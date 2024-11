News Brevi – 14.11.2024

LUFTHANSA TECHNIK SUPPORTERA’ I MOTORI LEAP-1A DI AVIANCA – Lufthansa Technik ha stipulato un non-exclusive contract con Avianca, una delle principali compagnie aeree in America Latina, per fornire supporto di manutenzione per i motori CFM International LEAP-1A. Questo accordo segna Avianca come primo cliente di Lufthansa Technik in Sud America a beneficiare dei LEAP-1A services di Lufthansa Technik. Attraverso questa cooperazione, Lufthansa Technik fornirà quick turn services per i motori LEAP-1A che eqyipaggiano la flotta A320neo di Avianca. Questi servizi sono progettati per risolvere rapidamente e in modo conveniente specifici problemi tecnici, consentendo ai motori di tornare in servizio rapidamente senza la necessità di una revisione completa. Questo approccio riduce al minimo i tempi di fermo e massimizza l’efficienza dei costi, consentendo alla flotta Avianca di rimanere in servizio più a lungo. “Siamo molto lieti di annunciare un nuovo accordo con Lufthansa Technik, questa volta per supportare la manutenzione dei motori LEAP-1A della nostra flotta A320neo. Questo è il risultato del grande lavoro di squadra che abbiamo realizzato. Siamo molto concentrati sul diventare sempre più efficienti e questo accordo ci consentirà di andare avanti su quella strada”, ha affermato Francisco Lalinde, Senior Vice President of Engineering and Maintenance, Avianca. Lufthansa Technik è stato il primo independent MRO provider al mondo a concludere un service agreement per i due tipi di motore LEAP-1A e LEAP-1B, assicurandosi così l’accesso alle flotte del futuro. Nel 2018 l’azienda ha eseguito la prima full performance restauration shop visit su un LEAP-1A in tutto il mondo. Alejandra Castellote, Director Sales Latin America, Lufthansa Technik, ha commentato: “Questo accordo con Avianca, il nostro first LEAP-1A quick turn contract in South America, sottolinea la nostra capacità di fornire soluzioni di manutenzione rapide, affidabili e convenienti. Siamo entusiasti di supportare Avianca nel mantenimento delle elevate prestazioni dei suoi motori LEAP-1A”. Oltre a questo accordo, Avianca beneficia di diversi servizi chiave forniti da Lufthansa Technik, tra cui un completo Total Component Support per la sua flotta Boeing 787. Inoltre, la compagnia aerea ha adottato Condition Monitoring and Predictive Health Analytics di AVIATAR per migliorare i suoi processi di manutenzione. All’inizio del 2024 Avianca ha completato la sua migrazione all’AMOS cloud, migliorando ulteriormente le sue capacità di gestione della flotta. Lufthansa Technik è un authorized LEAP-1A and LEAP-1B Service Provider autorizzato da CFM International.

SWISS INTRODUCE IL SISLEY SKINCARE IN FIRST CLASS – Swiss International Air Lines (SWISS) ha stretto una partnership con il rinomato marchio francese Sisley per rinnovare la sua First Class skincare offerings. La crema per le mani e la lozione per il viso Sisley sono ora disponibili nei lavatories, con creme per le mani e per il viso e un balsamo combinato per occhi e labbra che verranno distribuiti gradualmente negli amenity kits. Sisley, un’azienda familiare di fama internazionale con sede a Parigi, è nota per le sue formule premium e all’avanguardia, il che la rende un partner ideale per SWISS e il suo impegno nel fornire agli ospiti di First Class una cura della pelle squisita e di alta qualità. Tutti i prodotti Sisley a bordo provengono dalla sua consolidata retail line e sono disponibili al pubblico. I seguenti prodotti Sisley sono ora disponibili nella SWISS First Class – Amenity Kit: Hand Cream “Crème Réparatrice Mains” (5ml), Face Cream “Hydra-Global” (10ml), Eye and Lip balm “Baume Efficace” (5ml). Lavatory: Hand Cream “Crème Réparatrice Mains” (75ml), Facial Lotion “Sisleÿa Lotion de Soin Essentielle” (100ml).

