oneworld lancia la sua global marketing campaign

oneworld® ha preso il volo con la sua nuova global marketing campaign, durante il suo 25° anniversario. “La campagna, rivolta ai globetrotter premium che viaggiano per lavoro e per piacere, segna la prima grande iniziativa dell’alleanza in cinque anni.

Con l’obiettivo di espandere la sua portata a nuovi pubblici a livello globale, l’ultima promozione di oneworld è destinata a coinvolgere oltre 40 milioni di viaggiatori in tutto il mondo fino all’inizio di dicembre, con un nuovo digital out-of-home advertising in una serie di sedi aeroportuali chiave in tutto il mondo, compresi gli hub delle compagnie aeree associate.

I clienti possono vedere la nuova campagna presso gli aeroporti internazionali di Londra Heathrow, Los Angeles e Sydney, insieme alle lounge oneworld, Amsterdam-Schiphol e Seoul Incheon Airport.

Come parte di questo investimento, oneworld ha anche lanciato una nuova identità sonora insieme alla sua campagna, diventando la prima alleanza aerea a introdurre un logo sonoro come parte della sua identità”, afferma oneworld.

“Il nuovo audio logo è un suono unico progettato per identificare il brand oneworld, lavorando insieme al logo visivo esistente. La nuova breve sequenza melodica è stata chiamata “The Take-Off”, ispirata alle sue note ascendenti e discendenti che seguono il viaggio del volo.

Progettata appositamente per oneworld dalla pluripremiata agenzia di content marketing con sede a Londra, SUNDAY, l’identità audio è stata creata utilizzando un software di composizione musicale digitale, con una combinazione di strumenti digitali e dal vivo”, conclude oneworld.

Maria McKinnon, Director of oneworld Global Brand and Marketing, ha affermato: “Siamo estremamente entusiasti di lanciare la nostra nuova campagna di marketing, che mostra il meglio di oneworld durante il suo 25° anno di anniversario. oneworld è sempre stata un’azienda leader e innovatrice del settore, quindi lanciare la nostra nuova identità sonora, una novità per le alleanze aeree, è anche un capitolo emozionante della nostra storia. Il nostro impegno è sempre stato quello di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio fluida e di qualità superiore e siamo certi che la nostra firma sonora sarà un suono unificante che unisce persone di culture diverse, indipendentemente dalla lingua che parlano”.

Inizialmente, i clienti sperimenteranno questo brand sonoro su una varietà di canali di marketing digitale, oltre a una serie di podcast popolari sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

(Ufficio Stampa oneworld)