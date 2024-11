News Brevi – 06.11.2024

TORNA FINO AL 17 NOVEMBRE 2024 LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI #SALVALI DI FLYING ANGELS FOUNDATION – Torna fino al 17 novembre 2024 la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #SalvALI di Flying Angels Foundation. Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Assaeroporti e Aeroporti 2030, l’iniziativa conta sulla sempre crescente collaborazione degli aeroporti italiani. Sono 27 gli scali aeroportuali aderenti in tutta Italia: Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania e Comiso, Cuneo, Firenze e Pisa, Forlì, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli e Salerno, Olbia, Palermo, Torino, Trapani (associati ad Assaeroporti) e Roma Fiumicino, Venezia, Treviso, Verona, Bari, Brindisi, Foggia e Taranto (associati ad Aeroporti 2030). “Rinnoviamo con entusiasmo, insieme ai nostri aeroporti associati – ha affermato il Direttore Generale di Assaeroporti Valentina Menin – l’impegno verso il progetto #salvALI della Flying Angels Foundation, che offre ai bambini più vulnerabili la possibilità di intraprendere un viaggio verso un futuro migliore. Così come il trasporto aereo unisce luoghi lontani, #salvALI avvicina le persone e riduce le distanze, garantendo ai piccoli pazienti l’accesso a cure altrimenti irraggiungibili. È un privilegio poter sostenere questa missione di solidarietà e siamo convinti che unendo le forze possiamo fare la differenza. Nessun confine dovrebbe separare un bambino dalla possibilità di guarire”. Valentina Lener, Direttore Generale di AEROPORTI2030, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare a sostenere con impegno la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI di Flying Angels. Crediamo fermamente che ogni bambino debba avere accesso alle cure necessarie, indipendentemente dal luogo in cui si trova o dalle circostanze. Sostenere questo Progetto, che punta ad alleviare le sofferenze dei bambini gravemente malati, significa offrire una speranza concreta a molte famiglie e contribuire a un futuro più luminoso per chi ha più bisogno. Siamo fieri di essere parte di una comunità che si impegna per la salute e il benessere dei più piccoli, e ci uniamo a questa causa con rinnovato impegno”.

AERONAUTICA MILITARE: PRESENTATO IL LIBRO “NEL CIELO E OLTRE – STORIA E FUTURO DEL PIONIERISMO AEROSPAZIALE ITALIANO” – E’ stato presentato martedì 5 novembre presso l’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica, a Roma, il libro “Nel cielo ed oltre – Storia e futuro del pionierismo aerospaziale italiano”, realizzato dall’Associazione Pionieri dell’Aeronautica – la più antica del panorama aeronautico nazionale (costituita il 24 maggio 1923) – per commemorare il significativo traguardo del centesimo anniversario del sodalizio. L’evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti, ha visto la partecipazione di numerosi ed illustri ospiti ed autorità, tra cui il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti. L’opera, curata dal Gen. Squadra (r) Giorgio Baldacci e dal Prof. Pierluigi Bacchini, oltre a compendiare i cenni storici più significativi dei primi 100 anni di pionierismo aviatorio in Italia, comprende una serie di contributi – tutti elaborati a cura di soci del sodalizio – che, sulla base della conoscenza e dell’esperienza personale maturata sul campo, offrono spunti di aggiornamento e proiezione nei vari settori che caratterizzano l’evoluzione futura del pionierismo aeronautico nazionale, con dei focus su diverse tematiche di stringente attualità nel settore quali l’aerospazio e la difesa, la tecnologia e l’industria nazionale, l’innovazione e le tecnologie emergenti verso la sesta generazione dei velivoli da combattimento, la formazione e l’addestramento al volo, la logistica di proiezione, le nuove frontiere aerospaziali ed i futuri domini della sperimentazione, l’intelligenza artificiale, senza dimenticare il doveroso riferimento al patrimonio museale, all’araldica e alle tradizioni aeronautiche. Parte dei proventi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti all’Opera Nazionale Figli Aviatori (O.N.F.A.) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GLI ARTIFICIERI DELL’AERONAUTICA MILITARE IMPEGNATI NELL’ESERCITAZIONE IEDD PRAEX – Ha avuto termine venerdì 11 ottobre, dopo due settimane di intensa attività, la decima edizione dell’esercitazione IEDD PRAEX alla quale hanno partecipato quattro Team IEDD, uno del 31st EOD Flight dell’United States Air Force, uno dell’EADA (Escuadròn de Apoyo al Despliegue Aéreo) spagnola, uno dell’Air Force Tedesca insieme al Team dell’aeronautica composto da un operatore del 16° Stormo Protezione delle Forze, uno del 31° Stormo ed uno del 51° Stormo. Hanno partecipato all’esercitazione, oltre agli Istruttori della Centro EOD AM, costituito lo scorso 10 giugno quale erede della Sezione EOR/EOD del 17° Stormo Incursori, anche gli operatori cinofili del Centro Cinofili A.M. e del CEMIVET (Centro Militare Veterinario) dell’Esercito, nonché due unità EDD (Explosive Detection Dog – unità cinofile addestrate alla ricerca degli esplosivi), messe a disposizione dalla Spagna, a supportare le attività del Centro EOD AM il 9° Stormo di Grazzanise che ha reso disponibile un operatore STOS (Supporto Tattico Operazioni Speciali) specializzato nello specifico settore. Obiettivo dell’esercitazione è stato quello di incrementare il livello di cooperazione e addestramento nelle attività di riconoscimento, messa in sicurezza e distruzione di ordigni esplosivi improvvisati e convenzionali. Le attività pratiche sono state precedute da una fase di FIT (Force Integration Training) in cui gli operatori delle diverse forze armate hanno potuto familiarizzare con gli equipaggiamenti delle altre nazioni. L’evento, inserito nel programma di scambio sostenuto dall’EAG (European Air Group), ha cadenza annuale e l’obiettivo di promuovere e facilitare tanto l’addestramento e le esercitazioni quanto lo scambio di personale, informazioni ed esperienze fra le Forze Armate aeronautiche dei Paesi membri nel campo del Survive to Operate e della Force Protection, per far fronte a crisi moderne sempre più complesse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 24H CON PREZZI DA €19,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi una promozione flash con prezzi che partono da €19,99 per viaggi da oggi fino al 18 dicembre. Questa promozione a tempo limitato, che finirà alla mezzanotte di oggi, offre una straordinaria gamma di destinazioni, con qualcosa per soddisfare tutti i gusti, attraverso il network di Ryanair, leader del settore, composto da oltre 240 destinazioni”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Sconfiggete la tristezza dell’inverno prenotando un volo a prezzi vantaggiosi con la promozione flash di 24h di Ryanair, che offre prezzi a partire da soli €19,99 attraverso il nostro network leader del settore di oltre 240 destinazioni. Questa entusiasmante promozione finisce alla mezzanotte di oggi (6 Nov), quindi visitate il sito ryanair.com e prenotate una fuga invernale verso una delle destinazioni migliori di Ryanair; sia che desideriate esplorare i mercatini natalizi, prendere un po’ di sole invernale, o che vogliate semplicemente passare un po di tempo altrove con amici o famiglia creando ricordi indimenticabili”.