EASYJET LANCIA CINQUE NUOVE ROTTE DA BIRMINGHAM AIRPORT – easyJet informa: “easyJet ha festeggiato un “high five” questa settimana con il lancio dei suoi primi voli e pacchetti vacanze dall’aeroporto di Birmingham a Marrakech, Reykjavik, Hurghada, Praga e Cracovia. I voli sono decollati da Birmingham a Marrakech il 6 novembre e ora operano due volte a settimana il mercoledì e la domenica per tutto l’inverno. Questo è stato seguito da un nuovo servizio per Reykjavik in Islanda che è stato lanciato il 12 novembre, e ora opera il martedì e il sabato per tutto l’inverno. I voli easyJet sono decollati anche per Hurghada, la seconda destinazione egiziana di easyJet da Birmingham, e voleranno per la prima volta a Praga, entrambi operativi il mercoledì per tutto l’inverno con l’aggiunta di un secondo volo settimanale la domenica per la rotta verso Praga. Venerdì di questa settimana, easyJet lancerà il suo nuovo servizio per Cracovia in Polonia, che sarà operativo fino a sette giorni alla settimana, tutto l’anno. L’introduzione di queste cinque nuove rotte mostra la continua forte domanda da parte dei clienti easyJet nelle Midlands, offrendo una scelta ancora più ampia e collegamenti convenienti verso destinazioni popolari. Da quando easyJet ha aperto la sua nuova base a Birmingham Airport a marzo 2024, la compagnia aerea ha lanciato 22 nuove rotte, il che significa che 33 rotte sono ora disponibili da Birmingham International verso le principali destinazioni in tutta Europa. Migliaia di pacchetti vacanze sono disponibili con easyJet holidays”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “È fantastico lanciare altri cinque nuovi servizi dall’aeroporto di Birmingham, offrendo ai nostri clienti nelle Midlands ancora più scelta per una vacanza invernale al sole o una vacanza in città. Ora possono scegliere tra voli per Marrakech, Reykjavik, Hurghada, Praga e Cracovia, oltre a un’ampia gamma di resort easyJet holidays, e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”. Andrew Pelham, Aviation Development Manager, Birmingham Airport, ha affermato: “Siamo lieti di unire le forze con easyJet per offrire cinque nuove rotte dalla sua nuova base di Birmingham, rafforzando ulteriormente la nostra partnership”.

ANA ANNUNCIA QUATTRO NUOVI CHEF GIAPPONESI PER THE CONNOISSEURS – All Nippon Airways (ANA) accoglierà quattro nuovi chef giapponesi di spicco per THE CONNOISSEURS, a partire da dicembre 2024. Questa è la prima volta in quattro anni che ANA accoglie nuovi membri. A settembre 2013 ANA ha lanciato THE CONNOISSEURS, un team di chef ed esperti di bevande famosi provenienti dal Giappone e da tutto il mondo, per migliorare la sua esperienza culinaria in volo. Il programma è stato un successo, con i passeggeri ANA che hanno costantemente apprezzato i pasti e le bevande appositamente preparati. I nuovi membri di THE CONNOISSEURS da dicembre 2024 a novembre 2025 includono Kenichiro Sekiya di Joël Robuchon Tokyo, Kentaro Mura di Ebitei Bekkan, Yuhei Kurita di Ginza L’écrin e Shiro Yamazaki di Yamazaki. Con queste nuove aggiunte, THE CONNOISSEURS avrà un totale di 16 membri. Il menu sarà disponibile in First Class e Business Class sui voli dal Giappone all’Europa e agli Stati Uniti. “ANA è entusiasta di dare il benvenuto a quattro nuovi chef di fama mondiale nel nostro team CONNOISSEURS che miglioreranno la nostra esperienza cliente”, afferma Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “La loro creatività culinaria migliorerà l’esperienza culinaria in volo per i nostri passeggeri premium che viaggiano tra Giappone, Europa e Stati Uniti”. ANA offre anche il suo Pre-order Meal Service per First Class e Business Class, consentendo ai passeggeri di prenotare i pasti almeno 24 ore prima della partenza.

IL DG ENAC AL CONVEGNO IREFI – SAF, INTERMODALITA’ E AAM – Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, ha partecipato oggi, 14 novembre, all’evento “Tavola Rotonda Italia – Francia delle Infrastrutture dei Trasporti” dedicato alle sinergie tra i due Paesi in materia di nuovi carburanti per l’aviazione e di intermodalità nei trasporti. Nel suo intervento, il DG Quaranta ha delineato la visione dell’Enac verso un’aviazione più sostenibile basata su tre pilastri: Sustainable Aviation Fuel (SAF), intermodalità e Mobilità Aerea Avanzata. “I SAF oggi rappresentano la soluzione più efficace per conseguire, nel breve e medio periodo, una riduzione concreta delle emissioni nette di gas a effetto serra. E la principale priorità risiede nell’incentivare tanto l’uso quanto la produzione di SAF per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di CO2 al 2050. Intermodalità significa migliorare le relazioni città-aeroporti, promuovendo la decongestione del traffico stradale e favorendo la decarbonizzazione dei trasporti. Mentre il collegamento treno – aereo rappresenta lo scenario presente, noi stiamo già tracciando il futuro e sviluppando il trasporto di domani attraverso l’Advanced Air Mobility. In questo campo l’Italia si conferma tra i Paesi leader grazie alla pubblicazione del Piano Strategico Nazionale AAM (2021-2030) per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia e soprattutto all’adozione del Regolamento Enac”.

