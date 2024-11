Etihad Airways celebra il primo anniversario delle operazioni nel Terminal A presso lo Zayed International Airport

Etihad Airways celebra un anno di notevole crescita e successi nella sua casa presso il Terminal A dello Zayed International Airport. “Dal passaggio completo al nuovo terminal nel novembre 2023, la compagnia aerea ha notevolmente ampliato le sue operazioni da 1.336 voli settimanali a 1.732 e collega Abu Dhabi a oltre 80 destinazioni in tutto il mondo attraverso la sua vasta rete.

Operando dal world-class Terminal A, Etihad ha svolto un ruolo cruciale nel riconoscimento dello Zayed International Airport come l’aeroporto con la più rapida crescita in Medio Oriente per scheduled seat capacity on international flights, con la capacità di gestire fino a 45 milioni di passeggeri all’anno”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha affermato: “In un solo anno, il Terminal A ha trasformato l’esperienza di viaggio per i nostri ospiti e ha supportato gli ambiziosi piani di crescita di Etihad. Questa struttura di livello mondiale ci ha consentito di migliorare significativamente i nostri standard di servizio, offrendo maggiore comfort e praticità e rafforzando al contempo la posizione di Abu Dhabi come hub aeronautico globale. Mentre continuiamo ad espandere la nostra rete e la nostra flotta, il Terminal A fornisce la piattaforma perfetta per il prossimo capitolo di crescita di Etihad”.

“L’offerta premium della compagnia aerea ha raggiunto nuove vette con le sue First and Business class lounges, che si estendono su tre piani. Questi spazi esclusivi includono la Be Relax Spa, aperta a tutti i passeggeri, con trattamenti gratuiti per gli ospiti di First Class e Residence. Le lounge ospitano il Liwan Global Dining restaurant con live cooking stations e buffet, e l’iconico Constellation Bar decorato con una scultura luminosa in vetro di 25 metri raffigurante lo skyline di Abu Dhabi. Le lounge offrono un accesso diretto all’imbarco da tre gates e includono spazi dedicati alle famiglie, sale relax con lettini, docce e VIP rooms per gli ospiti della First class lounge.

Inoltre, per gli ospiti in arrivo, l’Etihad Chauffeur waiting area offre docce e snack da asporto, consentendo agli ospiti di rinfrescarsi dopo il volo, prima di usufruire dell’Etihad Chauffeur service“, prosegue Etihad Airways.

“Il miglioramento della guest experience è stato un obiettivo fondamentale durante il primo anno di Etihad al Terminal A. Gli ospiti che utilizzano self-service kiosks con biometric face recognition possono completare la consegna dei bagagli in appena 30 secondi. La biometric technology del nuovo terminal, disponibile ai check-in, boarding gate and immigration touchpoints oggi, ha piani ambiziosi per il futuro, supportando ulteriormente un viaggio fluido e veloce per i passeggeri.

La recente transizione della US Customs and Border Protection (CBP) facility al Terminal A migliora ulteriormente l’esperienza dei passeggeri, rendendo Abu Dhabi l’unica US preclearance facility in Middle East and Asia. Questo servizio consente agli ospiti di Etihad di completare tutte le formalità doganali e di immigrazione statunitensi prima della partenza, consentendo un arrivo senza intoppi negli Stati Uniti“, continua Etihad Airways.

“Dopo la continua espansione della flotta nel 2024 e con l’aggiunta di altri aeromobili nel 2025, Etihad Airways continua la sua strategia di espansione del network, introducendo nuove destinazioni in tutto il mondo dalla sua base presso lo Zayed International Airport“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)