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA 25 ANNI A LONDON CITY AIRPORT – Oggi British Airways celebra 25 anni di volo da e per London City airport. I voli della compagnia aerea dall’east London airport sono operati dalla sua compagnia aerea sussidiaria BA Cityflyer, che offre fino al 25% di sconto su una vasta gamma di destinazioni per una breve vacanza in città per festeggiare. Il 5 novembre 1999, il partner in franchising di British Airways con sede a Manchester, British Regional Airlines, ha avviato un’operazione con tre voli al giorno nei giorni feriali da Sheffield a London City. Da allora, oltre 27 milioni di clienti hanno volato con la livrea di British Airways, comprese ex compagnie aeree sussidiarie come BA Connect, da e per l’aeroporto più centrale della capitale. BA Cityflyer ha iniziato a volare da London City nel 2007 e da allora ha volato verso oltre 50 destinazioni in tutta Europa. Città come Francoforte e Ginevra sono state alcune delle rotte più longeve, con Edimburgo come destinazione più frequentata, seguita da vicino da Glasgow, Amsterdam e Francoforte. Oggi, BA Cityflyer è la più grande compagnia aerea che vola dall’aeroporto di Londra City e vola direttamente verso 26 destinazioni a corto raggio, la più lontana delle quali è Mykonos. Il CEO di BA Cityflyer, Tom Stoddart, ha affermato: “Non solo London City è facilmente accessibile da tutta la capitale, ma è anche un viaggio rapido e senza intoppi attraverso l’aeroporto, dal check-in al gate in 20 minuti. Siamo orgogliosi di offrire questa esperienza ai nostri clienti e il raggiungimento di questo traguardo di un quarto di secolo è una testimonianza del duro lavoro del nostro team nel far crescere la nostra attività nel corso degli anni”. Alison FitzGerald, CEO di London City Airport, ha affermato: “Siamo lieti di celebrare 25 anni del nostro rapporto speciale con British Airways e la sua sussidiaria BA Cityflyer, che rappresenta un’enorme pietra miliare nella storia di London City Airport come nostro più grande serving carrier. Come aeroporto più centrale di Londra che offre un’esperienza cliente senza pari, siamo entusiasti che i nostri passeggeri possano approfittare di questa fantastica offerta anniversario per volare verso una serie di entusiasmanti destinazioni per le vacanze”.

EASYJET E AIRBUS SPERIMENTANO UNA NUOVA SAF PARTNERSHIP – easyJet e Airbus stanno sperimentando un nuovo modello per aiutare i business travellers ad affrontare la loro carbon footprint e stimolare la produzione globale di SAF. Si prevede che il SAF sarà una leva fondamentale per la decarbonizzazione del settore dell’aviazione, offrendo una riduzione stimata dell’80% delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita in media rispetto al jet fuel convenzionale. Tuttavia, con l’attuale tasso di produzione di SAF che si attesta solo sul 3% del carburante totale richiesto per il settore e con un costo 3-5 volte superiore al jet fuel convenzionale, ci sono barriere significative che il settore deve superare prima di poter avere un impatto significativo. Questa sperimentazione esplorerà le partnership aziendali come un modo per aiutare a finanziare il SAF, stimolare l’offerta per i futuri mandate requirements e ridurre il ‘green premium’ per renderlo più accessibile. Attraverso il modello, i corporate travel partners di easyJet, a partire inizialmente da Airbus, acquisteranno una quantità specifica di SAF per affrontare la carbon footprint dei loro viaggi aerei aziendali e contemporaneamente aiutare a stimolare la crescita della SAF industry. La sperimentazione, che dovrebbe iniziare a novembre, verrà utilizzata anche per convalidare l’uso dei SAF certificates, consentendo ai corporate partners di richiedere le conseguenti riduzioni delle emissioni. Per supportare la sperimentazione, sono state acquistate 