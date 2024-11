Center Air Pilot Academy espande la sua flotta con Tecnam

Tecnam e Center Air Pilot Academy hanno annunciato oggi durante l’EATS European Airline Training Symposium il purchase agreement per altri 2 Tecnam P2006T NG twin engine aircraft, per il programma di espansione della flotta. L’aereo sarà utilizzato per PPL – Private Pilot Licence – fino a MCC/JOC – Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course, moduli per corsi ATPL.

Oggi l’accademia danese opera 7 velivoli Tecnam, cinque P-Mentor e due P2006T MkII.

“Center Air Pilot Academy, che è stato il cliente di lancio del P-Mentor, ha scelto Tecnam come principale fornitore di aeromobili perché Tecnam offre oggi la soluzione di flotta più moderna ed efficiente, da single engine two-seaters per ab-initio a twin engine aircraft per multi-engine piston and complex ratings, che coprono tutte le esigenze di una moderna scuola di volo.

I due nuovi P2006T innoveranno la flotta Center Air, standardizzeranno la flotta e aumenteranno la capacità dell’Accademia, soprattutto perché lo scorso ottobre la Center Air Pilot Academy, insieme a Scandinavian Airlines (SAS), ha lanciato un MPL program per addestrare la prossima generazione di Scandinavian pilots”, affema Tecnam.

“Il P2006T NG, Next Generation, è l’ultima versione del P2006T, che offre notevole valore e un design innovativo con una moderna suite avionica Garmin, integrando tutti i primary flight, navigation, communication and terrain data su due high-definition LCDs. L’aereo è anche dotato di two-axis autopilot, per un MEP complex training più efficiente.

Dotato di due Rotax 912iSc3 injected engines, il Tecnam P2006T mostra notevoli risparmi di carburante e può essere utilizzato con carburante AVGAS e MOGAS, il che comporta forti risparmi sui costi, offrendo il best training per Multi Engine, Variable Pitch and Retractable Landing Gear ratings. L’advanced avionic system offre VFR/ VFR Night, MEP, IR, PBN (LNAV, VNAV, LPV)”, prosegue Tecnam.

“L’introduzione di questi due nuovi velivoli Tecnam P2006T Next Generation ci consentirà di fornire ai nostri studenti ATP Integrated i più elevati standard di formazione. Il P2006T NG e il P-Mentor, i velivoli da addestramento più innovativi sul mercato, con il loro basso consumo di carburante, ci aiuteranno in modo significativo a ridurre le nostre emissioni totali di anidride carbonica rispetto alla nostra flotta attuale e ad aeromobili comparabili. Con questo rinnovo della flotta, il nostro addestramento al volo continua a evolversi e crea il miglior ambiente possibile per i nostri studenti, per iniziare una formazione di livello mondiale e diventare piloti di linea commerciali”, ha affermato Simon Frost, Center Air Pilot Academy Co. Owner and CTKI.

“Sin dal lancio del P-Mentor, eravamo certi che la nostra partnership con la Frost family e il team della Center Air Pilot Academy sarebbe stata un successo. Il nostro obiettivo è quello di elevare l’addestramento al volo a un nuovo standard di eccellenza. La nostra soluzione di flotta è un’offerta leader di mercato che fornisce affidabilità, controllo dei costi, addestramento intelligente e basse emissioni. In partnership con la Center Air Pilot Academy, siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nell’innovazione del flight training”, ha affermato Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)