Collins Aerospace fornirà ai Chinook britannici un interoperable avionics system

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha ricevuto un contratto da 19 milioni di dollari dal Department of Defense per equipaggiare una flotta di nuovi H-47 Chinook per la UK Royal Air Force con la sua Common Avionics Architecture System (CAAS) avionics management suite.

Questo cockpit upgrade renderà i Chinook britannici interoperabili con i Chinook statunitensi, utilizzando lo stesso avionics system, advance digital cockpit displays and applications.

“L’interoperabilità con i nostri alleati sarà fondamentale”, ha affermato Dave Schreck, vice president and general manager of Military Avionics and Helicopters at Collins Aerospace. “Avere la stessa battle-proven, modernized flight deck technology su entrambi gli aeromobili britannici e statunitensi consentirà alle nostre forze di collaborare in modo più fluido, ridurre il carico di lavoro e aumentare l’efficacia operativa e la sicurezza in ambienti difficili”.

“Il CAAS Flight2™ Modular Open Systems Approach (MOSA) architecture design integra più multiple communications, navigation and mission sensor subsystems attraverso flexible hardware and software. La sua open systems architecture consente cost-effective system upgrades and enhancements, riducendo i costi di mantenimento totali durante il ciclo di vita di una piattaforma.

Come parte di questo contratto, Collins Aerospace sarà anche responsabile del completamento di data analysis and testing, lavorando con l’UK Ministry of Defence per aiutarlo a soddisfare i requisiti della UK Military Airworthiness Authority”, afferma Collins Aerospace.

“All’inizio di quest’anno, l’UK Government ha annunciato che la UK heavy lift capability sarebbe stata migliorata con l’acquisto di 14 extended-range Chinook, contribuendo con una stima di 151 milioni di sterline all’economia del Regno Unito.

I lavori su questo contratto saranno condotti a Cedar Rapids, Iowa e Huntsville, Alabama”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: U.S. Army)