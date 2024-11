News Brevi – 13.11.2024

AERONAUTICA MILITARE: IL 10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI ACQUISISCE LA CAPACITA’ EXPEDITIONARY IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE – Dal 4 al 8 novembre, presso il 10° Reparto Manutenzione Velivoli (RMV) dell’Aeronautica Militare, 15 valutatori della Forza Armata, alle dipendenze dell’Ufficio Valutazioni Tattiche del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), hanno svolto la valutazione tattica Staff Assisted Visit (SAV) per verificare le capacità di rischieramento e di operatività dell’assetto Barriere d’Arresto Velivolo campali, in aderenza agli standard previsti nei teatri NATO. La valutazione ha visto lo svolgimento di una serie di demo volte a dimostrare l’organizzazione e l’approntamento delle risorse umane e materiali del 10° RMV, in grado di rischierarsi e operare celermente all’insorgere di un’esigenza. Inoltre è stato valutato come il Reparto abbia pianificato tutte le fasi della preparazione e della condotta delle operazioni e come sia stato formato e addestrato il personale partecipante. In tale ambito, fondamentale il supporto logistico fornito dal 61° Stormo, a dimostrazione della consolidata sinergia esistente tra i due Enti dislocati presso l’aeroporto di Galatina (LE). Il Capo Team Valutatori del C.O.A., Tenente Colonnello Romeo Fabrizio, alla fine della valutazione, ha consegnato al Colonnello Ambra Roberto, Direttore del 10° R.M.V., il Certificato di “Mission Capable” relativo al pacchetto capacitivo DAAM-AIR-RWY, limitatamente alla componente Barriere d’Arresto Velivolo campali, che costituisce di fatto la seconda certificazione operativa in Aeronautica Militare di un assetto logistico. Il 10° R.M.V. è l’Ente di riferimento di Forza Armata per la gestione del sistema d’arma delle Barriere d’Arresto Velivolo di cui ne assicura la manutenzione di 2° Livello Tecnico su tutto il territorio nazionale. Tra le diverse configurazioni di sistema adottate rientra la Barriera di tipo campale, modello “Portarrest P-V”, la quale, grazie alle sue peculiarità, offre una flessibilità d’impiego che facilmente si concilia con le attuali esigenze operative dell’Aeronautica Militare e della NATO. Posto alle dipendenze della 2ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, il 10° Reparto Manutenzione Velivoli assicura il necessario sostegno tecnico-logistico dei velivoli T-339 nelle diverse versioni in dotazione all’Aeronautica Militare italiana. Inoltre è responsabile della formazione e addestramento del personale specialista per la manutenzione sui sistemi d’arma T-339, T346A e sulle Barriere d’Arresto con il rilascio della Licenza di Manutentore Aeronautico (MAML) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E AMMINISTRAZIONE – Lunedì 11 novembre, presso la Sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica a Roma, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne nell’incarico di Capo del Servizio di Commissariato e Amministrazione tra il Brigadier Generale Pasquale Izzo, uscente, e il Colonnello Michele Minenna, subentrante. L’evento è stato presieduto dal Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e ha visto la partecipazione di numerose Autorità militari e civili, oltre al personale del Servizio con una rappresentanza degli Enti Dipendenti. Il Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, dopo aver ringraziato gli ospiti intervenuti, evidenziando “la collaborazione che da sempre unisce il Commissariato con le altre realtà Interforze”, ha ringraziato il Brigadier Generale Pasquale Izzo per il servizio prestato durante il suo mandato e ha formulato un sincero augurio al Colonnello Michele Minenna per l’assunzione dell’incarico, concludendo con l’importanza “dell’unità delle compagini tutte del Comando Logistico per le sfide che ci attendono”. Il Servizio di Commissariato e Amministrazione ha il compito, all’interno del Comando Logistico, di garantire il supporto Logistico e Finanziario nei propri tradizionali settori dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento degli Enti e di sovrintendere alla gestione amministrativo-contabile, in territorio nazionale ed internazionale; le funzioni sono esercitate da due Reparti (Commissariato e Amministrazione) e da un Ufficio Gestione Risorse e Coordinamento Operativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA PORTA A BORDO NUOVE SELEZIONI DI VINI E PASTI – Delta sta rinnovando il suo seasonal wine program e sta aggiungendo nuovi snack e pasti. “I pasti memorabili