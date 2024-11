KLM amplia il network intercontinentale con tre nuove destinazioni

KLM sta ampliando il suo network intercontinentale con nuovi servizi tra Amsterdam e San Diego (USA), Georgetown (Guyana) e Hyderabad (India).

Dall’8 maggio 2025, KLM opererà tre voli diretti settimanali sulla rotta Amsterdam-San Diego, rendendo questo il 22° collegamento diretto di KLM tra Amsterdam e il Nord America.

La rotta Amsterdam-Georgetown sarà operata con due voli settimanali dal 4 giugno 2025, con una breve sosta a Sint Maarten nel viaggio di andata.

Dal 2 settembre 2025, ci saranno tre voli diretti settimanali sulla rotta Amsterdam-Hyderabad, rendendolo il quarto collegamento diretto tra Amsterdam e l’India.

La città californiana di San Diego rappresenta un grande mercato non servito per la joint venture tra Air France, KLM, Delta e Virgin Atlantic, con una crescita costante negli ultimi dieci anni. Georgetown è la capitale della Guyana ed è stata anche un mercato in rapida crescita negli ultimi anni. Hyderabad è la capitale dello stato indiano di Telangana ed è conosciuta come la capitale farmaceutica dell’India. Con queste nuove rotte, KLM continua a rafforzare la sua presenza nel mondo, offrendo ai suoi clienti più opzioni di viaggio e attingendo a un mercato in crescita e dinamico.

Amsterdam-San Diego

Dall’8 maggio 2025 KLM opererà tre voli settimanali il martedì, il giovedì e la domenica con Boeing 787-9. Questo aereo offre 30 posti in World Business Class, 21 posti in Premium Comfort Class e 224 posti in Economy Class.

KL639 parte da Amsterdam Schiphol Airport (AMS) alle 09:50 e arriva a San Diego International Airport (SAN) alle 12:00 ora locale. KL640 parte da San Diego International Airport (SAN) alle 13:55 ora locale e arriva a Amsterdam Schiphol Airport il giorno successivo alle 09:15.

Amsterdam-Georgetown

Dal 4 giugno 2025 KLM opererà due voli settimanali il mercoledì e il sabato con Airbus 330-200. Questo aereo offre 18 posti in World Business Class e 246 posti in Economy Class.

KL789 parte da Amsterdam Schiphol Airport (AMS) alle 10:00 e arriva a Sint Maarten (SXM) alle 13:00 ora locale. Questo volo parte quindi da Sint Maarten alle 14:20 ora locale e arriva al Cheddi Jagan International Airport (GEO) alle 16:35 ora locale. KL789 parte da Georgetown alle 17:55 ora locale e arriva a Amsterdam Schiphol Airport il giorno successivo alle 09:15.

Amsterdam-Hyderabad

Dal 2 settembre 2025 KLM opererà tre voli settimanali il martedì, il venerdì e la domenica con Boeing 777-200ER. Questo aereo offre 35 posti in World Business Class, 24 posti in Premium Comfort Class e 229 posti in Economy Class.

KL873 parte da Amsterdam Schiphol Airport (AMS) alle 11:40 e arriva al Rajiv Gandhi International Airport (HYD) alle 00:30 ora locale. KL874 parte da Hyderabad alle 2:20 ora locale e arriva a Amsterdam Schiphol Airport lo stesso giorno alle 08:40.

(Ufficio Stampa KLM)