News Brevi – 12.11.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 48 ORE CON IL 15% DI SCONTO – Ryanair ha lanciato oggi (12 novembre) una promozione flash di 48 ore con il 15% di sconto sulle tariffe per i viaggi a partire da oggi fino al 18 dicembre. “Questa promozione di durata limitata, che terminerà alla mezzanotte di domani (13 novembre), offre un’ampia gamma di destinazioni per tutti i gusti attraverso il network di Ryanair leader nel settore con oltre 235 destinazioni, tra cui i migliori luoghi per godersi il sole in inverno, per le vacanze in città e le mete preferite dalle famiglie”, afferma Ryanair. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “La promozione flash di 48 ore di Ryanair offre il 15% di sconto attraverso il suo network leader nel settore di oltre 235 destinazioni. Questa fantastica promozione terminerà alla mezzanotte di domani (13 novembre), quindi affrettatevi a prenotare sul sito ryanair.com la vostra fuga invernale verso una delle migliori destinazioni di Ryanair, sia che vogliate esplorare una città, cercare il sole anche in inverno o passare del tempo via con amici o parenti creando ricordi indimenticabili”.

IBERIA RICEVE L’APEX 5-STAR AWARD PER IL CUSTOMER SERVICE – Iberia ha ricevuto il prestigioso APEX- Five Stars Global Airline 2025 award in riconoscimento dell’eccellenza del servizio offerto ai clienti. “Questo premio viene assegnato dall’Airline Passenger Experience Association, una delle più prestigiose organizzazioni aeronautiche al mondo, responsabile della valutazione della qualità del servizio passeggeri fornito dalle compagnie aeree. Per farlo, vengono presi in considerazione aspetti chiave dell’esperienza di viaggio, che vanno dal comfort dei sedili, al servizio offerto in cabina, al cibo, al sistema di intrattenimento a bordo, alla disponibilità del Wi-Fi e alle lounge VIP. Gli APEX Five Star Global Airlines Awards sono gli unici premi globali basati sul feedback reale dei passeggeri. Ogni anno, APEX raccoglie e analizza le recensioni di oltre un milione di voli operati da quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo. Questi dati vengono poi verificati attentamente da revisori terzi che confermano l’autenticità delle recensioni, garantendo l’affidabilità delle informazioni. Questi dati vengono utilizzati per assegnare questi premi, con solo un gruppo selezionato di 40 compagnie aeree a cui vengono assegnate cinque stelle”, afferma Iberia. “È un onore per Iberia ricevere questo riconoscimento, che riflette il nostro impegno nell’offrire un servizio di alta qualità e coerente, 365 giorni all’anno e su tutti i nostri voli e scali. Le 5 stelle APEX ci motivano a continuare a lavorare affinché i nostri clienti vivano esperienze uniche e memorabili, assicurandoci così che ci scelgano ancora e ancora”, afferma Cecilia García-Conde, Senior Manager for Digital Customer Experience, Iberia. “In questa edizione, i criteri per ottenere cinque stelle sono stati notevolmente aumentati, limitando ulteriormente il numero di compagnie aeree che ottengono questo riconoscimento. Questo premio riflette gli sforzi continui di Iberia per posizionarsi tra le migliori compagnie aeree al mondo per esperienza e soddisfazione del cliente”, conclude Iberia.

EMIRATES: LA NBA LEGEND JAMES WORTHY INCONTRA L’EMIRATES GROUP CHAIRMAN PRIMA DELLA EMIRATES NBA CUP 2024 – His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group e la NBA legend James Worthy si sono incontrati presso la sede centrale di Emirates Group per dare il via all’Emirates NBA Cup 2024, che inizia oggi. “Worthy ha portato la NBA Cup per celebrare l’occasione, mentre Emirates celebra l’arrivo dell’attesissimo torneo. Durante la visita, Worthy ha interagito con i dipendenti di Emirates Group e ha firmato autografi. Più tardi, i giovani giocatori di basket hanno potuto partecipare a una basketball clinic a Zabeel Park guidata da Worthy, come parte della Dubai Fitness Challenge. I bambini di età compresa tra 8 e 13 anni dell’Al Nasr Club hanno partecipato per migliorare le proprie abilità, imparando in prima persona trucchi e suggerimenti dalla leggenda del basket”, afferma Emirates. “James Worthy ha giocato tutta la sua carriera professionale per i Los Angeles Lakers, è stato sette volte NBA All-Star, MVP delle finali NBA del 1988 e membro di tre NBA championship team(1985, 1987, 1988). È stato nominato nei 50th and 75th Anniversary Teams della NBA. L’inizio della Emirates NBA Cup play è previsto per martedì 12 novembre, con i New York Knicks che visiteranno i Philadelphia 76ers alle 19:30 ET, seguiti dai Golden State Warriors che ospiteranno i Dallas Mavericks alle 22:00 ET”, conclude Emirates.