fanno parte dell’esperienza di viaggio”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P. of Inflight Service at Delta Air Lines. “Ecco perché lavoriamo con i migliori chef, sommelier e partner per mantenere fresco il nostro onboard food and beverage program, perché un menu di bordo curato può trasformare un viaggio di routine in un viaggio indimenticabile”. “Un aggiornamento della lista dei vini Delta porta nuove varietà e profili di sapore al suo industry-leading inflight wine program. In collaborazione con il sommelier Andrea Robinson, i team Delta hanno assaggiato migliaia di vini mentre curavano una lista di 20 che spaziano da rari vini bianchi della Toscana a audaci Cabernet della California. Delta sta inoltre investendo nel suo esclusivo programma Sky Sommelier per i flight attendant leaders sui transoceanic flights. I quattro corsi progettati in collaborazione con Andrea Robinson coprono un’ampia gamma di argomenti correlati al vino, tra cui stile e attributi del vino, vitigni e standard Delta per la presentazione e il servizio del vino”, afferma Delta. “Delta sta lanciando nuovi menu nelle cabine Delta One, First Class e Delta Premium Select sui voli domestici e internazionali. I clienti potranno gustare una serie di piatti regionali, curati dallo chef”, prosegue Delta. “I team Delta lavorano duramente per progettare un menu delizioso e che funzioni bene a 35.000 piedi”, ha spiegato Manion Taylor. “Il nostro obiettivo è servirti cibi familiari e confortanti con un tocco sofisticato, offrendo al contempo varietà e pasti completi per farti sentire al meglio durante il viaggio”. “Per un’esperienza migliore, i clienti Delta One, First Class e Delta Premium Select possono preselezionare il loro pasto sette giorni prima del viaggio e scegliere da un extended “limited selection” menu. Tutti i clienti Delta sui voli superiori a 499 miglia possono scegliere tra uno dei quattro snack dolci o salati. I clienti Delta Comfort+ e First Class su voli domestici selezionati possono anche scegliere da un cestino di snack premium. Delta è all’avanguardia con i suoi nuovi bicchieri di carta, che inizieranno a essere distribuiti sul network internazionale entro la fine di questo mese. Una volta completamente implementati, questa mossa eliminerà quasi 7 milioni di libbre di plastica monouso a bordo ogni anno. Delta inizierà i suoi test finali sui nuovi bicchieri di carta a bordo dei voli transcontinentali a partire da dicembre 2023”, conclude Delta.

AIR THAITI NUI SI DISTINGUE TRA LE MIGLIORI COMPAGNIE NELLA CLASSIFICA APEX 2025 – Air Tahiti Nui informa: “Air Tahiti Nui ha ricevuto il prestigioso titolo FIVE STAR MAJOR AIRLINE per il settimo anno consecutivo durante la cerimonia degli APEX/IFSA Awards 2025. Una classifica redatta sulla base delle recensioni fornite dai passeggeri di oltre 600 compagnie aeree. Air Tahiti Nui si è distinta ancora una volta tra le più grandi compagnie internazionali. La classifica APEX Five Star e Four Star Airline Awards è una delle più prestigiose nel settore dell’aviazione e una vera garanzia di qualità per i viaggiatori. Ogni anno APEX riunisce le opinioni raccolte dal partner TripIt® from Concur®, l’applicazione di gestione di viaggi più utilizzata al mondo. Quest’anno, più di 1 milione di voli operati da più di 600 compagnie aeree sono stati valutati da passeggeri verificati. Gli APEX Five Star Awards sono inoltre certificati da una società specializzata. Alla fine di questa importante valutazione, Air Tahiti Nui si è classificata tra il 7% delle compagnie aeree con le migliori valutazioni al mondo, guadagnandosi il prestigioso riconoscimento”. “Air Tahiti Nui ha vinto il titolo APEX 2025 grazie alla sua coinvolgente esperienza di volo che celebra la vibrante cultura de Le Isole di Tahiti. Le recenti innovazioni, tra cui una nuova proposta di ristorazione a bordo con la fusione fra le cucine polinesiana, francese e asiatica riflettono l’impegno della compagnia aerea nell’offrire il gusto autentico delle isole ai suoi passeggeri. Con l’arrivo dei nuovi Tahitian Dreamliner e la modernizzazione degli interni delle cabine, i passeggeri beneficiano sia del comfort sia di una vera immersione culturale in ogni fase del viaggio. Grazie al suo impegno per la sostenibilità e alla continua eccellenza del suo servizio, Air Tahiti Nui conferma il suo posto tra le compagnie aeree a 5 stelle APEX”, ha dichiarato Joe Leader, CEO di APEX Group. La compagnia polinesiana offre oggi sei destinazioni: Papeete, Los Angeles, Seattle, Parigi, Auckland e Tokyo, che le conferiscono una forte presenza in tutta la regione del Pacifico e fino all’Europa.

