News Brevi – 21.11.2024

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC ALL’ASSEMBLEA GENERALE UNICEB – Oggi, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto a Roma alla 55ima Assemblea Generale UNICEB che ha ospitato, in apertura i saluti dei Sottosegretari Patrizio La Pietra e Marcello Gemmato. Alla Tavola Rotonda, moderata da Francesco Giorgino, giornalista RAI e docente LUISS, hanno partecipato il Prof. Giovanni Filippini del Ministero della Salute, l’Ing. Federico Mandolini di GSE, l’On. Raffaele Nevi, Membro Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e il Dott. Luigi Ricci dell’ISPRA. Il Presidente Di Palma: “Un cordiale ringraziamento al Presidente di UNICEB Carlo Siciliani per questa importante occasione di raccordo e di condivisione sul tema della sostenibilità e dell’efficienza energetica, di cruciale rilevanza per garantire la sopravvivenza del nostro pianeta. L’Enac, nel necessario percorso di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, ha promosso in tal senso iniziative concrete per garantire il raggiungimento dell’obiettivo della decarbonizzazione al 2050, seppure con approccio critico nel confidare esclusivamente a nuove tecnologie di sviluppo dei motori elettrici e ad idrogeno. In tale contesto, Enac promuove la realizzazione di nuove infrastrutture aeroportuali a impatto ambientale zero e una transizione verso l’uso dei SAF. In particolare, i Sustainable Aviation Fuels, in quanto prodotti da materia biologica o scarti industriali e tecnicamente compatibili con gli aeromobili in servizio, rappresentano uno strumento di immediato utilizzo per ridurre l’impatto emissivo, in linea con gli obiettivi comunitari. Investire, come sta facendo ENI, su questo prodotto, consolidando, come l’evento odierno organizzato da UNICEB ribadisce, un proficuo confronto tra pubblico e privato, potrà avere importanti e positive ricadute sull’avvio di un percorso rispondente alla compatibilità ambientale del trasporto aereo e, nel contempo, agli investimenti dei comparti produttivi nazionali”.

DECOLLA LA PARTNERSHIP TRA RYANAIR E OMIO – Ryanair informa: “Dopo l’annuncio della partnership “Approved OTA” avvenuta lo scorso agosto, Ryanair ha annunciato oggi che i suoi voli low-cost attraverso il network leader del settore della compagnia aerea, con oltre 235 destinazioni, sono ora disponibili per la prenotazione su Omio, una piattaforma globale di prenotazione di viaggi, offrendo ai propri clienti maggiore scelta e valore per i loro viaggi in Europa. Questa partnership garantisce inoltre ai clienti Omio che prenotano voli Ryanair tramite la piattaforma che le loro informazioni di contatto e di pagamento corrette vengano fornite a Ryanair, assicurando che abbiano accesso al loro account myRyanair e ricevano direttamente importanti informazioni sui voli senza dover completare il processo di verifica del cliente di Ryanair, che i clienti delle OTA non autorizzate devono continuare a fare”. Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che i voli Ryanair sono ora disponibili per i clienti Omio, con la garanzia di piena trasparenza dei prezzi e accesso diretto alla loro prenotazione. Non vediamo l’ora di lavorare con Omio e di portare i loro clienti a bordo della rete leader di mercato di voli e rotte low-cost di Ryanair”. Veronica Diquattro, Presidente B2C Europe, Omio, ha dichiarato: “Questo segna una pietra miliare nella nostra collaborazione con Ryanair. Gli utenti di Omio avranno ora accesso diretto alla vasta rete di voli economici di Ryanair. Questa alleanza testimonia il nostro costante impegno nell’offrire opzioni di viaggio senza soluzione di continuita’, convenienti e multimodali ai viaggiatori di tutto il mondo”.

