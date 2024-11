Emirates presenterà il suo Airbus A380 al Bahrain International Airshow

Emirates parteciperà alla settima edizione del Bahrain International Airshow (BIAS) 2024, che si terrà dal 13 al 15 novembre presso la base aerea di Sakhir a Manama.

“La compagnia aerea esporrà il suo Airbus A380 a quattro classi rimodernato, con la sua nuova livrea e gli ultimi interni delle cabine. Ciò offrirà ai visitatori uno sguardo all’ultima esperienza di bordo di Emirates, che include cabine spaziose, la sua iconica Onboard Lounge, Shower Spa, cabine rinnovate tra cui Premium Economy e una serie di altri prodotti esclusivi”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Officer Emirates Airline & Group, ha affermato: “La nostra partecipazione al Bahrain International Airshow sottolinea i nostri legami di lunga data con il Regno e il forte impegno nel supportare un vivace settore dell’aviazione regionale. Esporre con orgoglio gli aeromobili Emirates e flydubai all’airshow dimostra la nostra fiducia e ottimismo per il futuro e rafforza il nostro fiorente settore. Non vediamo l’ora di entrare in contatto con partner e colleghi per guidare un cambiamento positivo durante l’evento”.

“L’Airbus A380 di Emirates che sarà esposto al BIAS sarà dotato di 14 suite private di First Class, 76 sedili Business Class completamente reclinabili, 56 sedili Premium Economy molto apprezzati e spaziosi e 338 sedili in Economy Class generosamente inclinati. La cabina Premium Economy dedicata, progettata per migliorare ulteriormente il comfort e la privacy, offre 7 file in una disposizione 2-4-2 affiancate, con caratteristiche personalizzate che offrono funzionalità e praticità, tra cui punti di ricarica sui sedili e un tavolino da cocktail laterale, perfetto sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere.

L’aereo a due piani, che vanta interni rinnovati e palette di colori freschi, è dotato anche di una next-gen Onboard Lounge e della spettacolare Shower Spa in First Class, che offre ai clienti l’opportunità unica di rinfrescarsi a 35.000 piedi durante il loro viaggio. Il cordiale personale di cabina di Emirates sarà a disposizione per mostrare ai visitatori le caratteristiche distintive dell’aereo e rispondere a qualsiasi domanda sui prodotti”, prosegue Emirates.

“Emirates è il più grande operatore al mondo dell’Airbus A380 e sta attualmente intraprendendo il più grande programma di retrofit interno noto nel settore, valutato oltre 4 miliardi di dollari, per creare un’esperienza di viaggio elevata e coerente per gli anni a venire. Ad oggi, 40 aerei hanno ricevuto un restyling completo con gli ultimi interni e una suite di prodotti di prima categoria in ogni cabina.

Emirates serve i cieli e le comunità del Kingdom of Bahrain dal 2000, con prodotti e servizi della massima qualità. La compagnia aerea attualmente opera 21 voli settimanali per il Bahrain con i suoi aeromobili Boeing 777 e collega i viaggiatori dal Regno a oltre 140 destinazioni globali tramite il suo hub di Dubai. Dall’inizio delle sue operazioni, Emirates ha trasportato oltre 7,8 milioni di passeggeri da e per il Bahrain su circa 48.500 voli.

La compagnia aerea ha anche operato il suo iconico aeromobile Airbus A380 in Bahrain in diverse occasioni per soddisfare la crescente domanda dei clienti durante le festività e gli eventi speciali. Inoltre, l’Airbus A380 è stato esposto più volte al Bahrain International Airshow“, conclude Emirates.

