, Tampa e Dallas-Fort Worth. Da Montreal, un volo giornaliero extra sarà aggiunto a Denver, Nashville e Raleigh-Durham, così come un aumento del servizio per Tampa da tre volte a settimana a giornaliero nell’estate 2025. Air Canada continua a essere il più grande vettore che serve il Transborder market e offrirà ai clienti più di 200 voli giornalieri verso oltre 45 destinazioni nell’estate 2025.

Air Canada rafforzerà anche la capacità nell’estate 2025 verso i principali mercati asiatici. Air Canada riprenderà il servizio stagionale estivo per Seoul da Montreal e per Osaka da Toronto con aeromobili Boeing 787 Dreamliner. Entrambi lanciati nell’estate 2024, questi servizi offrono un’opzione comoda e non-stop per i clienti che viaggiano tra la costa orientale del Nord America e la regione Asia-Pacifico“, conclude Air Canada.

“La rete globale di Air Canada continua a essere il ponte che avvicina il mondo e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo con il nostro programma migliorato per l’estate 2025”, ha concluso Galardo.

AC882: Montreal 19:15 – Napoli 09:30 +1 giorno – Martedì, mercoledì, venerdì, sabato – Dal 16 maggio all’11 ottobre.

AC883: Napoli 11:40 – Montreal 14:50 – Mercoledì, giovedì, sabato, domenica – Dal 17 maggio al 12 ottobre.

