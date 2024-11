La Svezia ha selezionato l’Embraer C-390 Millennium come suo nuovo military transport aircraft

Lo Swedish Ministry of Defense ha annunciato la selezione dell’Embraer C-390 Millennium come nuovo tactical transport aircraft della Svezia.

“Questa decisione strategica da parte di un altro paese membro della NATO (North Atlantic Treaty Organization) segna la prima acquisizione del C-390 nell’Europa settentrionale, sottolineando l’impegno della Svezia nel potenziare le sue capacità di difesa con aerei all’avanguardia”, afferma Embraer.

“Embraer è onorata di questa selezione da parte della Svezia. Dopo che diversi paesi europei della NATO hanno selezionato il C-390, questa decisione è una testimonianza che questo multi-mission aircraft rappresenta un enorme aggiornamento delle capacità operative rispetto ai tactical transport aircraft di precedente generazione”, afferma Bosco Da Costa Junior, President & CEO of Embraer Defense & Security. “L’aereo viene gradualmente riconosciuto dalle Forze aeree più avanzate del mondo, come la Swedish Air Force. Questa selezione ci incoraggia a offrire ai nostri clienti l’aereo di cui hanno bisogno per svolgere le loro missioni più impegnative con versatilità, affidabilità e performance senza pari”.

“Embraer ha già una partnership a lungo termine con la Svezia, che verrà ulteriormente approfondita con la selezione del C-390. L’azienda è pronta a supportare le Swedish Armed Forces per soddisfare i severi requisiti del loro processo di acquisizione, poiché questa decisione rappresenta un nuovo capitolo nelle relazioni tra Brasile e Svezia.

La selezione del C-390 si allinea con una tendenza crescente tra i paesi membri europei della NATO, che riconoscono l’efficacia dell’aereo nell’affrontare le esigenze di difesa attuali e future. La Svezia è la sesta nazione europea a selezionare l’aereo, insieme ad Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi e Portogallo. L’acquisizione del C-390 da parte della Svezia non solo rafforzerà la difesa nazionale, ma migliorerà anche l’interoperabilità con le forze alleate, beneficiando al contempo delle sinergie presenti in Europa in termini di strutture di addestramento, supporto e logistica”, prosegue Embraer.

“Il C-390 è stato ordinato anche da Brasile e Corea del Sud. Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, la flotta in servizio ha accumulato più di 15.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)