EMIRATES SOSTERRA’ IL DP WORLD TOUR ESTENDENDO LA PARTNERSHIP FINO AL 2031 – Emirates e il DP World Tour hanno siglato un accordo per estendere lo status della compagnia aerea di Official Airline and Marketing Partner del principale tour di golf professionistico fino alla fine del 2031. La compagnia aerea supporta attualmente un elenco internazionale di tornei del DP World Tour che attraversano i continenti e culminano nel prestigioso DP World Tour Championship, uno dei premi più importanti del golf, nella sua sede di Dubai. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha affermato: “Siamo orgogliosi delle nostre profonde radici nel golf e del nostro ruolo nel rafforzare Dubai come una delle destinazioni più ambite al mondo per i migliori giocatori e gli appassionati di golf con i suoi campi di livello mondiale. Il continuo investimento di Emirates nel DP World Tour ci consentirà di mantenere il nostro legame di lunga data con gli appassionati di golf in Europa, Stati Uniti, Asia, Africa e Australia e, naturalmente, nella nostra casa di Dubai, dove i più grandi nomi del golf si contendono il prestigioso Race to Dubai title”. Guy Kinnings, Chief Executive Officer of the DP World Tour, ha aggiunto: “Emirates è uno dei nostri partner più longevi e sono lieto che abbiano deciso di estendere il nostro rapporto fino alla fine della stagione 2031. Hanno una grande esperienza nel panorama delle sponsorizzazioni sportive e questo accordo a lungo termine è una forte conferma della forza continua della nostra partnership platform”. Durante la partnership pluriennale, Emirates continuerà a beneficiare di un brand altamente visibile per tutta la stagione. Inoltre, Emirates godrà di opportunità di marketing sui media e sulle piattaforme digitali del Tour, accesso a un’ospitalità premium ed esclusive esperienze Pro-Am. Emirates avrà anche lo status di Official Tournament Partner in 15 eventi del calendario del DP World Tour ogni stagione. Emirates continuerà a sponsorizzare il Virtual Eye del Tour, offrendo visibilità tutto l’anno su trasmissioni televisive in diretta, sul sito web e sulle piattaforme social del Tour. Emirates è uno dei principali sostenitori dei principali tornei di golf in tutto il mondo. Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato più di 800 golfisti professionisti a Dubai per giocare nel DP World Tour Championship di fine stagione e oltre 60.000 appassionati di golf accorrono al torneo ogni anno per vedere i migliori giocatori del mondo.