106 tonnellate di SAF puro, equivalenti alla quantità di carburante necessaria per operare i voli easyJet tra Tolosa e Bristol con un 30% SAF blend, in un periodo di tre mesi. La rotta è stata scelta perché è comunemente utilizzata dai dipendenti Airbus. Il SAF acquistato sarà prodotto da materie prime come olio da cucina usato, e convertito in jet fuel. easyJet intende accogliere altri corporate travel partners per unirsi al programma e mira ad ampliare l’offerta ad altri mercati e regioni. Sia Airbus che easyJet si aspettano che ciò agisca da catalizzatore per aumentare la domanda per il SAF in tutto il mondo. Il progetto rappresenta un’altra collaborazione storica tra easyJet e Airbus, entrambe accomunate dall’ambizione di sperimentare nuove innovazioni per contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione. Thomas Haagensen, Group Markets Director, easyJet, ha affermato: “I viaggiatori d’affari costituiscono circa il 14% della nostra base clienti, affidandosi alle compagnie aeree per viaggiare in modo efficiente. I nostri partner aziendali cercano sempre di ridurre l’impatto dei loro voli e questo modello aiuterà entrambi con la loro rendicontazione delle emissioni di carbonio, stimolando al contempo la crescita della SAF industry”. Julien Manhes, Airbus Head of Sustainable Aviation Fuels and Carbon Dioxide Removal, ha affermato: “Oggi il SAF è disponibile in piccole quantità, quindi dobbiamo aumentare la fornitura e colmare il divario di prezzo con il jet fuel. Nel 2023 sono stati prodotti 600 milioni di litri di SAF in tutto il mondo e ogni singola goccia è stata consumata. Questa sperimentazione riguarda la creazione di un’economia SAF resiliente perché abbiamo la tecnologia, abbiamo gli aerei, abbiamo solo bisogno di più SAF”.

XIAMEM AIRLINES SIGLA UN TRUECHOICE SERVICE AGREEMENT PER I MOTORI GEnx – GE Aerospace ha annunciato che Xiamen Airlines ha firmato un TrueChoice™ service agreement al settimo China International Import Expo che copre maintenance, repair and overhaul di 35 motori GEnx per gli aeromobili Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea. “Siamo grati che Xiamen Airlines abbia scelto i motori GEnx per equipaggiare la sua flotta 787 Dreamliner e ci impegniamo a continuare a guadagnare la fiducia della compagnia aerea nei nostri prodotti e servizi”, ha affermato Jason Tonich, Vice President & General Manager, Global Sales & Marketing, GE Aerospace. “I nostri TrueChoice services e i motori GEnx sono una combinazione vincente per aiutare il 787 a operare con elevate performance e utilizzo”. Dong Zhao, presidente di Xiamen Airlines, ha affermato: “Abbiamo una relazione di lunga data con GE Aerospace e il 100% della nostra flotta è dotato di motori di GE Aerospace e CFM International. Unendo nuovamente le forze, continueremo a ridurre il consumo di carburante e a rispettare i nostri impegni per il carbon peaking e gli obiettivi di neutralità carbonica attraverso l’innovazione, offrendo ai nostri passeggeri opzioni di viaggio sicure, comode e più sostenibili”. La gamma di TrueChoice engine maintenance offerings incorpora le capacità e le personalizzazioni di GE Aerospace durante l’intero ciclo di vita di un motore. Tutte le offerte TrueChoice sono supportate dalle GE Aerospace health monitoring capabilities, per aiutare a ridurre l’onere della manutenzione e le interruzioni del servizio. La famiglia di motori GEnx ha oltre 60 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling, high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in backlog, inclusi i pezzi di ricambio. Xiamen Airlines attualmente opera una flotta di 12 787 con motori GEnx. La compagnia aerea opera anche una flotta di oltre 150 aeromobili con motori CFM56, LEAP-1A e LEAP-1B.

