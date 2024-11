Air France-KLM Group: i risultati del terzo trimestre 2024

Air France-KLM Group comunica i risultati del terzo trimestre 2024. “Risultato operativo stabile a 1,2 miliardi di euro escluso l’impatto dei Giochi olimpici, con tendenza favorevole degli Underlying Group unit revenue.

La capacità del Gruppo è aumentata del 3,6% rispetto allo scorso anno con un load factor all’89%.

Ricavi del Gruppo pari a a 9,0 miliardi di euro, in aumento del 3,7% rispetto allo scorso anno.

Unit cost a +3,4% rispetto al 2023 a causa dei livelli di costo costantemente più elevati per il personale, le operazioni e la manutenzione presso KLM. Misure concrete annunciate per migliorare strutturalmente le prestazioni operative e finanziarie di KLM.

L’operating result si è attestato a 1,180 miliardi di euro, con operating margin al 13,1%. Risultato operativo equivalente a quello dello scorso anno escluso l’Olympic Games unit revenue impact di 160 milioni di euro. Pagamento una tantum di 50 milioni di euro al personale di Air France per le operazioni di successo durante l’evento.

Acquisizione di una quota di minoranza del 19,9% nel capitale azionario di SAS AB completata con successo”, afferma Air France-KLM Group.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, Group CEO, ha affermato: “Il terzo trimestre ha rivelato tendenze contrastanti per Air France-KLM Group. I ricavi hanno continuato a crescere, spinti da una maggiore capacità e da una forte domanda di base. Tuttavia, l’operating income è stato significativamente influenzato dai Giochi olimpici di Parigi, che hanno avuto un impatto su Air France, come precedentemente affermato. In KLM, le persistenti sfide sui costi sono aumentate più del previsto, esercitando pressione su parti del suo modello aziendale e rafforzando la necessità di miglioramenti strutturali più concreti. Queste misure sono in linea con gli sforzi di trasformazione in corso del Gruppo, volti a migliorare ulteriormente le performance complessive. Oltre alle implicazioni finanziarie, i Giochi olimpici hanno fornito una piattaforma unica per dimostrare l’esperienza e le capacità operative del Gruppo, offrendo al contempo una visibilità senza pari per la Francia come destinazione. A lungo termine, ciò sarà vantaggioso per il Gruppo. Abbiamo inoltre compiuto ulteriori progressi nelle nostre iniziative di decarbonizzazione, come dimostrato dalla firma di un importante Sustainable Aviation Fuel (SAF) purchase agreement con TotalEnergies. Questo contratto, uno dei più grandi mai firmati dal Gruppo, evidenzia il nostro impegno nel promuovere lo sviluppo delle SAF supply chains, una leva cruciale per ridurre la nostra impronta di carbonio”.

“Nel terzo trimestre 2024 Air France-KLM ha accolto 27,9 milioni di passeggeri, il 3,5% in più rispetto all’anno scorso. Con un aumento della capacità del 3,6% e una crescita del traffico del 3,1%, il load factor è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno scorso all’89%. Per quanto riguarda i passeggeri, il minor traffico internazionale in entrata verso Parigi e i minori viaggi dalla Francia a seguito delle Olimpiadi hanno comportato un calo di 160 milioni di euro dei passenger unit revenue. Corretti per questo impatto, i Group unit revenue sono stati positivi dell’1,4%. L’operating result è stato inferiore di 162 milioni di euro rispetto all’anno scorso, attestandosi a 1,180 miliardi di euro, ed è stato influenzato dall’impatto dei Giochi Olimpici (160 milioni di euro), da un aumento degli ex-fuel unit costs (230 milioni di euro), quest’ultimo quasi completamente compensato da un aumento degli unit revenues (113 milioni di euro) e da una diminuzione dei fuel & ETS unit costs (100 milioni di euro).

Dalla fine di dicembre 2023 sono stati introdotti gradualmente i seguenti aeromobili di nuova generazione: otto A350, cinque A320neo, sette A321neo, di cui la prima consegna a KLM nel terzo trimestre, e cinque A220. Nello stesso periodo sono stati eliminati gradualmente i seguenti aeromobili di vecchia generazione: un 737-800, tre A319, un A320 e un CRJ-1000“, prosegue Air France-KLM Group.

“Il Gruppo prevede che la sua capacità in Available Seat Kilometers per Air France-KLM Group, inclusa Transavia, aumenterà del 4% nel 2024 rispetto al 2023.

Per l’intero anno 2024, il Gruppo prevede un aumento del costo unitario di circa il +3% rispetto al 2023 (in precedenza +2%) come conseguenza dell’aumento del costo unitario del +3,4% nel terzo trimestre e di un costo superiore alle attese nel quarto trimestre. Una minore capacità e costi di manutenzione aggiuntivi sul component business, principalmente presso KLM, hanno portato a questa revisione delle prospettive.

Misure concrete sono state annunciate per migliorare strutturalmente le prestazioni operative e finanziarie di KLM“, conclude Air France-KLM Group.

I risultati del terzo trimestre di KLM Royal Dutch Airlines sottolineano la necessità di misure finanziarie e operative

KLM informa: “Nel terzo trimestre 2024, KLM Royal Dutch Airlines ha ottenuto un operating profit inferiore rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso: 396 milioni di euro su un fatturato di 3,5 miliardi di euro. Per i primi nove mesi del 2024, l’operating profit è addirittura inferiore di 303 milioni di euro rispetto al 2023. Gli elevati costi per equipment, staff and airport charges significano che i risultati sono in ritardo. Le cifre sottolineano quindi la necessità delle misure finanziarie e operative annunciate in precedenza.

All’inizio di ottobre, KLM Royal Dutch Airlines ha annunciato un solido pacchetto di misure per migliorare strutturalmente le performance finanziarie e operative (leggi anche qui). Queste misure includono l’aumento della produttività, la semplificazione dell’organizzazione, i risparmi sui costi e il rinvio o l’annullamento degli investimenti. In questo contesto, KLM Royal Dutch Airlines annuncia che esplorerà opzioni strategiche per KLM Catering Services per preparare questa unità aziendale per il futuro. Questa esplorazione si concentra sugli obiettivi di KLM: essere un buon datore di lavoro, catering personalizzato, sostenibilità, controllo operativo ed efficienza.”.

“È bello vedere che le persone viaggiano di più con noi. I nostri aerei sono pieni e abbiamo trasportato più passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno. Ma la nostra capacità è ancora in ritardo e i costi sono troppo elevati. Ecco perché il pacchetto di misure annunciato è necessario. Non da ultimo perché investiremo miliardi in aerei più puliti, più silenziosi e più efficienti nei consumi nei prossimi anni”, afferma Marjan Rintel, CEO KLM.

“La performance finanziaria per i primi nove mesi di quest’anno è storicamente bassa e conferma la necessità delle misure annunciate in tutta la compagnia. Con queste misure, rafforzeremo la nostra posizione di cassa e miglioreremo la nostra gestione finanziaria, consentendoci di investire nel futuro”, afferma Bas Brouns, CFO KLM.

“Engineering & Maintenance sta riscontrando problemi nella supply chain e ha visto il suo risultato operativo ridursi della metà. Il Cargo sta procedendo in linea con i primi nove mesi del 2023. Transavia ha registrato un fatturato più elevato rispetto all’anno scorso, nonostante le sfide operative. Un totale di 7,5 milioni di persone hanno viaggiato con Transavia da gennaio a settembre. Inoltre, Transavia ha accolto sei nuovi A321neo nella sua flotta”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air France-KLM Group)