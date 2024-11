News Brevi – 09.11.2024

AIRBUS CREA UN ECOSISTEMA INDUSTRIALE COMPLETO IN INDIA PER IL C295 – Airbus e Tata hanno creato un ecosistema industriale completo attorno al programma C295 in India, il primo aircraft manufacturing contract per il private sector nel paese. “Gli aeromobili sono fondamentali per la costruzione della nazione”, afferma Samatha Bikumalla, senior manufacturing engineer, Airbus. “Questo è un sogno che si avvera”. L’inaugurazione della Indian C295 final assembly line (FAL) in Vadodara, nel Gujarat, India, il 28 ottobre 2024 (leggi anche qui), è stato un momento speciale per Airbus. Airbus opera linee di assemblaggio e siti di produzione in tutto il mondo, ma l’Indian C295 programme rappresenta la prima volta che l’azienda ha distribuito l’intero sistema di produzione per un aeromobile al di fuori delle sue nazioni di origine. Il programma è in fase di sviluppo in collaborazione con Tata Advanced Systems Limited (TASL), una sussidiaria di Tata Group. “Questo è storico: la prima aircraft final assembly line di Airbus in India è il primo esempio di creazione di una aircraft manufacturing facility nel paese da parte del settore privato. Sarà un importante impulso all”AatmaNirbhar Bharat’ (Self-Reliant India) programme del governo indiano”, afferma Venkat Katkuri, Head of Defence and Space, Airbus India & South Asia. Il programma prevede la consegna di 56 C295 per l’Indian Air Force (IAF), che presto diventerà il più grande operatore di C295. L’aereo sostituirà la flotta Avro dell’IAF per operare nel vasto territorio indiano. Una caratteristica fondamentale della C295 military transport configuration è l’integrazione di una indigenous self-protection suite che include radar warning systems, missile warning sensors and countermeasure dispenser systems. “Stiamo fornendo capacità critiche all’IAF”, afferma Udbhav Sharma, C295 Make in India Programme manager, Airbus Defence and Space. “Allo stesso tempo, Airbus sta sviluppando le competenze e l’ecosistema industriale per fornire un aereo end-to-end, dalla produzione dei componenti alla consegna. Ciò colloca l’India nel gruppo selezionato di paesi con private aircraft manufacturing capabilities”. L’ecosistema industriale creato in India inizia con l’approvvigionamento di materie prime e la produzione di fino a 13.000 parti dettagliate in tre sedi principali: Nagpur, Bangalore e Hyderabad. Le parti vengono poi assemblate in componenti più grandi presso il Main Component Assembly (MCA) site in Hyderabad, per poi essere spedite alla FAL di Vadodara. Airbus ha già consegnato sei C295 dal lotto iniziale pianificato di 16 velivoli all’IAF dal sito Airbus di San Pablo a Siviglia, Spagna. Le restanti 40 unità saranno consegnate da Vadodara. I team di Airbus hanno creato un full digital model del C295 e tutti gli engineering models and tools sono stati digitalizzati per garantire che la produzione in India soddisfi i più elevati standard di qualità di tutte le linee di assemblaggio Airbus. I primi IAF crews sono stati formati presso il sito di San Pablo, mentre altri 150 membri del personale saranno formati in un nuovo simulatore di volo che verrà installato presso l’Airbus training centre in Agra, India settentrionale, prima della fine del 2024. “L’istituzione del FAL in India amplierà ulteriormente l’impronta del C295 e garantirà una crescita sostenibile a lungo termine. Le nostre previsioni indicano il potenziale per centinaia di velivoli C295 da produrre nei nostri stabilimenti in Europa e India”, afferma Jorge Tamarit-Degenhardt, Head of C295 India Programme, Airbus Defence and Space. Il C295 programme è al centro della missione industriale di Airbus in India: sviluppare un aerospace ecosystem completo che comprenda assemblaggio, produzione, progettazione, innovazione e formazione. L’India è il mercato dell’aviazione civile in più rapida crescita al mondo e compagnie aeree come IndiGo e Air India hanno ordinato più di 1.000 velivoli ad Airbus. La società ha appena inaugurato il suo nuovo India and South Asia Headquarters in New Delhi (leggi anche qui), che fungerà anche da pilot and maintenance centre. Nell’helicopter market, Airbus e Tata stanno allestendo la prima private sector final assembly line in India, per l’H125. Si prevede che la C295 FAL completerà le consegne all’IAF entro il 2031. Il primo C295 “Make in India” uscirà dalla facility di Vadodara a settembre 2026. Questa sarà un’altra pietra miliare per l’industria aerospaziale indiana e per l’Airbus-Tata team.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 12 gennaio compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.