I GLOBAL AVIATION LEADERS PALSMANO LA VISIONE DEL SETTORE ALLA EMIRATES AVIATION UNIVERSITY – Un cast di leader dell’aviazione, ricercatori ed esperti globali si sono riuniti per condividere i loro pensieri e approfondimenti sulle tendenze del settore, l’innovazione, l’intelligenza artificiale e la loro visione per il futuro. Questo riassume al meglio l’evento che è stata la quinta International Aviation Management Conference tenutasi presso l’Emirates Aviation University (EAU). Il tema di quest’anno si è concentrato su Aviation Trends: Advancements, Regulations, and Sustainability, mostrando l’evoluzione del settore e come si stava adattando per affrontare le crescenti sfide. Hanno partecipato oltre 300 ricercatori e specialisti provenienti da una serie di enti aeronautici, enti normativi, mondo accademico e università, tutti desiderosi di esplorare le ultime intuizioni e i progressi della ricerca e di affrontare le sfide chiave. Il Professor Dr Ahmad Al Ali, Vice Chancellor Emirates Aviation University, ha pronunciato il discorso di apertura e ha affermato: “Alimentato dalla domanda, dai progressi nelle pratiche sostenibili e dalla tecnologia all’avanguardia, il nostro settore è sull’orlo di una rapida trasformazione. Riunendo leader e studiosi sotto lo stesso tetto, puntiamo a mostrare le idee più audaci e fantasiose dell’aviazione. Siamo entusiasti di poter ospitare questa conferenza per il quinto anno e non vediamo l’ora di crescere, evolverci e continuare per molti anni a venire”. Gli argomenti di attualità riguardavano airline operations and management, air traffic management innovations, AI applications in aviation, aviation safety and security. Una serie di presentazioni ha delineato una strategia audace per raggiungere zero rifiuti in discarica entro il 2030 e ha evidenziato il crescente impatto del cambiamento climatico, degli eventi meteorologici estremi e dei cambiamenti nei modelli di vento sulle rotte di volo. L’IAMC ha esplorato la tecnologia trasformativa nelle risorse umane con strumenti basati sull’intelligenza artificiale e piattaforme virtuali che semplificano il reclutamento e come innovazioni all’avanguardia come le ispezioni degli aeromobili con droni hanno ridotto drasticamente i tempi di completamento e lo sforzo. Il settore dell’aviazione è su una traiettoria di crescita continua, con IATA che prevede che i ricavi del settore raggiungeranno un traguardo di 996 miliardi di dollari nel 2024. La conferenza ha dimostrato il successo dell’università nell’abbracciare una collaborazione senza soluzione di continuità tra il mondo accademico e il settore dell’aviazione.

DASSAULT AVIATION PARTECIPA AGLI EVENTI “WOMEN IN DEFENSE” – In collaborazione con Dassault Aviation, MBDA, Safran, French Air Force e GIFAS, l’associazione Airemploi, che porta il marchio “Feminizing the aeronautics professions”, organizza una serie di eventi attorno al tema “Women in Defense”, che si svolgeranno dal 18 al 26 novembre nell’ambito dell’Industry Week. “L’obiettivo di questi eventi è quello di presentare alle giovani donne le numerose opportunità di carriera nei settori aerospaziale, della difesa e degli armamenti, settori in cui sono ancora sottorappresentate. Attraverso visite a siti industriali e discussioni con professioniste, “Women in Defense” mira a ispirare la prossima generazione di talenti femminili e dimostrare che le carriere in questi settori sono altrettanto accessibili anche a loro. Il momento clou della settimana sarà venerdì 22 novembre 2024 al Musée de l’Air et de l’Espace a Le Bourget. Circa cinquanta ragazze delle scuole superiori vicine al museo avranno l’opportunità di parlare con professioniste di aziende partner, per aiutare ad abbattere le barriere che ancora impediscono alle giovani donne di scegliere queste carriere. Le ragazze delle scuole superiori potranno anche partecipare a uno speciale tour del museo dedicato a “Women in the Air”. Le ospiti delle aziende partner saranno invitate a un evento di networking e a una tavola rotonda”, afferma Dassault Aviation.