CONDOR ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON DISNEY – Condor informa: “Condor e The Walt Disney Company Germany annunciano la loro nuova partnership in concomitanza con l’uscita di VAIANA 2 nei cinema tedeschi. La collaborazione tra le due aziende è rivolta non solo alle famiglie e ai fan Disney, ma anche a tutte le generazioni che hanno voglia di viaggiare. VAIANA 2 racconta la storia di una coraggiosa ragazza delle isole della Polinesia che intraprende un viaggio avventuroso per salvare il suo popolo. Ispirati dalle avventure di Vaiana, Condor e Disney invitano i viaggiatori a scoprire la magia degli orizzonti lontani. Il film d’animazione debutterà nei cinema tedeschi il 28 novembre 2024. Come parte della campagna, verranno sviluppati un moving image spot e vari key visuals che uniranno i mondi di Condor e Disney. Questi saranno comunicati tramite vari punti di contatto. Ci sarà anche un’esclusiva promozione sulla voglia di viaggiare: i viaggiatori beneficeranno di uno sconto sulla loro prenotazione a lungo raggio e di altri vantaggi. Dalla primavera del 2025, anche gli ospiti di Condor potranno seguire le avventure di Vaiana a bordo”.

ADVANCED PILOT TRAINING PER L’F-35 – F-35 informa: “Per la prima volta, L’F-35 training and logistics team ha collegato con successo gli F-35 Full Mission Simulators (FMS) ai Modified Mission Rehearsal Trainers (MMRT) per un 8-ship operation test, dimostrando una migliore capacità di addestramento tattico attraverso una migliore simulazione della minaccia e una maggiore capacità di addestramento. La missione ha sottolineato le capacità del 8-ship operation test, inclusi i due diversi dispositivi, e ha fornito una simulazione di fascia alta per addestrare i piloti dell’F-35. L’inclusione di MMRT, il nuovo United States Air Force small footprint training device, aumenta il numero di piloti in addestramento presso una singola base, riducendo al contempo lo spazio fisico necessario per farlo, in modo significativo. Insieme alla connessione all’FMS, i piloti possono addestrarsi più facilmente per operazioni con 8 o più velivoli”. “Per prepararsi a un evento di addestramento nei simulatori, i piloti pianificano le loro azioni, informano sulla missione, eseguono il loro addestramento e il debriefing del loro esercizio. Questa missione di prova ha dimostrato la prontezza dei dispositivi per consentire ai piloti di eseguire i loro compiti e sviluppare le competenze necessarie per condurre missioni future. Il test ha mostrato miglioramenti dei simulated threats per condurre Offensive Counter-Air Escort and Offensive Counter-Air Suppression of Enemy Air Defense missions. Questa dimostrazione di enhanced training capability and overall mission readiness per gli F-35 pilots mette in mostra la 21st Century Security® vision. Le prime unità MMRT saranno consegnate all’USAF nel 2025 e potranno essere utilizzate in scenari di addestramento come quelli dimostrati in questa missione. Gli aggiornamenti vengono implementati su tutti i training devices, portando una maggiore mission readiness a tutte le nazioni che si addestrano a pilotare l’F-35. I primi Amorphic Appearance Zero-Projector Environment (AMAZE) visual display systems saranno consegnati alla Polonia nel 2026, migliorando il realismo e la fedeltà dell’addestramento. Ad oggi, sono stati graduati oltre 2.688 piloti e 17.261 manutentori da 12 nazioni attraverso l’ F-35 training system e stiamo supportando il customer training in più di 30 basi in tutto il mondo”, conclude F-35.

