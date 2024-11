COP29: Wizz Air promuove la collaborazione e richiama all’azione per un’aviazione più sostenibile

Wizz Air ha accolto con favore l’opportunità di collaborazione e dialogo durante il Transport Day della COP29, sottolineando la necessità urgente di un’azione collettiva per raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) di zero emissioni nette entro il 2050. “Partecipando al COP29, Wizz Air ha ribadito il proprio impegno per la decarbonizzazione del settore aereo, evidenziando il ruolo cruciale della collaborazione internazionale e del sostegno politico efficace per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero.

Questa conferenza ha preso forma in una piattaforma unica che ha riunito i principali attori del comparto, inclusi rappresentanti governativi, leader del settore, esperti ambientali e investitori. Nell’ambito dell’appello collettivo dell’industria dell’aviazione europea, Wizz Air si unisce ad altri soggetti interessati nell’esortare l’adozione del Clean Industrial Deal dell’Unione Europea e lo sviluppo di un piano d’investimento per i trasporti sostenibili”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air promuove gli incentivi per aumentare la produzione locale di SAF, affrontando una delle sfide più urgenti per la decarbonizzazione del settore aereo. La compagnia ha già investito significativamente nell’innovazione del SAF, incluso un investimento in Firefly, azienda britannica che sviluppa SAF da rifiuti rinnovabili, e in CleanJoule, una società impegnata nella produzione di SAF basato su residui agricoli.

La compagnia aerea sottolinea anche l’importanza di avere Carbon Markets solidi per compensare le emissioni dell’aviazione, nell’ambito dello sforzo globale di decarbonizzazione. Wizz Air invita gli Stati membri dell’ICAO a rilasciare più unità certificate per il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Questo meccanismo assicura che l’industria dell’aviazione contribuisca a riduzioni significative delle emissioni promuovendo investimenti in energia rinnovabile e altri progetti sul clima”, prosegue Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate & ESG Officer di Wizz Air: “Wizz Air ha da tempo dato priorità alle operazioni rispettose del clima attraverso investimenti in tecnologie di ultima generazione, pratiche efficienti in termini di consumo di carburante e investimenti significativi in Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il SAF è un fattore chiave e abbiamo investito nella sua produzione, stipulato accordi di acquisto e avviato voli pilota con SAF prima dei mandati dell’UE previsti per il 2025. Tuttavia, raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 è una sfida globale che richiede sforzi collettivi. Abbiamo apprezzato l’opportunità di confrontarci con le parti interessate alla COP29 e incoraggiamo un allineamento urgente per creare i quadri normativi necessari a scalare la produzione di SAF a prezzi accessibili, migliorare le infrastrutture per l’energia rinnovabile e incentivare i progressi tecnologici. Attendiamo con interesse il nuovo Clean Industrial Deal della Commissione Europea e il Piano di Investimento per i Trasporti Sostenibili. Dobbiamo spostare la conversazione oltre la semplice produzione di SAF per dare priorità alla riduzione delle emissioni in tutto il settore attraverso un insieme di misure. Ogni passo che compiamo – sia attraverso SAF, carbon markets o nuove tecnologie – ci avvicina a un settore aereo più sostenibile e a un futuro a emissioni nette zero”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)