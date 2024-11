Gulfstream presenterà il G700 e il G500 al Bahrain International Airshow

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che esporrà due dei suoi next-generation business aircraft al Bahrain International Airshow dal 13 al 15 novembre: l’ultralarge-cabin Gulfstream G700 e il clean-sheet Gulfstream G500.

“Gulfstream continua a registrare una forte domanda in Medio Oriente e l’interesse per la nostra flotta di nuova generazione rimane elevato”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Il G700 e il G500 offrono entrambi una combinazione di tecnologia avanzata, comfort in cabina e capacità prestazionali che continuano a riscuotere successo tra gli operatori della regione. Siamo entusiasti che i nostri clienti e ospiti possano sperimentare in prima persona ‘The Gulfstream Difference’ al Bahrain International Airshow”.

“Da quando è entrato in servizio ad aprile, il G700 ha continuato a mostrare una maturità senza pari con type certificate validations in nove nazioni, oltre alle Federal Aviation Administration (FAA) and European Union Aviation Safety Agency (EASA) type certifications, insieme a un aumento delle ore di volo e delle consegne in tutto il mondo. L’aereo presenta la cabina più spaziosa del settore e può essere configurato con un massimo di cinque living areas e ospitare fino a 19 passeggeri. Dotato di motori Rolls-Royce Pearl 700, il G700 offre ultralong range and speed, volando per 7.750 miglia nautiche/14.353 chilometri a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90. Con una maximum operating speed di Mach 0,935, il G700 è il più veloce della flotta Gulfstream.

Il G500 è entrato in servizio a settembre 2018 e ha introdotto il pluripremiato Gulfstream Symmetry Flight Deck, che presenta una safety enhancing technology, tra cui i primi active control sidesticks del settore e l’uso più esteso di touch screens, insieme a Phase-of-Flight intelligence. L’aereo ha una maximum operating speed di Mach 0,925 e può volare per 5.300 nm/9.816 km a Mach 0,85 o 4.500 nm/8.334 km a Mach 0,90″, afferma Gulfstream Aerospace.

“Entrambi gli aerei offrono l’eccezionale comfort della Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, livelli di rumorosità molto bassi, abbondante luce naturale e una bassa cabin altitude

I partecipanti al Bahrain International Airshow possono vedere il G700 e il G500 e parlare con i rappresentanti Gulfstream allo Stand A39″ conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)