CIRRUS AIRCRAFT: SAFE RETURN PER IL VISION JET – Cirrus informa: “Nel mondo della personal aviation, sicurezza e innovazione sono in prima linea nel design. Cirrus è da tempo riconosciuta per questi valori, in particolare con le sue caratteristiche rivoluzionarie come il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®). Basandosi su questa tradizione, il Cirrus Vision Jet® porta la sicurezza a un livello superiore con Safe Return™ Autoland, sviluppato da Garmin®. Questa caratteristica rivoluzionaria consente ai passeggeri di far atterrare l’aereo in modo sicuro e autonomo in caso di incapacità del pilota, aggiungendo un livello di protezione senza pari al viaggio”. “Safe Return è un sistema autonomo avanzato integrato nel Cirrus Vision Jet. È progettato per la facilità d’uso e per la tranquillità dei passeggeri. Se il pilota è incapacitato, i passeggeri possono attivare questo sistema salvavita premendo un pulsante rosso situato comodamente sopra i sedili della seconda fila. Una volta attivato, Safe Return assume il controllo completo dell’aereo, guidandolo verso un atterraggio sicuro all’aeroporto più vicino e tenendo informati i passeggeri durante tutto il processo. Safe Return non è solo un backup safety system, è un sistema progettato per gestire in modo autonomo complesse attività. Incorporando dati in tempo reale, tra cui aggiornamenti meteo, condizioni del vento e disponibilità delle piste, Safe Return non solo trova l’aeroporto più vicino, ma anche il migliore nelle condizioni attuali. I passeggeri possono stare tranquilli sapendo che il sistema considera tutto, anche evitando ostacoli come maltempo o terreni difficili. Cirrus è rinomata per essere pioniera di nuove tecnologie e Safe Return Autoland è una testimonianza di questa visione. Insieme alle altre funzionalità di sicurezza avanzate del Vision Jet, come CAPS, che dispiega un full-airframe parachute in caso di emergenza, Safe Return distingue il Vision Jet come uno dei personal jet più sicuri disponibili. Questa solida combinazione di sistemi di sicurezza ha portato il Vision Jet a ricevere il prestigioso Robert J. Collier Trophy”, conclude Cirrus.

EASYJET ISPIRA PIU’ GIOVANI DONNE ALLA CARRIERA DI ENGINEERS IN OCCASIONE DEL NATIONAL ENGINEERING DAY – easyJet ha collaborato con la award-winning social enterprise Stemettes in occasione del National Engineering Day, per incoraggiare più giovani donne a diventare engineers. Con dati recenti che mostrano che le donne rappresentano solo il 15% degli engineering apprentices in Inghilterra, la compagnia aerea vuole ispirare più persone a prendere in considerazione la carriera e candidarsi per il suo 2025 Aeronautical Engineering Apprenticeship programme, che è ora aperto. Con una flotta di oltre 340 moderni aeromobili Airbus A320 family, easyJet recluta 40 engineering apprentices all’anno per diventare licensed aircraft mechanics presso la compagnia aerea. Il programma completamente finanziato fornisce uno stipendio e un bonus di apprendistato competitivi, nonché pasti e alloggio gratuiti durante la fase iniziale della formazione. Entro due anni, gli apprendisti acquisiranno le competenze necessarie per diventare licensed mechanic e saranno pronti a diventare membri a tempo pieno dell’engineering team della compagnia aerea. Attraverso iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza della professione per tutti, tra cui visite a scuole e college, e collaborando con partner specializzati come Stemettes, easyJet spera di contribuire a sensibilizzare sulla professione e, attraverso le esperienze di modelli di ruolo femminili, ispirare la prossima generazione di professionisti dell’ingegneria. easyJet ha inoltre recentemente lanciato una nuova campagna per reclutare più military veterans, supportando iniziative per aiutarli a intraprendere carriere gratificanti, tra cui quella di engineers. Come parte di questa iniziativa, ha unito le forze con il SAS hero and best-selling author Andy McNab per supportare il lancio di weServed, una piattaforma per creare un percorso chiaro per i veterani in cerca di nuovi ruoli. Gli aspiranti ingegneri possono trovare maggiori informazioni sul 2025 Aeronautical Apprenticeship programme di easyJet visitando https://careers.easyjet.com/en/career-areas/early-careers/apprenticeships.