ANA ELEVA LA PREMIUM MEMBER CHECK-IN EXPERIENCE PER I VOLI DOMESTICI A HANEDA AIRPORT – A partire da dicembre 2024, l’ANA SUITE CHECK-IN e l’ANA PREMIUM CHECK-IN saranno rinnovati per i voli domestici a Haneda Airport. All Nippon Airways (ANA) rinnoverà le sue strutture di check-in in più fasi. L’ANA SUITE CHECK-IN per i Diamond Service members sarà rinnovata a partire dal 2 dicembre 2024, seguito dal north side ANA PREMIUM CHECK-IN for premium members and premium class passengers il 18 dicembre. I lavori di ristrutturazione per il south side dell’ANA PREMIUM CHECK-IN saranno completati nell’estate 2025. L’ANA SUITE CHECK-IN riprogettato presenterà più banchi e un layout per il check-in spazioso e confortevole. L’ANA PREMIUM CHECK-IN è stato aggiornato con una nuova segnaletica digitale e un layout migliorato per una maggiore comodità per i passeggeri. I lavori di ristrutturazione introdurranno anche procedure di sicurezza semplificate, eliminando la necessità di rimuovere laptop e liquidi dal bagaglio a mano. L’implementazione della smart lanes technology velocizzerà ulteriormente il processo di check-in. “ANA si impegna a fornire un’esperienza di viaggio superiore per i nostri clienti”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “Queste ristrutturazioni dimostrano la nostra dedizione al comfort, mettendo in mostra l’artigianato giapponese e pratiche sostenibili come l’incorporazione di materiali riciclati e tecniche tradizionali. Continueremo a innovare e migliorare i nostri servizi per superare le aspettative dei clienti”.

I GLOBAL AVIATION LEADER TRACCIANO LA STRADA PER L’INTEGRAZIONE DELL’AI ALLA ANTALYA CONFERENCE – Oltre 200 leader dell’aviazione globale si sono riuniti alla inaugural “AI in the Sky” conference ad Antalya per affrontare il ruolo trasformativo dell’intelligenza artificiale nel futuro dell’aviazione. L’evento di tre giorni, ospitato dalla Turkish Directorate General of Civil Aviation (DGCA) con il supporto dell’ICAO, ha mostrato come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità dell’aviazione. “Non c’è nulla di artificiale nell’intelligenza artificiale: sta producendo risultati concreti”, ha affermato Mr. Abdulkadir Uraloglu, Minister of Transport and Infrastructure of Türkiye, evidenziando i vantaggi tangibili già realizzati attraverso l’implementazione dell’intelligenza artificiale. L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’intelligenza artificiale nel raggiungimento degli obiettivi dell’ICAO 2026-2050 Strategic Plan. “L’intelligenza artificiale e l’analisi dei big data non sono semplici strumenti supplementari, ma abilitatori fondamentali della nostra visione strategica per un’aviazione globale sicura, efficiente e sostenibile”, ha affermato Salazar. La Turchia ha presentato i suoi risultati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’aviazione nazionale, tra cui il sistema “IRADE” attualmente operativo negli aeroporti di Istanbul Atatürk e Cukurova e “CARE”, un multi-purpose radar screen system che serve oltre 40 aeroporti turchi e recentemente esteso all’Azerbaijan. L’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito e l’autorità per l’aviazione civile della Nuova Zelanda hanno condiviso approfondimenti sullo sviluppo di quadri normativi flessibili che bilanciano innovazione e sicurezza. EUROCONTROL ha presentato il suo sistema di previsione dei ritardi basato sull’apprendimento automatico, mentre IATA ha dimostrato quadri completi di governance dei dati per l’implementazione dell’intelligenza artificiale. “Questo evento segna una pietra miliare cruciale nel coordinamento degli sforzi globali per sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale garantendo al contempo uno sviluppo dell’aviazione sicuro, protetto e sostenibile”, ha affermato il Prof. Dr. Kemal Yüksek, Director General of the Turkish DGCA.

PREMIO INNOVAZIONE LEONARDO – La XVIII edizione del Premio Innovazione, rivolta a tutti i dipendenti di Leonardo, si è conclusa anche quest’anno con la premiazione delle proposte e idee più innovative per il miglioramento di prodotti, processi, sistemi e servizi aziendali, all’interno delle varie aree di business del Gruppo. Un’iniziativa che si conferma come uno dei motori della strategia di open innovation dell’azienda, oltre che un serbatoio prezioso per la generazione di brevetti. Guidare l’innovazione per creare tecnologie, anticipare i bisogni del futuro e creare nuovi mercati hi-tech. È uno degli obiettivi di Leonardo, delineato nel Piano Industriale 2024-2028, secondo la direttrice principale costituita dal progressivo e sempre più esteso utilizzo della digitalizzazione nella produzione industriale. Il Premio Innovazione è una delle iniziative messe in campo da Leonardo per rispondere a queste esigenze, chiamando a raccolta il talento e la creatività dei propri dipendenti e stimolando l’interdisciplinarità e la conoscenza condivisa, ritenendo strategico il loro contributo per la crescita e il successo della propria azienda. L’ultima edizione del Premio si è focalizzata sui temi del multi-dominio e del digital continuum e si è articolata su sette categorie. 1.070 sono state le proposte presentate (con un aumento di 320 proposte rispetto alla precedente edizione), che hanno visto il coinvolgimento di 2.282 persone del Gruppo Leonardo, tra cui 50 Research Fellows dei Leonardo Labs. Le proposte provenienti dal Premio Innovazione e che trovano applicazione industriale si riflettono anche sul portafoglio brevetti di Leonardo, che nel 2023 è cresciuto del 37% rispetto all’anno precedente. Tra questi brevetti, ci sono anche i primi depositati dai Leonardo Labs, una rete di laboratori di ricerca e sviluppo interconnessa con università, politecnici, centri di ricerca e imprese partner, che creano un ecosistema dell’innovazione in costante evoluzione. Nel periodo 2022/2023, circa l’80% dei brevetti depositati da Leonardo riguarda, principalmente, Platform e System Design (37%), Material Structures & Manufacturing (26%) e Integration (24%).

