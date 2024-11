Emirates inaugura l’Emirates World Store in Kenya, il primo in Africa

Emirates ha aperto il suo Emirates World Store a Nairobi, Kenya, sottolineando il suo impegno a offrire un’esperienza cliente elevata, insieme a prodotti e servizi di livello mondiale al mercato. Questa apertura introduce per la prima volta in Africa il rinnovato retail store concept della compagnia aerea, con altri stores previsti sul mercato nei prossimi mesi.

“Situato in posizione centrale nell’ultra-moderno Cube, Riverside Drive, l’Emirates World Store offre ai clienti consigli di viaggio esperti, sia da consulenti dedicati che tramite tecnologie intelligenti self-service, e display immersivi per avvicinare il prodotto distintivo della compagnia aerea ai viaggiatori provenienti dal Kenya.

L’Emirates World Store è stato inaugurato da Adil Al Ghaith, Senior Vice President Commercial Operations, Center, alla presenza di His Excellency, Dr Salim Alnaqbi, UAE Ambassador to Kenya. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato altri ospiti illustri, nonché partner commerciali e media”, afferma Emirates.

Commentando il traguardo, Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Siamo lieti di portare per la prima volta in Africa il nostro retail store concept rivisitato, migliorando l’esperienza dei nostri clienti in Kenya e in altre destinazioni nel continente nei prossimi mesi. L’Emirates World store offre un assaggio dell’esperienza distintiva che offriamo, dal personale cordiale e perspicace agli hands-on showcases che danno vita alla nostra promessa “Fly Better”. Non vediamo l’ora di ispirare i nostri clienti a scoprire di più con Emirates quando visitano lo store”.

“Offrendo l’ospitalità elevata e l’esperienza personalizzata per cui Emirates è rinomata, l’Emirates World Store è progettato per arricchire l’esperienza dei clienti dal momento in cui varcano la porta, con uno spazio caldo e invitante che accoglie ogni ospite. Il retail space è di oltre 330 m2 ed è progettato come un ambiente open space, simile a una lounge, nella tavolozza di colori luminosa e ariosa tipica della compagnia aerea.

Gli ospiti possono esplorare l’iconica Emirates A380 Onboard Lounge experience con un immersive full-size showcase o esplorare le smart technology experiences come il ‘selfie mirror’ che scatta foto dei viaggiatori sullo sfondo di destinazioni panoramiche.

Sei customer service counters gestiti da consulenti esperti sono a disposizione per pianificare itinerari di viaggio, supportare prenotazioni e biglietteria, nonché richieste generali, garantendo un viaggio senza interruzioni in ogni punto di contatto. I consulenti possono anche offrire informazioni su Emirates Holidays, il ramo operativo turistico della compagnia aerea, che offre ai clienti pacchetti personalizzati per scoprire le migliori esperienze di viaggio. I chioschi offrono ai viaggiatori un punto di contatto self-service, riducendo al minimo i tempi di attesa e offrendo un servizio più rapido”, prosegue Emirates.

“Emirates si sta rapidamente avvicinando a un’importante pietra miliare a Nairobi: il suo 30° anniversario. Dal primo volo nell’ottobre 1995, Emirates ha trasportato oltre cinque milioni di passeggeri da e per il Kenya con doppi voli giornalieri da Dubai.

Nel 2023 Emirates ha stabilito una interline partnership con Kenya Airways, fornendo una connettività senza interruzioni ad altri 28 punti in Africa tramite Nairobi, tra cui Mombasa, Kigali, Bangui, Nampula, Kilimanjaro e altro ancora. Nell’ultimo anno oltre 12.000 passeggeri hanno usufruito dell’accordo, esplorando di più con viaggi senza attriti.

Oltre alle sue operazioni, Emirates supporta tre organizzazioni umanitarie in Kenya focalizzate sul benessere dei bambini attraverso la Emirates Airline Foundation“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)