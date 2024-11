Il Regno del Bahrain e Leonardo annunciano l’aggiornamento dei sistemi radar ATC all’aeroporto di Manama

Leonardo informa: “Il Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Regno del Bahrain ha recentemente firmato un contratto con Leonardo per l’aggiornamento dei sistemi e radar di controllo del traffico aereo dell’Aeroporto di Manama. Il progetto è parte di un programma più ampio del Bahrain orientato a rafforzare la sicurezza dell’aviazione, l’efficienza dello spazio aereo e i servizi di navigazione aerea regionale.

L’accordo, annunciato durante il Bahrain International Airshow, prevede la fornitura, consegna e installazione di sensoristica avanzata, inclusi il radar di sorveglianza primaria ATCR 33S NG e il radar di sorveglianza secondaria SIR S/I. Queste tecnologie, insieme ad altri equipaggiamenti, potenzieranno le capacità di gestione del traffico aereo, fornendo una sorveglianza in tempo reale e ad alta risoluzione su tutto lo spazio aereo del Regno”.

“La fornitura, che si estenderà per tre anni fino all’inizio del 2027, comprende l’installazione in loco insieme ad attività di supporto in servizio, anche da remoto, per garantire l’efficacia operativa e la sostenibilità dei sistemi radar per tutta la durata del contratto, in linea con i più alti standard tecnologici.

Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo nella capacità di gestione del traffico aereo bahreinita, rafforzando il ruolo strategico del Paese nel sistema dell’aviazione del Medio Oriente. Il Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, in collaborazione con Leonardo, è orgoglioso di promuovere la sicurezza, l’efficienza e la leadership tecnologica del Bahrain con questo investimento infrastrutturale cruciale”, conclude Leonardo.

