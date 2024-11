La IATA Wings of Change Europe Conference Calls invita l’EU a dare priorità a competitività e sostenibilità

L’International Air Transport Association Wings of Change Europe (WOCE) si è concluso con un appello all’industria e ai governi affinché collaborino con azioni pratiche per rendere l’Europa più competitiva e sostenibile.

“Nel suo discorso principale, Filip Cornelis, Director for Aviation, DG MOVE, European Commission, ha spiegato che la nuova Commissione offrirà continuità di indirizzo politico, ma con una maggiore attenzione al miglioramento della competitività, attraverso un focus sulle raccomandazioni del rapporto Draghi. Ha chiarito che non ci sarebbe stato alcun cambiamento di rotta sulla sostenibilità dell’aviazione.

Un dibattito tra CEO con Andrea Bernassi (ITA Airways), Luis Gallego (IAG), Christian Scherer (Airbus) e il DG IATA Willie Walsh ha continuato a porre l’accento sulla competitività europea. La riforma dell’EU 261 è stata una chiara “vittoria” su cui la nuova Commissione dovrebbe concentrarsi, insieme all’adozione di misure per favorire il Single European Sky La tassazione è stata considerata uno strumento inadatto a portare avanti l’agenda della sostenibilità e completamente in contrasto con gli obiettivi del rapporto Draghi”, afferma IATA.

“L’Europa deve capire che la sua eccessiva regolamentazione sta riducendo la competitività globale delle industrie europee. Le raccomandazioni di Draghi non dovrebbero essere solo un rapporto, devono essere implementate. La chiave per questo è un approccio migliore alla sostenibilità. I regolatori devono capire che tassare le persone che prendono gli aerei non ridurrà la CO2. Gli aerei continueranno a volare, ma torneremo ai load factor di 20 o 30 anni fa. Ciò significa ridurre l’accesso ai viaggi aerei per milioni di persone, causando enormi danni socioeconomici, per un beneficio ambientale pari a zero. Ciò che serve è un’azione pratica, come il rilancio del Single European Sky che potrebbe ridurre le emissioni del 10% da un giorno all’altro, e migliori incentivi per aumentare la produzione di SAF”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Ospitato da ITA Airways a Roma, il WOCE ha attirato oltre 300 delegati e ha ascoltato relatori chiave su una serie di questioni cruciali del settore.

(Ufficio Stampa IATA)