I risultati del terzo trimestre 2024 mantengono Bombardier ben posizionata per soddisfare la Full-Year Guidance

Bombardier Inc. ha oggi reso noti i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre 2024. I risultati del terzo trimestre di Bombardier mantengono l’azienda sulla buona strada per soddisfare la Full-Year Guidance, spinti da Services Revenue record e da una continua crescita anno su anno.

Third quarter 2024 total revenues in crescita del 12% anno su anno, a 2,1 miliardi di $, spinti da un contributo record di 528 milioni di $ da Services e da un mix di aeromobili favorevole.

Adjusted EBITDA di 307 milioni di $ per il terzo trimestre e adjusted EBITDA margin del 14,8%. Reported EBIT per il terzo trimestre pari a 201 milioni di $. Adjusted EPS positivo a 0,74$ per il terzo trimestre, con diluted EPS a 1,09$.

Free cash flow usage per il trimestre di 127 milioni di $. Reported cash flow usage from operating activities pari a 81 milioni di $.

Backlog al 30 settembre 2024 pari a 14,7 miliardi di $.

La liquidità disponibile è rimasta solida a 1,2 miliardi di $. Ulteriore rafforzamento della posizione di liquidità dopo la fine del trimestre, tramite un aumento di 150 milioni di $ della secured revolving credit facility che ora ammonta a 450 milioni di $.

“Con un aumento sostenuto di ricavi, redditività e performance record nell’aftermarket, i solidi risultati di Bombardier in questo trimestre sono una testimonianza del nostro piano a lungo termine e della capacità del nostro team, rispettando gli impegni settimana dopo settimana”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Abbiamo ancora una volta registrato un sano book-to-bill ratio, che a sua volta ha mantenuto il nostro backlog e la nostra prevedibilità. Tutto ciò è reso possibile dal nostro portafoglio prodotti senza pari e dall’attenzione al cliente. Mentre entriamo negli ultimi mesi dell’anno, sono orgoglioso che le nostre operazioni e il nostro servioce network continuino a funzionare a un livello elevato e siano ben posizionati per soddisfare la full-year guidance per il 2024”.

“Bombardier ha registrato ricavi pari a 2,1 miliardi di $ nel terzo trimestre 2024, con un aumento del 12% anno su anno, trainati da un’impressionante crescita dell’aftermarket e da un sano mix di consegne. Dopo aver pienamente reso operativo il suo support network ampliato, i ricavi dai servizi stanno andando ben al di sopra dell’obiettivo aziendale di 2 miliardi di $ di ricavi aftermarket entro il 2025.

L’azienda ha consegnato un sano mix di aeromobili in questo trimestre, per un totale di 30 consegne. Il backlog ha raggiunto i 14,7 miliardi di dollari al 30 settembre 2024. Nel complesso, la società rimane sulla buona strada per soddisfare le sue previsioni di consegna pianificate per il 2024.

Bombardier ha continuato a guidare la crescita redditizia nel terzo trimestre 2024. L’adjusted net income è aumentato di 1 milione di $ anno su anno, raggiungendo gli 81 milioni di $.

L’Adjusted EBITDA per il terzo trimestre del 2024 ha raggiunto i 307 milioni di $, rappresentando una crescita dell’8% anno su anno. L’Adjusted EBIT è stato di 201 milioni di $, con un aumento del 4% anno su anno”, afferma Bombardier.

“Il 2024 si sta rivelando un altro anno fondamentale per Bombardier. Abbiamo raggiunto più di 60 speed records con il nostro Global 7500 program e il Global 8000 sta ora entrando nella fase di produzione parallelamente alle attività di certificazione”, ha aggiunto Martel. “La nostra esibizione di successo all’NBAA-BACE lo scorso ottobre ha evidenziato ancora una volta come Bombardier abbia stabilito lo standard nell’aviazione commerciale e il nostro personale appassionato continui a spingere i confini di ciò che è possibile nel nostro settore. Abbiamo ottenuto una crescita significativa nel nostro Services business e continuiamo ad approfondire le relazioni con i clienti, siano essi privati, grandi aziende o governi”.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)