DELTA: NUOVA HOLIDAY COLLECTION SU DELTA SYNC WI-FI – Delta informa: “Questa stagione, Delta porta la magia delle feste nei cieli, letteralmente. Per la prima volta in assoluto, i soci SkyMiles possono acquistare una collezione natalizia in edizione limitata disponibile per l’ordine esclusivamente in volo su Delta Sync Wi-Fi. Ispirata dai feedback degli stessi membri, la collezione è ricca di articoli che celebrano la gioia del viaggio e il calore delle feste. Da ornamenti a maglioni comodi, ogni pezzo è progettato per catturare lo spirito Delta in un modo che sia personale, memorabile e unico. La collezione sarà disponibile per l’ordine fino al 31 dicembre o fino a esaurimento scorte. È disponibile solo in volo, quindi assicurati di fare acquisti durante i tuoi viaggi di vacanza”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL CAI-I IN KUWAIT – Nella base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla direzione del Centro Amministrativo d’Intendenza Interforze – Kuwait (CAI-I) tra il Colonnello Ugo Cieri e la parigrado Sabrina Rispoli. La cerimonia, presieduta dal Comandante dell’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait (IT NCC Air/TFA K), Colonnello Matteo Zuliani, si è svolta alla presenza di alcuni ospiti e di una nutrita rappresentanza del contingente italiano. Il cambio alla Direzione del CAI-I è stato suggellato con il passaggio del gagliardetto, dalle mani del Direttore uscente a quelle del subentrante. Il CAI-I Kuwait, posto alle dipendenze dell’IT NCC Air, costituisce un’unità operativa, interforze, unica nel suo genere: un centro amministrativo areale, altamente specializzato, che garantisce il supporto amministrativo e contabile ai contingenti italiani impegnati nell’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve e nelle altre operazioni d’area, dislocati in Kuwait, Iraq e Bahrein, Giordania con diramazioni anche a Londra e negli Stati Uniti. L’Italian National Contingent Command Air/Task Force Air Kuwait, è stato costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze – per gli aspetti nazionali – del Comando Operativo di Vertice Interforze. Partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve, garantendo unicità di comando per l’impiego sinergico e coordinato degli assetti forniti, schierati in Kuwait e Iraq ed impegnati in attività ISR, AAR, Airlift, EW, Medevac, PED e sostegno logistico e amministrativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPORT, PALLAVOLO: LA RAPPRESENTANZA AERONAUTICA MILITARE ITALIANA (RAMi) A SHEPPARD VINCE SULLA SQUADRA DELLA MIDWESTERN SATTE UNIVERSITY – Si è tenuta sabato 9 novembre, presso il palazzetto dello sport D.L. Ligon Coliseum, della Midwestern State University di Wichita Falls, la partita di pallavolo tra la squadra vincente del torneo annuale della Sheppard Air Force Base e la squadra dell’Università stessa, i cosiddetti Mustangs. A partecipare all’incontro, per la Sheppard AFB, la Rappresentanza Aeronautica Militare italiana (RAMi) della base di Sheppard in quanto già vincitrice della competizione “Sheppard Intramural 24” tenutasi tra le varie articolazioni della base texana (20 squadre composte da frequentatori e quadro permananente). L’esito della partita ha visto la squadra della RAMi, in rappresentanza di tutta la Sheppard AFB, vincere per 4 set a 1. La coppa verrà custodita presso il comando dell’82nd Training Wing fino alla prossima edizione. La Base di Sheppard è costituita da 2 Stormi, 82°TW ed 80° FTW (cosiddetto ENJJPT). Il personale operante presso i due enti è composto da circa 15.000 unità. La Sheppard AFB addestra circa 230 piloti all’anno, oltre alla quasi totalità del personale manutentore della United State Air Force. L’evento sportivo ha rappresentato un momento significativo di incontro tra le culture italiana e texana, contribuendo non solo all’integrazione tra il personale dell’Aeronautica Militare e la comunità locale e, quindi, alla partecipazione attiva nella vita sociale e culturale del Texas, ma anche alla sinergia tra nazioni diverse nelle missioni internazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER AUMENTARE LA CAPACITA’ DI PRODUZIONE DEL PAC-3 MSE – L’U.S Army ha recentemente assegnato a Lockheed Martin un contratto per supportare l’aumento della capacità di produzione a 650 Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3®) Missile Segment Enhancements (MSEs) all’anno. Si tratta di un passo fondamentale negli sforzi significativi per soddisfare la domanda globale. “La domanda per il PAC-3 MSE continua a crescere a un ritmo rapido”, ha affermato Brian Kubik, vice president of PAC-3 Programs at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Per soddisfare la domanda crescente, Lockheed Martin ha avviato questo sforzo con finanziamenti interni più di un anno fa per espandere la capacità di produzione del PAC-3 MSE, sia nelle nostre fabbriche che lungo tutta la supply chain. Stiamo inoltre investendo per implementare processi snelli e agili per consegnare questo prodotto critico ai nostri partner in modo più efficiente”. Entro la fine del 2024, Lockheed Martin avrà superato i 500 PAC-3 MSE, un nuovo massimo di produzione. Il team ha anche recentemente completato il 2.000° missile PAC-3 MSE, una pietra miliare significativa nella vita del programma.

