Bell annuncia la selezione del sito per il Future Long Range Assault Aircraft Fuselage Assembly

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato la selezione del sito per il Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) fuselage assembly in Wichita, Kansas, presso una struttura esistente situata a Beech Field, nell’East Campus di Textron Aviation, vicino alla sede di Textron Aviation Defense. Bell prevede di avviare le operazioni presso la struttura nei prossimi mesi.

“Mentre Bell si prepara per la FLRAA Engineering and Manufacturing Development phase, ci impegniamo a investire in una produzione avanzata per garantire performance eccezionali a un costo accessibile per i nostri clienti”, ha affermato Lisa Atherton, Presidente e CEO di Bell. “Textron ha una ricca storia con lo stato del Kansas e con la città di Wichita e siamo orgogliosi di approfondire tale relazione con la creazione di questa nuova struttura”.

“Oltre alla produzione della FLRAA fuselage presso la nuova Bell Wichita facility, il lavoro di supporto avrà luogo presso diverse advanced manufacturing facilities di Bell in Texas, tra cui l’Advanced Composite Center di Bell a Fort Worth. Il final assembly dell’aeromobile avverrà ad Amarillo.

In seguito all’assegnazione dell’U.S. Army’s FLRAA contract award nel dicembre 2022, Bell ha creato diverse nuove strutture all’avanguardia e diversi nuovi processi di produzione innovativi per guidare i costi, i tempi e le prestazioni, per supportare l’esecuzione del programma. Mentre Bell e il team FLRAA lavorano attraverso la EMD phase, Bell si concentrerà sulla continua maturazione del design e sulla prototipazione”, afferma Bell Textron.

“Il nuovo long-range assault aircraft dell’U.S. Army volerà il doppio della distanza e il doppio della velocità della flotta attuale. Utilizzando la matura tiltrotor technology abbinata a un innovativo digital engineering approach e a un modular systems approach, sarà il long-range assault aircraft più affidabile, conveniente e ad alte prestazioni al mondo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Business Wire – Bell Textron)