ENAC RINNOVA L’ADESIONE E IL SUPPORTO A FLYING ANGELS FOUNDATION NELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE #SalvALI 2024 – Enac rinnova l’adesione e il supporto a Flying Angels Foundation nella campagna di sensibilizzazione #SalvALI 2024 con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione di voli salvavita per bambine e bambini che non possono essere curati nei loro Paesi o viaggi di personale medico sanitario in grado di prestare cure adeguate. La campagna 2024 porta avanti il progetto “Salvali con il cuore” dedicato ai bambini cardiopatici. “Anche quest’anno l’Enac è al fianco di Flying Angels Foundation e del progetto #SalvALI” per contribuire a dare una speranza ai bambini affetti da patologie che non possono essere curati nei loro Paesi e che necessitano di essere trasportati in ospedali esteri per accedere alle terapie. La tempestività dei trasferimenti, sia dei bambini, sia dei medici in missione sanitaria, è fondamentale. Il trasporto aereo può fare la differenza: avvicina, unisce, riduce le distanze e permette a persone fragili di accedere a cure che salvano la vita o che ne migliorano la qualità. Auspichiamo che il mondo aeroportuale e i passeggeri partecipino con generosità e concretezza affinché i bambini che ne hanno bisogno abbiano la possibilità di intraprendere, attraverso voli salvavita, percorsi di speranza e di guarigione”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta. La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi è attiva fino al 17 novembre 2024 e, oltre all’Enac, ha avuto il patrocinio anche del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Assaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroporti e AEROPORTI 2030.

LE AZIENDE PUGLIESI INCONTRANO IL LEADER DEL TRAVEL RETAIL NEL WORKSHOP PROMOSSO DA AEROPORTI DI PUGLIA E UNIONCAMERE PUGLIA – Si è tenuto stamani, nella Sala Convegni dell’Autorità portuale di Brindisi, il workshop voluto da Aeroporti di Puglia, e realizzato in collaborazione con Unioncamere Puglia e la rete EEN, con la partecipazione del gruppo Lagardère Travel Retail, leader mondiale del settore vendite al dettaglio in aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade. Alla manifestazione hanno preso parte oltre un centinaio di aziende pugliesi, specializzate nella produzione di eccellenze del territorio nel settore vini, olio, alcolici, artigianato, pasta, conserve fashion e profumi. Per le imprese, espressione di autentica eccellenza nei diversi settori, il workshop ha rappresentato una straordinaria opportunità di promozione e un’occasione unica per poter conoscere ‘regole del gioco’ di un importante canale commerciale. Nel corso dell’incontro, aperti dal saluto del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, si sono succeduti gli interventi di Antonio Maria Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia, del Direttore Generale e del Direttore progetti speciali della società, Marco Catamerò e Patrizio Summa e di Vincenzo Cesareo, Presidente Camera di Commercio Brindisi-Taranto, di Alberto Niero, CEO Lagardère, di Barbara Parolin e Paola Mazzocca, Responsabili Acquisti. A seguire, una serie di incontri tra le diverse aziende presenti e i responsabili del gruppo Lagardère Travel Retail. Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dalle imprese presenti per l’opportunità avuta di potersi confrontare con un gruppo commerciale leader mondiale nel settore vendite al dettaglio nei principali aeroporti, stazioni e autostrade.

NUOVE COLLABORAZIONI CON ‘ANA GrandWhale’ – ANA NEO, Inc. annuncia che la smartphone virtual travel platform app “ANA GranWhale” (AGW) terrà una collaboration campaign con il popular K-POP group aespa e la social platform “ZEPETO”. ZEPETO è un social network virtuale in rapida crescita incentrato sugli avatar. ANA GranWhale è un’applicazione che consente agli utenti di godere di un’esperienza di viaggio più flessibile e confortevole ricreando diverse destinazioni di viaggio in uno spazio virtuale.

