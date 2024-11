L’A380 di Emirates accoglie oltre 7.000 visitatori al Bahrain International Airshow

Emirates informa: “L’A380 di Emirates ha accolto oltre 7.000 visitatori in due giorni al Bahrain International Airshow di quest’anno.

La compagnia aerea ha esposto il suo iconico aereo di punta per trade and industry visitors, appassionati di aviazione e il grande pubblico, per uno sguardo da vicino al più grande aereo passeggeri del mondo”.

“L’A380 di Emirates in mostra presentava quattro classi ed è stato uno degli ultimi aerei ad essere stato rimodernato con le cabine di ultima generazione, tra cui la Premium Economy, insieme ad aggiornamenti nelle cabine di classe First, Business ed Economy.

La compagnia aerea ha avviato un multi-billion dollar retrofit programme per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi clienti negli anni a venire. Come parte del programma, la compagnia aerea ha lanciato la Premium Economy con posti più spaziosi e tocchi premurosi che rendono il routine travel un’esperienza indimenticabile. I visitatori dell’aereo hanno potuto visitare anche l’Onboard Lounge e l’iconica Shower Spa in First Class“, prosegue Emirates.

“Emirates serve il Bahrain dal 2000 e ha trasportato circa 8 milioni di passeggeri da e per il Bahrain dall’inizio delle sue operazioni. La compagnia aerea attualmente opera 21 voli settimanali con i suoi Boeing 777 e collega i viaggiatori dal Regno a più di 140 destinazioni globali di Emirates tramite il suo hub di Dubai“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)