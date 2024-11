SAS: partnership in Danimarca per supportare la produzione di eSAF

In una mossa storica verso un’industria aeronautica sostenibile, SAS, Copenhagen Infrastructure Partners, Copenhagen Airport e Aalborg Airport hanno firmato un accordo di collaborazione per formare un fronte unito e congiunto, supportando la produzione danese di Sustainable Aviation Fuel (eSAF).

Questa partnership mira ad accelerare l’importante trasformazione dell’industria aeronautica, posizionando la Danimarca come attore chiave nello sforzo verso un’aviazione ecologicamente responsabile. Aspira a creare consapevolezza pubblica e supporto normativo che possono aiutare ad accelerare la transizione verde e mostra come è possibile costruire una “sustainability valley” in Danimarca e Scandinavia dove l’energia rinnovabile può essere trasformata in carburante sostenibile, creando nuovi posti di lavoro e aumentando l’autonomia energetica.

Fjord PtX è un Danish PtX project in fase di sviluppo da parte di Copenhagen Infrastructure Partners che mira a produrre synthetic Sustainable Aviation Fuel (eSAF). Nell’accordo tra SAS, Copenhagen Infrastructure Partners, Copenhagen Airport e Aalborg Airport, Fjord PtX rappresenta una vetrina danese di successo e la partnership mira a creare le condizioni ottimali per il suo successo. Le organizzazioni dietro questa iniziativa mettono insieme le loro competenze per rispondere agli obiettivi danesi per una sustainable domestic aviation e per soddisfare i requisiti di ReFuelEU Aviation. Fjord PtX prevede di contribuire alla decarbonizzazione dell’industria aeronautica danese ed europea, supportando al contempo la comunità locale creando posti di lavoro nel settore sostenibile.

Con le risorse necessarie in atto, la Danimarca ha un’opportunità unica di stabilire una posizione di leadership nell’aviazione sostenibile, promuovendo la sua transizione e garantendo la longevità di questo settore cruciale.

“La nostra partnership unisce le competenze per guidare obiettivi di sostenibilità condivisi, affrontando insieme le sfide critiche della trasformazione sostenibile. Questo accordo getta solide basi per il nostro progetto, sottolineando il nostro impegno per una transizione urgente. Le opportunità future sono semplicemente troppo preziose per essere perse”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

“Sviluppiamo il nostro progetto da tre anni e l’accordo odierno con i principali attori dell’aviazione danese rappresenta un passo avanti positivo verso un’aviazione sostenibile. Invitiamo i governi e le autorità europee e danesi a farsi avanti fornendo schemi chiari e di supporto, che saranno fondamentali per l’avvio di questa nuova industria. Con i quadri giusti in atto, questa partnership e Fjord PtX possono diventare una pietra angolare del futuro sostenibile della Danimarca”, afferma Søren Toftgaard, partner di CIP.

“L’industria aeronautica ha urgente bisogno di alternative sostenibili ai combustibili fossili. Per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, è essenziale iniziare a produrre nuovi carburanti il prima possibile. In qualità di aeroporto più grande della Danimarca, ci impegniamo a supportare un settore dell’aviazione più rispettoso del clima e non vediamo l’ora di collaborare con i nostri partner a questa importante iniziativa”, afferma Christian Poulsen, CEO di Copenhagen Airports.

“Raggiungere una maggiore sostenibilità nell’aviazione è una necessità assoluta. Per Aalborg Airport, questa collaborazione è un passo fondamentale verso il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Aalborg è la sede ideale per Fjord PtX, in quanto fornisce le risorse essenziali necessarie per guidare lo sviluppo sostenibile”, afferma Niels Kjær Hemmingsen, CEO di Aalborg Airport.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)