NORWEGIAN GROUP: 2,6 MILIONI DI PASSEGGERI A OTTOBRE 2024 – Nel mese di ottobre 2024, Norwegian ha trasportato 2.197.751 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 372.757, per un totale di 2.570.508 passeggeri per il Gruppo. La capacità per Norwegian è aumentata del 10%, mentre il load factor era vicino all’87%, con un load factor record quest’anno se escludiamo il mese estivo di punta di luglio. “Questo ottobre è stato solido e sono contento che abbiamo registrato un aumento dell’unit revenue e del load factor, offrendo allo stesso tempo una crescita della capacità a due cifre. Con l’avvicinarsi della stagione invernale e delle vacanze di Natale, siamo entusiasti di vedere un forte slancio delle prenotazioni sia per Norwegian che per Widerøe. Per coloro che viaggiano per Natale, consigliamo di prenotare in anticipo per garantire i propri piani. Abbiamo appena inaugurato la nostra nuova base a Gran Canaria, che, oltre alle nuove ed entusiasmanti rotte turistiche, supporterà le nostre operazioni nella prossima stagione invernale”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) è in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il traffico passeggeri (RPK) è in aumento dell’11% rispetto a ottobre 2023. Il load factor è aumentato di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, all’86,8%. A ottobre, Norwegian ha operato con una regolarità del 99,3%. La puntualità è stata dell’81,8%, in calo del 3,2% rispetto a ottobre dell’anno scorso, ma superiore rispetto ai mesi precedenti. Norwegian ha operato una media di 85 aeromobili durante ottobre. A ottobre Widerøe ha continuato il suo anno da record trasportando 372.757 passeggeri. Questo è stato il risultato di un solido load factor e, allo stesso tempo, di una capacità in aumento. “Widerøe continua ad andare di bene in meglio e sono impressionato nel vedere il buon lavoro che i nostri colleghi stanno facendo per assicurarsi che l’offerta di prodotti attragga un numero record di passeggeri in crescita”, ha proseguito Geir Karlsen. Per Widerøe la capacità (ASK) è in aumento del 5% rispetto all’anno scorso, mentre il load factor è stato del 73,6%, in aumento di 5,2 punti percentuali rispetto all’ottobre dell’anno scorso.

L’ETIHAD AIRWAYS MEDICAL CENTRE OTTIENE IL JCIA GOLD SEAL – Etihad Airways Medical Centre (EAMC), il primo aeromedical centre della regione approvato dalla UAE General Civil Aviation Authority (GCAA), ha ricevuto il Joint Commission International Accreditation (JCIA) Gold Seal. Questo riconoscimento rafforza l’impegno di EAMC nel mantenere standard eccezionali in comprehensive healthcare services. Fondato nel 2004, EAMC è stato pioniere nella medicina aeronautica ed è stato riconosciuto come il primo aeromedical centre della regione, al servizio dei dipendenti di Etihad e della più ampia comunità di Abu Dhabi. Il risultato del centro nel JCIA assessment dimostra la sua dedizione alla sicurezza e all’eccellenza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. La Dr. Nadia Bastaki, Etihad Airways Chief People & Corporate Affairs Officer, ha affermato: “Questo risultato dimostra l’eccezionale competenza del nostro medical centre team, che si impegna costantemente per fornire cure eccezionali ai nostri dipendenti in prima linea, tra cui piloti, personale di cabina e ingegneri. La loro dedizione garantisce il mantenimento dei più elevati standard di salute e sicurezza, contribuendo direttamente al benessere degli ospiti della nostra compagnia aerea. Il JCIA Gold Seal è una testimonianza del nostro impegno per l’eccellenza e rafforza la nostra posizione di leader nella fornitura di assistenza sanitaria di alto livello nel settore dell’aviazione. Congratulazioni a tutto il team per questo straordinario risultato”. I risultati del centro vanno oltre il JCIA Gold Seal e inclusono la ISO 10002 certification for customer satisfaction and complaint handling e la ADHICS compliance certification. Questi risultati sottolineano l’approccio poliedrico di EAMC all’eccellenza sanitaria. Per gli ospiti di Etihad Airways, EAMC fornisce expert medical clearance services and fitness-to-fly assessments, garantendo un viaggio sicuro e confortevole per tutti i passeggeri, in particolare quelli che necessitano di assistenza medica speciale.