SWISS CONTINUA A SOSPENDERE I VOLI PER TEL AVIV – SWISS informa: “SWISS ha deciso di proseguire la cancellazione dei voli da e per Tel Aviv e non servirà la metropoli israeliana fino a domenica 15 dicembre 2024 inclusa. Questa misura mira a fornire maggiore prevedibilità sia per i nostri passeggeri che per i nostri equipaggi. I passeggeri interessati saranno contattati. Naturalmente, offriamo una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso completo del prezzo del biglietto”.

AIR CANADA ACQUISTA QUASI 78 MILIONI DI LITRI DI UNBLENDED NEAT NESTE MY SUSTAINABLE AVIATION FUEL PER L’UTILIZZO IN CANADA – Air Canada ha annunciato oggi di aver firmato un accordo con Neste per l’acquisto di 77,6 milioni di litri (20,5 milioni di galloni USA) di Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, mentre continua a perseguire i suoi piani e le sue aspirazioni per il clima. “Air Canada sta attivamente perseguendo sforzi per mitigare le sue emissioni di gas serra e il SAF è una componente fondamentale del nostro approccio poliedrico per ridurre il nostro impatto sull’ambiente e promuovere la sostenibilità ambientale nelle nostre operazioni. Questo acquisto di SAF da Neste contribuisce in modo significativo al nostro obiettivo di procurarci SAF per l’uno percento del nostro utilizzo stimato di jet fuel nel 2025”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Mentre Air Canada e l’industria aeronautica canadese continueranno a dipendere dal SAF importato, il SAF deve anche essere disponibile su larga scala in Canada per raggiungere il nostro obiettivo ambizioso a lungo termine di emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050. Ecco perché noi di Air Canada chiediamo ai governi federali e provinciali di svolgere un ruolo e supportare lo sviluppo di un competitive SAF industry and production market in Canada”. “Siamo orgogliosi di espandere la nostra partnership con Air Canada fornendo loro un grande volume di Neste MY Sustainable Aviation Fuel da utilizzare all’aeroporto di Vancouver. È la prima volta che il nostro SAF viene fornito in Canada. Ciò sottolinea il nostro impegno a supportare l’industria aeronautica canadese nei suoi sforzi per mitigare le emissioni e mostra anche l’importante ruolo che il supporto politico può svolgere nell’accelerare l’utilizzo del SAF. Non vediamo l’ora di continuare la nostra eccellente collaborazione con Air Canada”, ha affermato Carl Nyberg, Executive Vice President at Neste. Neste, uno dei principali produttori mondiali di SAF, consegnerà il neat SAF acquistato in una blended form al terminal marittimo di Vancouver a partire dal mese prossimo, con ulteriori spedizioni nel corso del 2025. Questo acquisto rappresenta la prima importazione commerciale di SAF da parte di Air Canada in Canada. Air Canada continua a lavorare per raggiungere il suo ambizioso long-term aspirational goal of net-zero GHG emissions da tutte le sue operazioni globali entro il 2050 e i suoi absolute midterm GHG net reduction targets entro il 2030 per le sue air and ground operations, rispetto alla sua 2019 baseline.

