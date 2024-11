Airbus Helicopters: gli ordini di oggi a European Rotors 2024

Airtelis sigla un framework contract con Airbus per gli elicotteri H145 per espandere le offshore wind operations

Airtelis e Airbus Helicopters hanno colto l’occasione di European Rotors per annunciare la firma di un framework agreement per l’acquisto di un massimo di cinque elicotteri H145, incluso l’ordine fermo di uno. Si prevede che gli elicotteri saranno utilizzati dalla sussidiaria di Airtelis Oya Vendée Hélicoptères, che fornisce supporto all’offshore wind industry.

“L’H145 ha dimostrato di essere l’elicottero perfetto per le nostre offshore wind operations durante la costruzione della nuova piattaforma energetica offshore Yeu Noirmoutier al largo della costa di Nantes”, ha affermato Laurent Giolitti, Presidente esecutivo di Airtelis. “Non vediamo l’ora di espandere tali operazioni con l’H145 e di fornire supporto al mercato delle energie rinnovabili”.

“Grazie alla sua notevole capacità di trasporto di passeggeri e merci, nonché alle sue eccezionali prestazioni di volo stazionario per le operazioni di sollevamento, l’Airbus H145 ha dimostrato di essere l’elicottero preferito dagli offshore wind operators”, ha affermato Baudoin Marraud des Grottes, Head of Sales Western Europe at Airbus. “Siamo orgogliosi e grati di avere la fiducia di Airtelis per i nostri elicotteri, mentre cercano di espandere le loro operazioni offshore”.

“L’ultima versione del best-seller H145 di Airbus aggiunge un innovativo five-bladed rotor all’H145 multi-missione, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design semplifica le operazioni di manutenzione, migliora l’affidabilità e aumenta il comfort di volo, sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In tutto il mondo, ci sono più di 1.700 elicotteri della famiglia H145 in servizio, con un totale di quasi 8 milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e dell’Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. Il suo impatto acustico particolarmente basso rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

Østnes Helicopters ordina 10 Airbus H125

Airbus e Østnes Helicopters, il distributore ufficiale di Airbus Helicopters nei paesi nordici, hanno annunciato un contratto per dieci Airbus H125 all’European Rotors di quest’anno. Si uniranno a una flotta di oltre 150 H125 nella regione, che svolgono principalmente missioni di utilità e di lavoro aereo.

“I clienti nordici richiedono un elicottero veramente versatile in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni”, ha affermato Frode Østnes, CEO di Østnes Helicopters. “L’H125 ha dimostrato ripetutamente di avere le capacità necessarie. I nostri clienti nella regione dipendono da questi velivoli per missioni essenziali e siamo determinati a garantire che traggano vantaggio da tempi di consegna brevi. Questo ordine ci garantisce la migliore disponibilità per il miglior elicottero”.

“Con il contratto per dieci H125, siamo orgogliosi di scrivere un altro capitolo della nostra partnership trentennale con Østnes Helicopters”, ha affermato Thomas Hein, Head of Europe Region, Airbus Helicopters. “L’H125 è l’elicottero monomotore di maggior successo al mondo e siamo lieti che Østnes sia fortemente impegnata a supportare la nostra ambizione di espandere la nostra quota di mercato nella regione nordica. Con questo accordo non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in questa regione”.

“Østnes Helicopters è authorised distributor per Airbus Helicopters nei paesi nordici. L’azienda ha stabilito una forte presenza nel rotorcraft sector nella regione e ha venduto con successo oltre 400 elicotteri, sia nuovi che sul mercato secondario. L’organizzazione di manutenzione di Østnes Helicopters è autorizzata a fornire servizi MRO completi per i modelli H120, H125 e H130. Da quest’anno, il suo ambito include anche il supporto completo per l’H145, supportato da un team di tecnici certificati ed esperti di avionica appositamente formati per l’elicottero H145.

Oggi, oltre 4.300 elicotteri della famiglia H125 volano in tutto il mondo nelle condizioni più impegnative. L’H125 è il leader assoluto della intermediate single-engine helicopter category, raggiungendo una quota di mercato record dell’82% nel 2023. Quest’anno la famiglia Ecureuil celebra 40 milioni di ore di volo e 50 anni dal suo volo inaugurale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)