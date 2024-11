Piper Aircraft Inc. ottiene la AS9100 certification

Piper Aircraft, Inc. annuncia di aver ottenuto la AS9100 Rev D certification, assegnata da Dekra Certification, Inc.

“Questo traguardo sottolinea la dedizione di Piper all’eccellenza produttiva nel settore aerospaziale. AS9100 è un internationally recognized quality management system standard in aerospace. Questa certificazione non solo valorizza l’eredità di oltre 88 anni di Piper Aircraft nella general aviation, ma rafforza anche le capacità della sua nuova divisione, Piper Industrial Manufacturing Company (PIMCO), specializzata in premium, end-to-end manufacturing solutions per gli Aerospace and Defense sectors”, afferma Piper Aircraft.

“La AS9100 certification eleva la qualità in Piper Aircraft, creando una solida base per un miglioramento continuo”, ha affermato Stuart McSorley, Senior Director of Production Compliance & Oversight. “Questa certificazione consente a PIMCO di accedere a una rete più ampia di opportunità in tutto il mondo, consentendoci di servire i nostri clienti in modo più efficace e di stabilire nuove partnership. Il nostro team è immensamente orgoglioso di questo risultato, che segna un’altra pietra miliare nella storia di Piper”.

“Piper Aircraft è impegnata nel miglioramento continuo, offrendo ai propri clienti qualità e servizi di livello mondiale. Questa certificazione conferma ulteriormente l’impegno di Piper per l’eccellenza in termini di sicurezza e innovazione in tutte le sue operazioni”, conclude Piper Aircraft.

