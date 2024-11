Boeing si aggiudica 15 ulteriori U.S. Air Force KC-46A Tanker

Boeing informa: “Boeing costruirà 15 ulteriori KC-46A Pegasus Tanker nell’ambito di un Lot 11 contract award assegnato dalla U.S. Air Force, per un valore di 2,38 miliardi di dollari. In totale, Boeing ha 168 KC-46A multi-mission aerial refuelers sotto contratto a livello globale, offrendo vantaggi e capacità avanzate per la forza congiunta e gli alleati”.

“Apprezziamo la nostra continua partnership con l’U.S. Air Force”, ha affermato Lynn Fox, vice president and KC-46 program manager. “Questo è un altro grande traguardo per il nostro team e non vediamo l’ora di consegnare gli advanced multi-mission aerial refuelers più avanzati al mondo per gli anni a venire”.

“Il KC-46A continua a dimostrare le sue capacità senza pari, avendo volato per oltre 100.000 ore e fornito oltre 200 milioni di libbre di carburante ai receivers in tutto il mondo. A ottobre, il Pegasus ha effettuato il suo inaugural full-scale operational deployment, dopo che l’U.S. Air Force Air Mobility Command ha approvato il KC-46A per global combat operations nel 2022.

A luglio, l’Air Force ha assegnato a Boeing un contratto per l’upgrade di mission readiness and performance del KC-46A Tanker. Ciò si basa sul 2023 Block 1 upgrade, migliorando ulteriormente advanced communications, data connectivity and situational awareness del tanker per aircraft survivability and operational advantage in contested environments”, prosegue Boeing.

“Dal 2019, Boeing ha consegnato 89 KC-46A alla U.S. Air Force e quattro alla Japan Air Self-Defense Force“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)