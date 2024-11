Lufthansa Technik Milan continua i light base checks per easyJet a Malpensa

easyJet e Lufthansa Technik Milan hanno recentemente firmato un’estensione di tre anni del loro precedente contratto per recurring light base maintenance checks sulla numerosa Airbus A320 family fleet della compagnia aerea.

“Fino a metà del 2027, ogni notte due degli oltre 300 jet della compagnia aerea ruoteranno attraverso Milano per ricevere un’ampia gamma di servizi di alta qualità. L’accordo riguarderà gli aeromobili operati con gli Air Operator Certificates (AOCs) di easyJet UK, easyJet Switzerland e easyJet Austria.

L’ambito di lavoro contrattato per easyJet comprende i cosiddetti phase checks, in cui i più grandi mandatory check items per gli A320 family aircraft di easyJet sono suddivisi in una serie di check items più piccoli ma anche molto intensivi, che rientrano nei regular night stops presso Lufthansa Technik Milan. Ad esempio, un C1-check più grande può essere suddiviso in un massimo di 64 check visits più piccole, denominate P-checks. Oltre a ciò, Lufthansa Technik Milan supporterà easyJet in una serie di non-standard tasks, come structural repairs, modifications, component or engine changes, nonchè interior repairs”, afferma Lufthansa Technik.

“Come clienti di lunga data di Lufthansa Technik Milan, apprezziamo la loro forza lavoro altamente qualificata, la flessibilità e l’atteggiamento incentrato sul cliente e quindi guardiamo al prossimo capitolo della nostra storia di successo comune con la certezza che la nostra flotta è in mani sicure”, ha affermato Brendan McConnellogue, Director of Engineering & Maintenance at easyJet.

“Essendo easyJet un nostro prezioso cliente sin dal primo giorno delle nostre operazioni, l’arancione è da tempo diventato uno dei nostri colori preferiti qui a Malpensa”, ha affermato Emanuele Malnati, Managing Director of Lufthansa Technik Milan. “Sono molto orgoglioso che ora saremo in grado di continuare ancora una volta questa fantastica collaborazione nel futuro. Con aircraft checks perfettamente adattati alle esigenze del cliente, il daily ‘late night show’ del mio team competente garantirà a easyJet un inizio perfetto per la mattina successiva qui a Milano”.

“Lufthansa Technik Milan è una fully-owned subsidiary del global maintenance, repair and overhaul (MRO) group. Fondata nel 2010 e situata presso Malpensa international airport, opera 24 ore su 24 in due moderni hangar in grado di ospitare cinque narrowbody aircraft contemporaneamente. Dispone inoltre di uno sheet metal shop e di un temperature and humidity-controlled material warehouse di 2.000 metri quadrati, con oltre 1.000 part numbers di consumables in stock. La business relationship di successo tra easyJet e Lufthansa Technik Milan risale già alla fondazione della maintenance company. Da allora, la fruttuosa collaborazione con easyJet ha visto continui rinnovi e amendments”, conclude Lufthansa Technik.