BOEING CONSEGNA ADANCED O3b POWER SATELLITES A SES – I team di Boeing hanno consegnato con successo il settimo e l’ottavo satellite O3b mPOWER a SES. Questi satelliti, dotati dell’advanced software-defined communications payload di Boeing, vengono trasportati a Cape Canaveral per un lancio pianificato a dicembre. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con SES fin dall’inizio di questo programma e ci siamo mossi con passo spedito per produrre l’ultima coppia di satelliti”, ha affermato Michelle Parker, vice president Boeing Space Mission Systems. “Non vediamo l’ora di vedere i satelliti entrare in servizio e continuare a stupire gli utenti SES”. I satelliti O3b mPOWER sono dotati della prima software-driven integrated payload array technology di Boeing, unica nel suo genere, che fornisce adaptable connectivity and high-frequency re-use, una metrica utilizzata per misurare l’efficienza. “Con il nostro O3b mPOWER system ora operativo, siamo entusiasti di portare in orbita questi due satelliti aggiuntivi e rafforzare la nostra costellazione per continuare a fornire i servizi di connettività di alta qualità richiesti dai nostri clienti”, ha affermato Milton Torres, CTO di SES. “Siamo orgogliosi del lavoro svolto dal nostro team SES, insieme a Boeing e altri partner tecnologici negli space and ground segments, per portare online le capacità uniche del nostro O3b mPOWER system”. Con la capacità di generare oltre 5.000 fully steerable beams, i satelliti offrono una flessibilità senza pari, consentendo a SES di allocare dinamicamente larghezza di banda e potenza a regioni o clienti specifici in base alle esigenze. Ciò significa che gli utenti possono avere una connessione Internet veloce e affidabile, sia che si trovino a terra, in mare o in aria, consentendo una connettività senza interruzioni per applicazioni come lo streaming video, il lavoro da remoto e critical enterprise operations. Boeing continua la produzione, l’integrazione e i test dei restanti satelliti O3b mPOWER, con l’intenzione di consegnare i successivi tre nel primo semestre del 2025.

EMBRAER VINCE UN INTERNATIONAL AWARD FOR BUSINESS EXCELLENCE – Embraer ha vinto la sesta edizione del Global KAIZENTM Award, un premio per le best practice nell’eccellenza aziendale che promuovono guadagni di efficienza e una maggiore generazione di valore per la società. Questa è la prima volta che un’azienda brasiliana si classifica al primo posto. L’annuncio è stato fatto durante una cerimonia tenutasi a San Paolo, Brasile, dal Kaizen Institute. La giuria ha valutato aziende di 15 paesi che applicano principi e pratiche di miglioramento sostenibile attraverso il metodo Kaizen, una filosofia giapponese che crede che tutto possa essere migliorato attraverso piccoli e continui cambiamenti che realizzano grandi trasformazioni. “Questo premio è un grande riconoscimento degli sforzi di tutti i nostri dipendenti che rafforzano ogni giorno la cultura di eccellenza di Embraer”, ha affermato Luís Carlos Marinho, Executive Vice President of Operations at Embraer. “Siamo molto onorati di questo risultato unico, che dimostra che stiamo lavorando con fondamenta efficaci per costruire un futuro sostenibile”. Embraer si è assicurata una nomination per competere per il Global KAIZENTM Award dopo aver vinto l’edizione regionale del premio nella “Excellence in Quality” category all’inizio di quest’anno. Dal 2007 Embraer ha seguito la Lean philosophy come business strategy che diffonde i principi, i concetti e le pratiche del suo Enterprise Excellence Program (P3E). Questo programma è responsabile della guida delle trasformazioni in modo integrato, aprendo la strada all’intera azienda per fare grandi passi nel miglioramento dei suoi processi. Questo sistema di eccellenza punta a safety first, quality always, deliveries on time – all at the best cost.