EMIRATES LANCIA UNA COLLABORAZIONE CON SPOTIFY – “Ora disponibile a bordo di voli per 140 destinazioni, Emirates ha lanciato una nuova collaborazione con Spotify, il servizio di abbonamento di streaming audio più popolare al mondo. Offrendo ai clienti un’ampia gamma di podcast e playlist in volo, Spotify può essere utilizzato da tutti i clienti sul loro sistema di intrattenimento di bordo personale, ice. Per soddisfare la base di clienti globale di Emirates, i contenuti curati di Spotify includeranno una gamma di playlist musicali popolari, nonché i migliori podcast in inglese, portoghese, tagalog e tedesco, con altre lingue tra cui spagnolo e hindi che saranno aggiunte nel 2025. Nuovi podcast e musica saranno aggiunti regolarmente per integrare la libreria esistente di Emirates di oltre 3500 ore di musica globale e conversazioni stimolanti. I clienti di Emirates possono ora esplorare la variegata libreria di podcast di Spotify con oltre 140 episodi di business, sport, intrattenimento, con voci di personaggi rinomati. Per garantire ai clienti Emirates un’esperienza di viaggio personalizzata, c’è una playlist per gli appassionati di ogni genere musicale ed epoca. Le playlist più popolari di Spotify sono presentate sotto forma di mixtape curate dagli esperti editoriali di Spotify. Spotify è l’ultima aggiunta al rinomato e pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates, ice. Con oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, ce n’è per tutti i gusti. I clienti possono accedere a oltre 4.000 ore di film e canali TV, fino a 3.500 ore di musica e podcast, oltre 2.000 film di Hollywood e di fama internazionale, 250 canali dedicati a bambini e famiglie e centinaia di serie TV e cofanetti completi, inclusi gli ultimi spettacoli di Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid. Emirates viene anche regolarmente elogiata per la sua esperienza di connettività in volo, dove tutti i clienti possono accedere a una qualche forma di Wi-Fi gratuito in volo, come membri Emirates Skywards”, afferma Emirates.

EASYJET LANCIA NUOVE ROTTE A BRISTOL – easyJet ha lanciato i suoi primi flights and package holidays da Bristol Airport a Istanbul, diventando l’unica compagnia aerea che opera la rotta. “Il primo volo per Istanbul è decollato nel pomeriggio de 4 novembre e ora opererà due volte a settimana il lunedì e il venerdì tutto l’anno, offrendo comodi collegamenti per i viaggiatori nel sud-ovest dell’Inghilterra per scoprire la città più grande della Turchia. easyJet holidays offre una vasta gamma di pacchetti vacanze al mare e in città, con prenotazioni disponibili fino al 31 ottobre 2026. La nuova rotta per Istanbul da Bristol segue il recente lancio del nuovo servizio bisettimanale di easyJet, ogni mercoledì e sabato, dalla città ad Agadir, Marocco, iniziato il 27 ottobre. I clienti potranno presto anche volare da Bristol a Tromso, Norvegia, che inizierà il 5 dicembre”, afferma easyJet.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS RICEVONO LA MENOPAUSE FRIENDLY ACCREDITATION – easyJet è la prima compagnia aerea, mentre easyJet holidays è tra le prime holiday companies, a ottenere l’accreditamento Menopause Friendly, in seguito a una valutazione approfondita. “L’accreditamento ha riconosciuto la airline and holiday company’s strategy di promuovere una cultura inclusiva e fornire un supporto significativo alle colleghe colpite dalla perimenopausa e dalla menopausa; sia quelle che trovano difficile gestire i sintomi della menopausa sul posto di lavoro, sia quelle che vogliono gestire conversazioni delicate con cura. L’accreditamento Menopause Friendly è stato istituito da Henpicked: Menopause in the Workplace. Per ottenere l’accreditamento Menopause Friendly, sia la compagnia aerea che le compagnie di viaggio sono state valutate da un panel indipendente. Il panel cerca prove che dimostrino il loro lavoro e la loro efficacia in cinque aree chiave: cultura, politiche e pratiche, formazione, coinvolgimento e ambiente di lavoro”, afferma easyJet.