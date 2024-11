“Nuove avventure in Brasile con TAP”, anche dall’Italia prosegue la crescita del vettore nel Paese

Ieri sera l’Istituto Guimarães Rosa dell’Ambasciata del Brasile a Roma è stato la cornice dalla quale TAP ha ribadito il forte legame che la lega al paese sudamericano – unica compagnia a servire 13 destinazioni dall’Europa – riflettendo l’impegno di favorire scambi culturali, economici e turistici tra il Brasile e il resto del mondo.

La serata è stata anche l’occasione per TAP di sottolineare le novità che hanno segnato il 2024, prime fra tutte l’apertura della rotta per Florianópolis, con tre collegamenti settimanali da Lisbona, e il ripristino dei voli per Manaus – via Belém – sempre con tre collegamenti settimanali dalla capitale portoghese. Esempi di un focus sul Paese che ha dato ottimi risultati, anche dall’Italia.

“Se confrontiamo i primi 10 mesi del 2024 con i primi 10 del 2019 – dunque prima del Covid, quando l’offerta sul Brasile era pressoché identica a quella di quest’anno – le vendite indirette dall’Italia hanno fatto registrare un incremento della quota di mercato di TAP in Brasile, che è passata dal 28,2% al 34,3%, un aumento del 6,1% che in termini di revenue si è tradotto in un +43,2%”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal in Italia. Prosegue poi Calicchia: “Nei primi 10 mesi di quest’anno, inoltre, rispetto allo stesso periodo del 2023, i cuponi di volo emessi per TAP derivanti dalle vendite indirette sono aumentati del +16,5%, un risultato ottenuto anche grazie alle politiche di TAP legate a una maggiore offerta e a un pacchetto tariffario ancora più competitivo rispetto al passato”.

“Restando in ambito tariffario, in questi giorni è attiva la campagna Black FLYday di TAP, il flyday con la L, con offerte eccezionali per i suoi collegamenti di corto e lungo raggio. Qualche esempio? Tariffe per il Brasile in classe Economy a partire da €529 e in classe Business a partire da €1.699, un’offerta da cogliere al volo”, afferma TAP.

TAP offre fino a 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli. Leader per i viaggi in Brasile, TAP è l’unica compagnia a servire 13 destinazioni direttamente dal Portogallo, operando su Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Macéió, Manaus Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, San Paolo, Florianópolis.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)