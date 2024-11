ITA Airways introduce Apple Pay nelle modalità di pagamento digitali  

ITA Airways, in collaborazione con Adyen, leader internazionale nel campo dei pagamenti tecnologici, introduce una nuova modalità di pagamento digitale.

“Da oggi sarà possibile acquistare i prodotti di ITA Airways anche grazie all’ausilio di Apple Pay. Basterà selezionare la suddetta modalità al momento del pagamento sui canali online della Compagnia: sito web Italia ita-airways.com, e app ufficiale”, afferma ITA Airways.

“Grazie a questa collaborazione con Adyen, facciamo un passo in avanti nella nostra strategia di evoluzione digitale e tecnologica e confermiamo il nostro costante impegno verso la soddisfazione delle esigenze della nostra clientela”, ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways. “In questa fase iniziale, abbiamo implementato l’utilizzo di Apple Pay sul sito italiano e su quello degli Stati Uniti, ma nei nostri piani di sviluppo la modalità di acquisto sarà estesa a tutti gli altri mercati internazionali”.

Gabriele Bellezze, Country Manager Adyen Italia, commenta: “Siamo entusiasti di annunciare l’ampliamento di una collaborazione di lunga data con un player d’eccellenza nel trasporto aereo italiano come ITA Airways. Operando da ora in avanti anche in qualità di acquirer, potremo supportare ulteriormente la compagnia nell’elaborare i pagamenti in modo rapido e sicuro, abilitando l’innovativo metodo di pagamento Apple Pay per le transazioni online. Crediamo che questo sia solo l’inizio di una nuova importante fase della nostra partnership, che perseguirà l’obiettivo di migliorare sempre di più l’esperienza di pagamento dei clienti di ITA Airways in un numero sempre maggiore di Paesi”.

“Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito web ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office ITA Airways, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)