PRATT & WHITNEY SIGLA UNA LETTERA DI INTENTI PER F100 SUSTAINMENT WORK IN POLONIA – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha firmato una lettera di intenti con Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr. 2 S.A., nota anche come WZL2, per esplorare capacità di manutenzione, riparazione e revisione ampliate per le crescenti esigenze della Polish Air Force. “Stiamo identificando modi per aumentare l’F100 engine sustainment workin Polonia, per garantire al nostro alleato polacco la propulsione di cui ha bisogno”, ha affermato Piotr Owsicki, general director of Pratt & Whitney Rzeszów. “Abbiamo in programma di utilizzare le conoscenze e l’esperienza esistenti, nonché le infrastructure testing facilities, per fornire il ciclo completo di manutenzione del motore F100 nel Paese”. Tra il 2005 e il 2008, i motori F100 originali che equipaggiavano la F-16 fleet della Polish Air Force sono stati costruiti da dipendenti polacchi presso lo stabilimento Pratt & Whitney Rzeszów. Oggi, quasi 20 anni dopo, la struttura produce F100 static structures and critical rotating parts a supporto dei nuovi motori F100 e del supporto mondiale. “La nostra collaborazione con Pratt & Whitney Rzeszów risale a quando hanno prodotto i motori F100 per la flotta polacca di F-16”, ha affermato Mr. Dariusz Sokólski, president of Military Aviation Works No. 2 S.A. “La partecipazione a progetti successivi è uno sviluppo delle competenze di WZL2 che vanno oltre la riparazione degl F100 engine modules, che in futuro offrirà maggiori opportunità di supporto alla Polish Air Force”. Se la Polish Air Force dovesse scegliere l’F-15EX per migliorare le sue capacità di difesa, il motore F100 è la migliore soluzione di propulsione dell’F-15EX. L’attuale familiarità della Polish Air Force con l’F100, unita alla consolidata F100 MRO capability dell’industria polacca, fornirà il percorso più conveniente e a più basso rischio per sostenere i motori e massimizzare la prontezza della flotta sia per l’F-15EX che per l’F-16.

LOCKHEED MARTIN: SKUK WORKS® DIMOSTRA L’AIRBORNE BATTLE MANAGEMENT DI UN AI-CONTROLLED AIRCRAFT – Lockheed Martin Skunk Works®, in collaborazione con il Lockheed Martin Demonstrations and Prototypes organization e l’University of Iowa Operator Performance Laboratory (OPL), ha presentato una crewed-uncrewed teaming mission in cui un airborne battle manager impartiva comandi in tempo reale a un velivolo controllato dall’AI tramite una touchscreen pilot vehicle interface (PVI). In una serie di test di volo, i team di Skunk Works e OPL hanno simulato una missione in cui un “battle manager” umano aviotrasportato a bordo di un L-39 Albatros assegnava obiettivi a due jet L-29 Delfin controllati dall’AI, che poi collaboravano per sconfiggere due finti jet nemici utilizzando sistemi di missione e armi simulati. “Il lavoro che stiamo svolgendo con l’OPL dell’Università dell’Iowa è fondamentale per il futuro, in cui una famiglia di sistemi con e senza equipaggio lavorerà insieme per eseguire missioni complesse”, ha affermato John Clark, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works. “Siamo entusiasti di sfruttare le nostre diverse competenze per far progredire tutti gli elementi di questo nuovo modo di operare”.

