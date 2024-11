Iberia: il nuovo A321XLR debutta sulle rotte a lungo raggio

Domani Iberia diventerà la prima compagnia aerea al mondo ad operare rotte transoceaniche con il nuovo Airbus A321XLR, un modello di aereo narrow-body, cioè a corridoio singolo. Il primo volo decollerà domani, 14 novembre, alle 12:35 dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas per Boston, dove l’arrivo è previsto alle 15:20 ora locale.

“Iberia è il cliente di lancio mondiale di questo modello di aereo, che in questa configurazione ha un’autonomia fino a 7.500 chilometri. Inoltre, si posiziona come uno degli aerei più efficienti sul mercato, con un risparmio di carburante superiore al 40% rispetto ai modelli wide-body. L’A321XLR mantiene gli elevati standard di comfort caratteristici degli altri aerei a lungo raggio della flotta Iberia come l’A350. È dotato della nuova cabina Airspace e dispone di due classi, Business ed Economy, per un totale di 182 posti.

Con il lancio del nuovo aereo, Iberia rafforza la sua flotta a lungo raggio, con particolare attenzione all’America. Le prime destinazioni verso cui volerà l’A321XLR sono Boston e Washington DC (Stati Uniti).

La compagnia aerea integrerà sette ulteriori aeromobili di questo modello nei prossimi mesi, il che faciliterà la possibilità di incorporare nuove destinazioni a lungo raggio nella sua rete e le permetterà di aumentare la capacità nelle città in cui vola attualmente”, afferma Iberia.

“Siamo molto orgogliosi di essere la prima compagnia aerea al mondo ad iniziare i voli sull’A321XLR. È una vera pietra miliare nel settore dell’aviazione. Questo nuovo modello di aereo ci consente di rafforzare la nostra rete e di prendere in considerazione il volo verso nuove destinazioni in modo efficiente e confortevole per tutti i nostri clienti”, afferma Marco Sansavini, presidente di Iberia.

Christian Scherer, CEO di Airbus Commercial Aircraft, afferma: “È fantastico vedere il nuovo membro della famiglia Airbus prepararsi a decollare per il suo primo volo commerciale transatlantico con i colori di Iberia. Rotte come Madrid-Boston dimostrano il valore strategico che l’A321XLR apporta al mercato a lungo raggio. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo chiave nei piani di espansione di Iberia con questo aereo rivoluzionario, offrendo ai suoi passeggeri un comfort senza pari nella sua cabina Airspace”.

“Dalla sua consegna a Iberia il 30 ottobre (leggi anche qui), questo aereo ha effettuato voli europei verso Parigi e Stoccolma, come parte della consueta qualificazione di ogni nuovo aeromobile, prima di iniziare domani i voli a lungo raggio.

L’A321XLR di Iberia offre un’autonomia Xtra Long Range senza precedenti fino a 4.000 miglia nautiche (7.500 chilometri), ovvero il 15% in più rispetto all’A321LR (Long Range).

Questo velivolo introduce miglioramenti strutturali, aerodinamici e software e dispone di un Rear Central Tank, che gli consente di estendere la sua autonomia. È dotato di motori CFM LEAP-1A all’avanguardia”, prosegue Iberia.

“L’A321XLR offre ai clienti gli stessi standard di comfort che caratterizzano i modelli wide-body come l’A330 e l’A350 della flotta Iberia. I suoi 182 posti sono distribuiti tra le cabine Business ed Economy, garantendo il comfort dei passeggeri.

La cabina Business dispone di 14 posti individuali, ciascuno accanto a un finestrino e con accesso diretto al corridoio. Le poltrone ‘full flat’ si trasformano in letto e sono dotate di un ampio poggiatesta in pelle, scomparti per oggetti personali e una struttura pensata per garantire comfort e privacy, con accesso diretto al corridoio

Ogni posto di Business Class include un singolo schermo da 18,5 pollici con risoluzione 4K, che offre un’immagine nitida e toni migliorati. Il tutto, completato dal sistema di intrattenimento di bordo. Per un maggiore comfort, ogni seduta è dotata di un proprio sistema di illuminazione, che può essere regolato in modo indipendente per adattare la luce all’ambiente desiderato. Allo stesso modo, ogni posto ha il suo numero retroilluminato durante la modalità notturna per trovare più facilmente la sua posizione.

La cabina Economy dispone di 168 posti del modello CL3810, prodotto da RECARO, con un peso unitario di quasi 2 chilogrammi in meno rispetto al suo predecessore. I sedili offrono fino a quattro pollici di reclinazione per un maggiore comfort e sono dotati di poggiatesta regolabili in sei direzioni e due tasche aggiuntive per riporre gli oggetti personali. In ogni schienale è integrato uno schermo individuale da 12 pollici con risoluzione 4K”, continua Iberia.

“Tutte le cabine del nuovo A321XLR consentono ai clienti di collegare le proprie cuffie tramite Bluetooth e dispongono di porte di ricarica USB di tipo A e C. Inoltre, i tavolini dei sedili sono progettati in modo che i passeggeri possano posizionare e utilizzare comodamente i propri dispositivi elettronici durante il volo. Come il resto della flotta a lungo raggio, l’A321XLR offre connettività, in modo che i clienti possano accedere al servizio Wi-Fi gratuito per la messaggistica durante il volo.

Le XL bins sono più spaziose, con fino al 60% in più di capacità per il bagaglio a mano. La cabina dispone inoltre di sei diverse modalità di illuminazione e di un moderno pannello di benvenuto all’ingresso dell’aereo.

Anche il galley dell’A321XLR presenta importanti novità. Infine, l’aereo dispone di quattro lavatories dotati di superfici antibatteriche e rubinetti con sensori di movimento, per maggiore igiene e comfort”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)