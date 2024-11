Gli ordini e gli annunci di Bell Textron a European Rotors 2024 e AMTC 2024

Bell celebra 100 Bell 505 venduti in Europa con quattro nuovi ordini nel Regno Unito

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato un accordo di acquisto firmato per il 100° Bell 505 in Europa, che verrà consegnato all’operatore privato Adam Fawsitt. Questa vendita è uno dei quattro accordi di acquisto per il Bell 505 firmati a European Rotors 2024, tutti per operatori privati con sede nel Regno Unito.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto la nostra 100a vendita del Bell 505 in Europa e siamo entusiasti di celebrare questa pietra miliare qui a European Rotors”, ha affermato Robin Wendling, managing director, Europe, Commercial Business. “Questo risultato è una testimonianza della domanda regionale per la tecnologia, la versatilità e le prestazioni dell’aeromobile. Il Bell 505 è stato determinante per la crescita di Bell in Europa”.

“Come aircraft owner alla ricerca di un modern single-engine turbine aircraft, ho scelto il Bell 505 per le sue incredibili prestazioni, l’avionica avanzata, la tecnologia moderna e l’aspetto fantastico. Mi è piaciuto lavorare a stretto contatto con il team Bell e il loro rappresentante indipendente nel Regno Unito, HelixAv, per specificare il mio elicottero perfetto e non vedo l’ora di pilotare il 100° Bell 505 in Europa”, ha affermato Adam Fawsitt.

In precedenza, al Farnborough Air Show 2024, Bell ha annunciato diversi nuovi ordini per il Bell 505 con operatori in Spagna, Svizzera, Estonia e Regno Unito. Bell ha anche annunciato che l’EASA ha certificato il Garmin GFC™ 600H flight control system sul Bell 505, consentendo ai clienti europei di sfruttare le autopilot capabilities per questa piattaforma.

Il Bell 505 vanta una velocità di 125 nodi (232 km/h) e un carico utile di 1.500 libbre (680 kg). Incorpora componenti dinamici collaudati, design aerodinamico e avionica avanzati, un dual channel FADEC Safran Arrius 2R engine e il miglior valore della categoria.

Global Medical Response aggiungerà quindici Bell 407GXi configurati IFR alla sua flotta

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato l’accordo di acquisto per la vendita di quindici Bell 407GXi dotati di IFR configuration kits a Global Medical Response, con un’opzione per l’acquisto di altri nove aeromobili, portando la sua flotta totale a 250 elicotteri Bell.

“Bell è orgogliosa di continuare il nostro rapporto con Global Medical Response, uno dei più grandi air medical service operators al mondo. Siamo entusiasti della decisione del nostro cliente di espandere la sua flotta con la piattaforma Bell 407GXi”, ha affermato Danny Maldonado, chief commercial officer, Bell. “Quando si tratta dei nostri air medical operators che raggiungono i loro pazienti, sappiamo che i minuti contano. Con il Bell 407GXi, gli operatori beneficiano delle sue capacità avanzate e dell’affidabilità che li porta rapidamente dove è più importante”.

“In Global Medical Response, riconosciamo il ruolo fondamentale che le air ambulances svolgono nel fornire cure tempestive e salvavita in un panorama diversificato”, ha affermato Daniel Sweeza, National President of Air Operations for Global Medical Response. “L’espansione della nostra flotta ci consente di colmare ulteriormente il divario di accesso all’assistenza sanitaria. Con questa espansione stiamo rafforzando il nostro impegno a essere presenti quando ogni secondo conta, assicurando ai pazienti un rapido accesso a cure critiche avanzate, indipendentemente da dove si trovino”.

Offrendo performance notevoli ed efficienza nei consumi, con la capacità di raggiungere una velocità di crociera di 133 nodi (246 km/h), il Bell 407GXi rimane una delle migliori piattaforme per le air medical agencies situate in tutto il mondo. Con single-pilot IFR capability and adjustable cabin space, il Bell 407GXi consente agli operatori di operare in ambienti difficili trasportando al contempo le attrezzature mediche essenziali necessarie durante le missioni di emergenza.

GPMS e Bell espandono la collaborazione su Predictive HUMS per i modelli Bell

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha stipulato un accordo di collaborazione e distribuzione ampliato con GPMS International per Foresight MX, il predictive Health and Usage Monitoring System (HUMS) leader del settore, per gli aeromobili delle serie Bell 407, 429, 212 e 412. Con questo accordo, Foresight MX è ora una soluzione HUMS supportata da Bell per questi aeromobili e disponibile per l’acquisto direttamente tramite GPMS o Bell.

“I nostri Bell 407 customers sono stati entusiasti di Foresight MX da quando è stata approvata la Supplemental Type Certification (STC) nel 2018”, ha affermato Van Wilson, Director of Customer Support at Bell. “Successivamente, GPMS ha ampliato il suo portafoglio STC per includere più piattaforme, tra cui la maggior parte della nostra flotta in produzione, e siamo entusiasti di offrire queste nuove opzioni HUMS agli operatori. L’HUMS è un elemento chiave nella nostra strategia di supporto e amplia il nostro obiettivo di una smart connected fleet”.

Foresight MX è un servizio hardware + software che fornisce all-in-one flight data monitoring, rotor track and balance, engine performance monitoring, component health monitoring. Il sistema sposta automaticamente i dati dopo il volo e consente agli operatori di visualizzare lo stato della propria flotta da qualsiasi parte del mondo con qualsiasi dispositivo abilitato per browser. Con questo accordo, i clienti possono anche condividere senza problemi i dati con Bell per migliorare il supporto remoto e ottenere una guida alla manutenzione.

“Apprezziamo molto la fiducia che Bell ha in GPMS”, ha affermato Ronnie Ries, Vice President of Marketing, GPMS. “Gli operatori richiedono soluzioni HUMS moderne supportate dal supporto OEM. Con questo accordo, i nostri clienti traggono vantaggio dagli algoritmi predittivi e dall’interfaccia intuitiva di Foresight MX, ottenendo al contempo l’accesso al supporto clienti e alle raccomandazioni leader del settore di Bell. Siamo orgogliosi di collaborare con Bell per offrire al mercato questa tecnologia di livello successivo”.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)