FLYDUBAI ATTERRA A BHAIRAHAWA – flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha inaugurato le operazioni per Bhairahawa il 9 novembre. Il volo inaugurale è atterrato all’aeroporto di Bhairahawa, noto anche come Gautam Buddha International Airport (BWA), ed è stato accolto con il water cannon salute e un caloroso benvenuto da parte dei funzionari dell’aeroporto. Il volo inaugurale segna l’inizio del servizio giornaliero della compagnia aerea per Bhairahawa, situata nella città di Siddharthanagar, e l’apertura della seconda destinazione di flydubai in Nepal dal lancio dei suoi voli diretti per Kathmandu nel 2009, che hanno permesso di trasportare più di tre milioni di passeggeri nonché stimolato i liberi flussi commerciali e turistici tra Nepal ed Emirati Arabi Uniti. Commentando l’inizio delle operazioni, Sudhir Sreedharan, Senior Vice President, Commercial Operations (UAE, GCC, Africa e Subcontinente Indiano) di flydubai, ha dichiarato: “Siamo impegnati ad aprire destinazioni poco servite e a creare liberi flussi di commercio e turismo. Siamo lieti di aggiungere Bhairahawa alla nostra offerta di servizi in Nepal. Esploriamo sempre nuove opportunità per servire meglio i nostri clienti e l’inaugurazione dei nuovi voli giornalieri per Bhairahawa sottolinea il nostro impegno a offrire opzioni di viaggio affidabili e convenienti attraverso l’hub di Dubai”. Il servizio giornaliero di flydubai per Bhairahawa opererà dal Terminal 2 di Dubai International (DXB), offrendo ai clienti una comoda opzione di viaggio verso un nuovo gateway in Nepal. I voli di ritorno per Dubai saranno operati via Kathmandu, supportando la crescente domanda di viaggi tra Dubai e il Nepal. flydubai ha recentemente avviato le operazioni per Basilea (Svizzera), Islamabad e Lahore (Pakistan) e Kerman e l’isola di Kish (Iran), espandendo la sua rete verso oltre 125 destinazioni in 55 paesi in Africa, Asia centrale, Caucaso, Europa centrale e sud-orientale, GCC e Medio Oriente, Asia meridionale e Sud-est asiatico. Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai dagli aeroporti di Milano Bergamo, Napoli e Catania, oltre ai voli stagionali estivi da Olbia e Pisa.

QANTAS: POSTI SCONTATI VERSO PIU’ DI 60 DESTINAZIONI DOMESTICHE – Qantas informa: “Qantas ha annunciato un’importante vendita di 72 ore per i clienti, con oltre un milione di posti scontati per più di 60 destinazioni in tutta l’Australia. I viaggiatori possono prenotare le tariffe scontate della Domestic Economy per i viaggi dal 24 dicembre 2024 al 18 settembre 2025, comprese alcune date durante le vacanze di Natale e scolastiche. Le tariffe Qantas includono bagaglio registrato, cibo e bevande gratuiti, Wi-Fi gratuito sugli aerei domestici e scelta del posto. Qantas Frequent Flyer ha recentemente lanciato un nuovo tipo di reward seat, chiamato Classic Plus. I Classic Plus reward seats possono essere prenotati sui voli internazionali e saranno implementati sui voli domestici entro la fine dell’anno. Le tariffe in saldo sono disponibili fino alle 23:59 (AEDT) del 14 novembre 2024, salvo esaurimento anticipato”.

DELTA CELEBRA IL VETERANS DAY 2024 – Delta informa: “Delta è orgogliosa di essere un sostenitore di lunga data dei militari statunitensi, dei veterani e delle loro famiglie. Che si tratti dei nostri aerei, della nostra forza lavoro o delle comunità in cui viviamo, lavoriamo e prestiamo servizio, le persone Delta sono onorate di avere l’opportunità di servire coloro che ci proteggono, soprattutto nel Veterans Day”. “La celebrazione annuale del Veterans Day di Delta è sempre straordinaria e rappresenta un’opportunità speciale per la famiglia Delta di riunirsi per ringraziare e celebrare coloro che hanno dato così tanto per la nostra libertà”, ha affermato Theresa Livingston, Lt. Col. (retired), Delta First Officer and President of Delta’s Veterans Business Resource Group (BRG). “Il team TechOps di Delta e il Veterans BRG hanno ospitato la 13a celebrazione annuale del Veterans Day di Delta, un evento di due giorni in cui dipendenti, amici e familiari si riuniscono per onorare i numerosi veterani all’interno della famiglia Delta, oltre l’11% della nostra forza lavoro”, conclude Delta.