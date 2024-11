IAG: risultati in crescita nel terzo trimestre 2024

IAG ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2024. Il Gruppo ha riportato una crescita di fatturato, utile operativo e margine operativo.

“L’esecuzione della nostra strategia ha portato a una performance finanziaria molto solida nel trimestre: incremento del total revenue del 7,9%, a 9,329 miliardi di euro; incremento dell’operating profit del 15,4%, a 2,013 miliardi di euro; incremento dell’operating margin di 1,4 punti percentuali, al 21,6%.

La domanda rimane forte in tutti i mercati principali, supportando un aumento dell’1,2% del passenger unit revenue.

Nei nove mesi chiusi al 30 settembre, total revenue pari a 24,053 miliardi di euro, operating profit pari a 3,322 miliardi di euro.

Abbiamo annunciato uno share buyback programme da 350 milioni di euro, a dimostrazione della nostra fiducia nella strategia e nel modello aziendale, nonché nelle prospettive a lungo termine della compagnia”, afferma IAG.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha affermato: “Abbiamo ottenuto una performance finanziaria molto solida nel terzo trimestre del 2024, con un aumento del 15,4% dell’ operating profit rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e migliorando il nostro margine al 21,6%. Ciò è dovuto all’efficacia della nostra strategia e alla trasformazione dell’intero Gruppo. Stiamo anche rispettando il nostro impegno a fornire rendimenti sostenibili per gli azionisti. La domanda rimane forte in tutte le nostre compagnie aeree e prevediamo un buon ultimo trimestre del 2024 dal punto di vista finanziario”.

“Profit after tax pari a 1,435 miliardi di euro per il terzo trimestre, con un incremento del 17% rispetto a 1,230 miliardi di euro nel Q3 2023. Net debt al 30 settembre ridotto a 6,189 miliardi di euro.

La North Atlantic region continua a essere un’area di forza importante per IAG. IAG ha aumentato la sua capacità per la North Atlantic region del 3,9% nel trimestre e i passenger unit revenue sono aumentati del 3,5%. In questo contesto, gli unit revenue di British Airways sono stati particolarmente forti.

IAG sta inoltre investendo nel mercato latinoamericano in crescita strutturale, in particolare tramite Iberia e LEVEL. La crescita della capacità nel trimestre continua a essere elevata, al 10,7%, poiché Iberia in particolare continua ad aggiungere frequenze nelle sue città principali.

Continuiamo a vedere una forte domanda da parte dei clienti nel nostro intra-European network, dove la capacità è aumentata del 5,3% nel trimestre e i passenger unit revenue sono aumentati dell’1,4%. Tutte le nostre short-haul airlines hanno registrato una buona domanda e revenue performance in Europa nel trimestre”, prosegue IAG.

“La crescita della capacità pianificata per il quarto trimestre è di circa il 5% e per l’intero anno è ora di circa il 6%. Si prevede che i non-fuel cost saliranno di circa il 2% per l’anno. Considerando il 76% di copertura in atto per il quarto trimestre, si prevede che il costo totale del carburante per l’intero anno sarà di circa 7,7 miliardi di euro, in base ai prezzi del jet fuel al 7 novembre 2024. Prevediamo che la spesa in conto capitale nel 2024 sarà di circa 3,1 miliardi di euro, con 20 aeromobili da consegnare nell’anno, di cui quattro nel quarto trimestre.

Il Gruppo prevede che la solida performance finanziaria continuerà per il resto dell’anno”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)