GE AEROSPACE FOUNDATION E PERSPEKTYWY EDUCATION FOUNDATION LANCIANO LA NEXT ENGINEERING EXPANSION A VARSAVIA – La GE Aerospace Foundation ha annunciato oggi la sua partnership con la Perspektywy Education Foundation per il lancio del suo education program Next Engineers a Varsavia. Varsavia è stata scelta come prima delle quattro additional Next Engineers cities e contribuirà a promuovere l’obiettivo del programma di incoraggiare i giovani a intraprendere una carriera in ingegneria. Next Engineers è stato creato da GE Foundation, ora nota come GE Aerospace Foundation, nel 2021 per supportare lo sviluppo della prossima generazione di ingegneri. Offre agli studenti dai 13 ai 18 anni l’opportunità di acquisire esperienza pratica lavorando con gli ingegneri GE Aerospace, creando consapevolezza ed entusiasmo su ciò che è possibile con una carriera in ingegneria. La programmazione di Warsaw Next Engineers includerà Engineering Discovery, che supporta gli studenti della scuola primaria e secondaria, e Engineering Academy, che prepara gli studenti della scuola secondaria a pensare e agire come ingegneri attraverso design challenges, career coaching, university-readiness workshops. Saranno inoltre offerte borse di studio agli studenti idonei che completano Engineering Academy e conseguono lauree in ingegneria all’università. La programmazione inizierà all’inizio del 2025, coinvolgendo circa 4.000 studenti in quattro anni. “Siamo orgogliosi dell’impatto che Next Engineers ha già dimostrato raggiungendo 18.000 studenti in tutto il mondo dalla sua fondazione nel 2021 e siamo entusiasti di continuare il suo successo a Varsavia”, ha affermato Germaine Hunter, GE Aerospace Foundation Board Member and GE Aerospace Chief Diversity Officer. “L’espansione di Next Engineers in Polonia si baserà su 10 anni di sforzi volontari qui, supportati dai dipendenti di GE Aerospace che coinvolgono le future generazioni di professionisti dell’ingegneria, mentre sviluppano le loro passioni e competenze”. Varsavia è stata selezionata utilizzando una serie di criteri, tra cui l’impronta dei dipendenti di GE Aerospace, la forza della presenza manifatturiera e ingegneristica di GE Aerospace e il previsto coinvolgimento dei volontari nel programma. GE Aerospace in Polonia supporta l’intero ciclo di vita dei motori aeronautici e dei prodotti con oltre 2.000 dipendenti. La sede di Varsavia ha una solida storia di supporto alle opportunità educative per le comunità locali, tra cui corsi incentrati su science, technology, engineering and mathematics (STEM), children’s homes, Young Explorer Club and tutoring. “In oltre 17 anni, Perspektywy ha ispirato più di 250.000 giovani donne a esplorare un’istruzione in ingegneria”, ha affermato Bianka Siwinska, CEO della Perspektywy Education Foundation. “Non vediamo l’ora di lavorare con il programma Next Engineers e la GE Aerospace Foundation per espandere questa portata e offrire ai giovani adulti di talento le migliori possibilità possibili di crescere e diventare gli ingegneri che sognano di essere”. Gli attuali programmi Next Engineers si trovano a Cincinnati, Ohio; Greenville, Carolina del Sud; Staffordshire, Regno Unito; Johannesburg, Sudafrica. A maggio, la GE Aerospace Foundation ha impegnato 20 milioni di dollari fino al 2030 per espandere Next Engineers e lancerà altre tre città nei prossimi anni. Per saperne di più sul programma, visitare https://www.nextengineers.org/locations/warsaw.

BELL COMPLETA L’AMPLIAMENTO DEL SUO HUNSTSVILLE OFFICE – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi il completamento di un’importante espansione del suo Huntsville Office in Huntsville, Alabama, Alabama. La struttura ampliata consentirà a Bell di fornire uno spazio per briefing e conferenze per i suoi clienti e per l’azienda. Quando Bell ha inizialmente aperto l’ufficio di Huntsville nel 2018, il team immaginava che la struttura all’avanguardia sarebbe servita come spazio per mostrare le sue innovative vertical lift solutions. Sei anni dopo l’apertura della struttura, Bell ha deciso di aumentare i suoi investimenti ed espandere l’ufficio per tenere il passo con le crescenti priorità. “Bell ha fatto molta strada da quando abbiamo aperto inizialmente l’ufficio qui a Huntsville”, ha affermato Jeffrey Schloesser, executive vice president, strategic pursuits. “Negli ultimi anni, Bell è stata selezionata per fornire il Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) dell’esercito americano e continuiamo ad espandere le nostre vertical lift solutions nel nostro portfolio. Espandendo la nostra presenza a Huntsville, Bell può aumentare il supporto sia per gli sforzi in corso che per quelli futuri”.