ANA MIGLIORA L’ESPERIENZA DEI VIAGGIATORI CINESI SU CTRIP – All Nippon Airways (ANA) ha aperto il suo flagship store su Ctrip, la più grande piattaforma di viaggi cinese, il 23 ottobre 2024. Il flagship store di Ctrip offre la possibilità di prenotare viaggi, acquistare biglietti, modificare i piani di viaggio e ottenere rimborsi. È possibile accedervi tramite sito Web o applicazione mobile, migliorando la comodità del cliente e consentendo strategie di vendita flessibili, tra cui promozioni presso il flagship store. In concomitanza con l’apertura del flagship store, ANA ha iniziato a offrire biglietti aerei utilizzando l’implementazione di Travelsky della New Distribution Capability (NDC), uno standard di comunicazione stabilito dall’International Air Transport Association (IATA). Questa tecnologia collega direttamente i sistemi di ANA con partner esterni, consentendo un ricco scambio di vari contenuti, tra cui dettagli completi sui voli, capacità di selezione dei posti, informazioni sulle lounge e dettagli sulla franchigia bagaglio. Questa è la prima volta che ANA vende NDC tramite un aggregatore GDS, migliorando l’esperienza del cliente per i viaggiatori cinesi e riaffermando il suo impegno nel fornire esperienze di viaggio premium e rafforzare le partnership nel mercato cinese.

LOCKHEED MARTIN E ANDURIL UNISCONO LE FORZE PER RILEVARE E TRACCIARE DRONE THREATS – Lockheed Martin ha integrato con successo il Q-53 multi-mission radar (MMR) con il Lattice Command and Control (C2) environment di Anduril durante l’U.S. Central Command Desert Guardian exercise tenutasi a Fort Drum all’inizio di questo mese. Desert Guardian fa parte di una serie di esercitazioni volte a colmare le principali lacune riguardo la capacità di rilevare e tracciare drone threats. “L’integrazione di successo del Q-53 MMR e Lattice mette in mostra la preziosa partnership di Lockheed Martin con il governo degli Stati Uniti e i partner del settore, consentendoci di fornire soluzioni su misura per i nostri clienti”, ha affermato David Kenneweg, director of Multi-mission Air Defense Radars at Lockheed Martin. “In Desert Guardian, siamo stati in grado di collaborare per scoprire le esigenze dei clienti, mentre continuiamo a innovare la tecnologia necessaria per prendere decisioni più intelligenti e rapide”. Lockheed Martin sta basandosi sui successi di Desert Guardian e si sta preparando per una seconda esercitazione, coordinata da CENTCOM, che si svolgerà presso una base in Medio Oriente. L’esperienza multidisciplinare dell’azienda aiuterà i propri clienti a integrare i sensori in un’unica interfaccia utilizzata dagli operatori sul campo.