LOCKHEED MARTIN: L’LM-400 SARA’ PRESTO LANCIATO IN ORBITA – Lockheed Martin ha annunciato oggi un investimento continuo nelle sue dimostrazioni tecnologiche con l’imminente lancio di LM 400, un nuovo mid-sized, common, multi-mission space vehicle. Lo space vehicle ha completato i test e si sta preparando a intraprendere il suo viaggio su un razzo Firefly Aerospace Alpha nella prima metà del 2025. “LM 400 è lo spacecraft più capace di Lockheed Martin ed è in grado di servire qualsiasi missione in qualsiasi orbita”, ha affermato Jeff Schrader, vice president, strategy and business development at Lockheed Martin Space.

AMERICAN AIRLINES E’ PRONTA PER IL TRAVEL TUESDAY – American Airlines informa: “Il conto alla rovescia per il Travel Tuesday è iniziato. Quest’anno cade il 3 dicembre e American Airlines si sta preparando a soddisfare i desideri di viaggio per il 2025. Che si tratti di viaggiare per visitare amici e parenti o di partire per una nuova avventura, la rete globale completa di American offre ai clienti più modi per viaggiare come desiderano”. “Il Travel Tuesday è diventato sempre più popolare e American è lieta di offrire ai clienti più modi per celebrare le festività, aprendo nuove vie di fuga nel nuovo anno”, ha affermato Caroline Clayton, Vice President of Communications and Marketing, American. “L’ampia rete di American è pronta a soddisfare i desideri dei nostri viaggiatori nel 2025”. Secondo un recente rapporto di McKinsey, l’interesse dei consumatori per il Travel Tuesday è cresciuto di cinque volte negli ultimi anni, con le prenotazioni di viaggi aerei in testa. Con oltre 50 nuove rotte lanciate quest’anno e 20 pianificate per il 2025, la rete di nuove rotte di American offrirà ai clienti più modi per pianificare emozionanti avventure nel Travel Tuesday.

AMERICAN AIRLINES ESPANDE LA SUA BOARDING TECHNOLOGY A OLTRE 10 AEROPORTI NEGLI STATI UNITI – Proprio in tempo per le festività natalizie, American Airlines sta espandendo la tecnologia che supporta il processo di imbarco in oltre 100 aeroporti negli Stati Uniti. La piattaforma tecnologica garantisce ai clienti il vantaggio di imbarcarsi nel gruppo assegnato e supporta i membri del team con una maggiore visibilità sul processo di imbarco. La compagnia aerea ha sperimentato con successo questa moderna tecnologia nell’ultimo mese presso l’Albuquerque International Sunport (ABQ), il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) e il Tucson International Airport (TUS). “Abbiamo sentito dai nostri clienti che la possibilità di imbarcarsi con il gruppo assegnato è importante per loro perché è un vantaggio associato al loro status AAdvantage o all’acquisto della tariffa”, ha affermato Julie Rath, Senior Vice President of Airport Operations, Reservations and Service Recovery, American. “La risposta positiva iniziale da parte dei clienti e dei membri del team ha superato le nostre aspettative, quindi siamo entusiasti di sfruttare questa tecnologia prima del Ringraziamento”. Se un cliente sale a bordo prima che venga chiamato il gruppo assegnatogli, il nuovo software non accetterà la carta d’imbarco e invece emetterà un suono udibile per avvisare l’agente al gate e il cliente che il gruppo non è ancora stato chiamato. In questi casi, il membro del team American inviterà il cliente a rientrare in coda quando verrà chiamato il suo gruppo di imbarco. American offre più gruppi di imbarco associati all’acquisto del biglietto del viaggiatore, allo stato o all’iscrizione AAdvantage®. La possibilità di confermare che i clienti possono imbarcarsi nel gruppo assegnato è solo una delle caratteristiche di un’innovativa piattaforma software sviluppata internamente da American per supportare il team e i clienti della compagnia aerea. American continuerà a raccogliere informazioni e perfezionare la tecnologia attraverso il lancio in oltre 100 aeroporti spoke, tra cui Austin-Bergstrom International Airport (AUS) e Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) durante questo periodo di festività. Nei prossimi mesi, la compagnia aerea espanderà ulteriormente la tecnologia agli hub e ad altri aeroporti.