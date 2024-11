Rolls-Royce celebra 60 anni in Giappone

Rolls-Royce informa: “Il 2024 segna 60 anni da quando Rolls-Royce ha aperto il suo primo ufficio in Giappone, consolidando un lungo rapporto di supporto alle capacità aerospaziali e di difesa civili del Paese.

Nei decenni successivi, le nostre partnership e la nostra base clienti nella regione sono cresciute insieme alle ambizioni del Giappone di gestire solidi programmi di trasporto marittimo, aereo, pattugliamento e addestramento, nonché un trasporto civile efficiente e affidabile.

Per celebrare questo anniversario, abbiamo ripercorso alcuni dei traguardi raggiunti da allora e i partner che hanno contribuito a renderli possibili”.

“Il nostro rapporto con le forze di difesa giapponesi risale a oltre 120 anni fa, al varo della corazzata Mikasa, fornita dal cantiere navale Vickers nel Regno Unito alla Imperial Japanese Navy.

Da allora, abbiamo continuato a fornire tecnologie chiave ai programmi di difesa del Paese e siamo diventati leader di mercato per il trasporto aereo in Giappone, con i nostri defence engines che equipaggiano numerosi tipi di aeromobili nazionali e altri realizzati da produttori stranieri.

Il primo ufficio giapponese di Rolls-Royce è stato aperto a Tokyo quando abbiamo iniziato a fornire alla Japan’s Defense Agency le nostre gas turbines Orpheus per il trainer T-1, il primo aereo a reazione sviluppato in Giappone (da Fuji Heavy Industries) dopo la seconda guerra mondiale.

Alla fine degli anni ’60, Mitsubishi Heavy Industries iniziò a sviluppare il T-2 supersonic trainer aircraft e, in seguito, l’F-1 single-seat strike aircraft. Entrambi erano equipaggiati da motori Adour.

L’US-2 è uno short take-off and landing (STOL) amphibious aircraft sviluppato da ShinMaywa Industries nei primi anni 2000 e dotato dell’AE2100 turboprop engine. Oggi, l’US-2 è operato dalla Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF).

Oltre 100 dei nostri gas turbine engines supportano la JMSDF, rendendola uno dei nostri maggiori operatori al mondo. La nostra turbina a gas MT30 è stata selezionata per equipaggiare 12 navi di classe Mogami, le 12 nuove FFM e l’ASEV.

Il packaged del motore sarà effettuato dal nostro partner di lunga data Kawasaki Heavy Industries“, prosegue Rolls-Royce.

“Dopo la seconda guerra mondiale, la domanda di uno short and middle-haul commercial airliner per trasportare passeggeri giapponesi nella regione aumentò. Un consorzio di aziende giapponesi tra cui Mitsubishi Heavy Industries e Kawasaki Heavy Industries fu formato alla fine degli anni ’50 per iniziare a lavorare sullo sviluppo dell’aereo.

Oltre alla capacità di 60 passeggeri, l’aereo doveva essere in grado di decollare e atterrare su una pista di 1.200 metri e avere un’autonomia di volo di 600 miglia nautiche (circa 1.100 chilometri). Per soddisfare questi requisiti impegnativi, il Rolls-Royce Dart fu scelto per l’aereo, grazie alla spinta e all’affidabilità per soddisfare le esigenze del Giappone.

L’aereo che divenne noto come YS-11 fece il suo primo volo nel 1962. Andò a supportare compagnie aeree locali come All Nippon Airways e Japan Domestic Airlines. L’YS-11 è stato utilizzato anche da compagnie aeree commerciali globali in Asia, negli Stati Uniti, in Sud America, in Africa e oltre, oltre che da operazioni militari condotte dalle Japan Self-Defense Forces“, prosegue Rolls-Royce.

“Oggi, la nostra presenza in Giappone è cresciuta fino a 13 sedi diverse ed è supportata da 60 colleghi e migliaia di altri che lavorano sui programmi Rolls-Royce attraverso le nostre organizzazioni partner.

Il Giappone è un key Defence customer per Rolls-Royce e attualmente forniamo e supportiamo motori a tutte e tre le Self Defense Forces (Land, Sea and Air) più la Coast Guard. Abbiamo circa 700 motori aeronautici installati nella Japanese government fleet.

Rolls-Royce equipaggia le principali flotte wide body per le 2 principali Japanese airlines e i motori hanno contribuito in modo significativo alle operazioni delle compagnie aeree con la loro elevata dispatch reliability, il basso consumo di carburante e le eccellenti performance ambientali”, continua Rolls-Royce.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, ha affermato: “Il Giappone è stato un partner così importante per Rolls-Royce nel corso dei decenni per tutte le nostre attività e anche il futuro sembra molto luminoso. In Civil Aerospace siamo molto orgogliosi dei nostri rapporti con All Nippon Airways e Japan Airlines, abbiamo importanti relazioni industriali con Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries e IHI e abbiamo sempre beneficiato della profonda tecnologia e profondità industriale che il Giappone ha da offrire. Non vediamo l’ora di altri 60 anni a venire”.

Alex Zino, EVP Business Development & Future Programmes UK and International, Defence, ha affermato: “Congratulazioni vivissime al team Rolls-Royce Japan per il 60° anniversario dell’attività in Giappone. Siamo orgogliosi di essere il number one provider of power and propulsion per le Japan’s Ground, Maritime and Air Self-Defense Forces. Con il Global Combat Air Programme (GCAP) in rapido sviluppo, il futuro continua a sembrare molto luminoso per Rolls-Royce in Giappone e sono certo che ci saranno altri 60 e più anni in cui continueremo a crescere e ad approfondire le nostre partnership strategiche”.

Susumu Kaminaga, President of Rolls-Royce Japan, ha affermato: “Quest’anno ha segnato il 60° anniversario della nostra presenza in Giappone e sono grato di celebrare questa importante pietra miliare con clienti, partner e dipendenti che lavorano in Giappone e in tutto il mondo. Sono passati 60 anni da quando lo sviluppo indigeno è aumentato dopo la seconda guerra mondiale. Uno dei primi modelli sviluppati è stato il YS-11 turboprop per i civil markets e il T-1 jet trainer per i defence markets, per i quali sono stati selezionati i motori Rolls-Royce Dart e Orpheus per equipaggiare questi velivoli. Da allora, le industrie aeronautiche e navali giapponesi hanno avuto fiducia e selezionato le nostre soluzioni per i loro prodotti chiave fino ad oggi. Diamo davvero valore a queste relazioni e non vediamo l’ora di vivere i prossimi 60 anni in Giappone”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)