ECODATACENTER IN SVEZIA SI AFFIDA A MTU BACKUP GENERATORS DI ROLLS-ROYCE OPERANTI CON HVO FUEL – Lo Swedish data center operator EcoDataCenter ha sostituito il fuel per i suoi mtu emergency power generators da fossil diesel a sustainable Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), consolidando l’ambizione di essere il principale fornitore nordico di soluzioni per data center sostenibili e sicure. EcoDataCenter si è gradualmente espanso nella sua prima sede importante a Falun, Svezia, e dal 2017 si è affidato a mtu gensets della Rolls-Royce Power Systems division per emergency power supply. 32 mtu systems basati su Series 4000 engines stanno già assicurando che i dati dei clienti del data center siano sottoposti a backup anche in caso di interruzione della rete pubblica. I successivi 16 gruppi elettrogeni sono già stati ordinati per un’ulteriore espansione. BOS Power, in qualità di partner locale e fornitore di soluzioni per mtu product in Scandinavia, è significativamente coinvolta. EcoDataCenter si impegna a costruire e gestire data center il più possibile sostenibili per supportare la crescente domanda. Ad esempio, il calore in eccesso proveniente dalle sale server viene fornito a una vicina fabbrica di biofuel. Il passaggio dai combustibili fossili all’HVO ridurrà ulteriormente l’impronta di carbonio. Utilizzando l’HVO100 (Neste MY Renewable Diesel), le emissioni di gas serra possono essere ridotte fino al 95% se confrontate con le emissioni nel corso del ciclo di vita del diesel fossile. Anche le emissioni di inquinanti locali vengono ridotte, con il particolato che scende fino all’80% e l’ossido di azoto in media dell’8%. Dall’inizio del 2022, Rolls-Royce Power Systems ha già approvato l’80% del suo mtu diesel engine portfolio per fuels conformi all’EN15940 standard, come il sustainable HVO. Per i clienti del settore della produzione di energia, si tratta principalmente dei motori MTU Serie 4000 e 1600. L’HVO è un carburante drop-in, il che significa che l’infrastruttura diesel esistente può essere utilizzata senza alcuna modifica e non sono necessari adattamenti hardware o software del motore.

RAYTHEON SI AGGIUDICA CONTRATTO PER WIRELESS POWER BEAMING TECHNOLOGY – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto con l’U.S. Army per lavorare sulle directed energy wireless power beaming capabilities. Il lavoro viene svolto come parte di uno sforzo più ampio nell’ambito della Department of Defense’s Operational Energy Strategy. In base al contratto, il Raytheon’s Advanced Technology team svilupperà advanced wireless power transmitter and receiver technologies per consentire una long-range demonstration in linea con le esigenze degl U.S. Army manned and unmanned system requirements. Il wireless power beaming riduce la necessità per le truppe di trasportare carburante e batterie aggiuntivi, semplificando la logistica, aumentando i tempi operativi e salvaguardando le loro posizioni. Raytheon ha una lunga storia in wireless power transmission che risale agli anni ’60, con William Brown che è stato il pioniere della prima dimostrazione, che detiene ancora il record come highest energy transfer e longest range in modo indipendente.

EMIRATES SARA’ GLOBAL PARTNER AND EXCLUSIVE AIRLINE PARTNER DI SailGP PER LE PROSSIME CINQUE STAGIONI – Emirates annuncia una sponsorizzazione globale di cinque stagioni con SailGP, che la vedrà diventare exclusive Global Airline Partner del campionato annuale di regate veliche, una prima volta per la lega. “Emirates continuerà a essere Title Partner dell’Emirates Dubai Sail Grand Prix, che si terrà a Mina Rashid il 23-24 novembre, assicurando che l’appuntamento di Dubai continui a essere un evento iconico nel calendario annuale di SailGP, contribuendo ad aumentare la partecipazione e promuovendo Dubai come destinazione attraente per gli appassionati di regate. La compagnia aerea diventerà anche Title Partner del nuovo evento casalingo dell’Emirates Great Britain SailGP Team a Portsmouth. Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth segnerà il tanto atteso ritorno di SailGP nel Regno Unito, riportando l’azione sulle coste britanniche dal 19 al 20 luglio 2025. SailGP è una delle sports and entertainment properties in più rapida crescita al mondo, con 12 squadre nazionali confermate per la stagione 2025. Il calendario annuale delle competizioni della lega abbraccia destinazioni iconiche in cinque continenti, con un minimo di 13 eventi la prossima stagione. Registrando una crescita significativa nel coinvolgimento dei fan, gli eventi SailGP godono anche di un forte crossover con le principali destinazioni della rete Emirates”, afferma Emirates. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha affermato: “La nostra relazione ampliata con SailGP si basa su un impegno condiviso per portare lo sport in crescita della vela a un pubblico globale più ampio dentro e fuori dall’acqua. SailGP sta emergendo come una forza pionieristica nello sport, concentrandosi sulla creazione di connessioni con nuovi fedeli fan di SailGP attraverso esperienze di impatto. Emirates e SailGP hanno anche una visione comune e una promessa: “fare sport meglio” e “volare meglio”, guidati dall’eccellenza e dall’innovazione. Siamo anche orgogliosi di essere Title Partner degli eventi di Dubai e Portsmouth, dando il via alla competizione nella nostra città natale e riportando la vela nel Regno Unito nel 2025 per diventare un appuntamento fisso nel vivace calendario globale di Sail-GP. Non vediamo l’ora di vedere i talenti sportivi mostrare la loro forza, passione e tecnica al massimo livello nelle prossime stagioni”. Sir Russell Coutts, CEO di SailGP, ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Emirates a bordo come Official Airline Partner di SailGP, rafforzando un rapporto duraturo con la compagnia aerea di livello mondiale in vista della nostra stagione più emozionante fino ad oggi”. In qualità di Global Partner e Airline Partner di SailGP, Emirates avrà una presenza ampliata nella produzione di trasmissione LiveLine di SailGP. Emirates continuerà la collaborazione con l’arbitraggio sportivo diventando partner ufficiale degli arbitri di SailGP.

ICAO: GLI ASIA PACIFC LEADERS TRCCIANO UN PERCORSO PER LA REGIONAL AVIATION NELLA REGIONE – Mentre la regione Asia-Pacifico si prepara a una crescita senza precedenti dell’aviazione, i leader regionali si sono riuniti a Cebu, Filippine, per garantire che questa espansione avvenga in modo sicuro e sostenibile. La 59th Conference of Directors General of Civil Aviation of the Asia Pacific Region, a cui hanno partecipato 361 leader dell’aviazione, si è concentrata sulla mappatura della crescita dell’aviazione della regione fino al 2050. “Vorrei ricordarvi che per alcuni Stati, l’aviazione e il turismo contribuiscono fino al 40% del prodotto interno lordo nazionale. Inoltre, molti Stati insulari e senza sbocco sul mare dipendono fortemente dal trasporto aereo per connettersi al resto del mondo”, ha detto ai delegati Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, nel suo discorso di apertura. “Il nostro obiettivo è creare un inclusive global aviation system che stimoli una crescita economica sostenuta per tutti gli Stati membri, indipendentemente dal loro attuale livello di aviation development”, ha detto l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. La recente istituzione di un ICAO liaison office in Fiji, supportata da diversi paesi partner, aiuterà i piccoli stati insulari in via di sviluppo a implementare gli standard internazionali e a sfruttare appieno l’aviazione come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile. La conferenza ha supportato gli sforzi globali per raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero nell’aviazione internazionale entro il 2050. Questo ambizioso obiettivo richiede cambiamenti fondamentali nel modo in cui operano gli aerei e in ciò che li alimenta. Ventiquattro stati dell’Asia Pacifica, che rappresentano l’83% dei voli internazionali della regione, stanno già monitorando le proprie emissioni di carbonio tramite CORSIA, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Un obiettivo chiave è stato l’aumento della fornitura e dell’uso di SAF come elemento cruciale nella strategia di decarbonizzazione. La conferenza ha approvato l’ICAO Global Framework for SAF, Lower Carbon Aviation Fuels, and other cleaner aviation energies, tra cui il Finvest Hub. La conferenza inoltre ha risposto a critical safety and efficiency challenges che stanno diventando sempre più urgenti con la crescita del traffico aereo nella regione. Sono stati discussi anche problemi di capacità. I leader hanno riconosciuto che l’uguaglianza di genere nel è fondamentale per il settore per mantenere una forza lavoro professionale sostenibile. Parallelamente all’evento si sono svolti diversi incontri bilaterali e multilaterali. L’ICAO ha inoltre tenuto riunioni produttive con i Pacific Small Island Developing States (PSIDS) e ha condotto discussioni sullo sviluppo della capacità normativa per identificare le priorità di cooperazione per la regione APAC. Il Giappone ospiterà la 2025 conference a Sendai, concentrandosi su come l’aviazione possa aumentare la prosperità economica garantendo al contempo la sostenibilità ambientale.