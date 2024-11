GE Aerospace dimostra un hybrid electric propulsion system per l’U.S. Army

GE Aerospace ha dimostrato con successo un hybrid electric propulsion system valutato a un megawatt come parte di un contratto di ricerca e sviluppo da 5,1 milioni di dollari dall’U.S. Army Combat Capabilities Development Command (DEVCOM) Army Research Laboratory (ARL).

“Nell’ambito dell’Applied Research Collaborative Systematic Turboshaft Electrification Project (ARC-STEP) contract, GE Aerospace ha condotto la ricerca, lo sviluppo, i test e la valutazione di un megawatt (MW) class electrified powerplant che ha ulteriormente identificato e maturato tecnologie applicabili alla future Army air vehicle propulsion e ai military electrified ground vehicles”, afferma GE Aerospace.

“GE Aerospace ha un’eredità di quasi 50 anni come powerplant for Army Aviation, dal collaudato motore T700 al nuovo rivoluzionario motore T901”, ha affermato John Martin, Director of Turboshaft Advanced Programs at GE Aerospace. “ARC-STEP si basa su quell’eredità e affina le tecnologie lungo un percorso per la hybrid electric propulsion, sia per l’U.S. Army che per il mondo”.

“La dimostrazione di successo ha coinvolto un CT7 turboshaft engine combinato con GE Aerospace-produced electric machine and power electronics. Durante i test, condotti presso il GE Aerospace Research Center di Niskayuna, New York, esperti in materia sia dell’esercito statunitense che di GE Aerospace hanno studiato e integrato tecnologie che consentono hybrid-electric propulsion systems leggeri, efficienti, affidabili e sicuri. È stato anche esaminato l’impatto della hybrid electric propulsion sull’efficienza di vari tipi di piattaforma”, prosegue GE Aerospace.

Il Dr. Mike Kweon, program manager of DEVCOM ARL Versatile Tactical Power and Propulsion Essential Research Program (VICTOR ERP), ha affermato: “È emozionante vedere la dimostrazione di successo di ARC-STEP, che ha migliorato la nostra comprensione del potenziale di MW-class series hybrid systems per equipaggiare i futuri Army air and ground vehicles. Spesso, i power and propulsion systems sono significativi colli di bottiglia nel progresso delle capacità di trasformazione. Non vedo l’ora di vedere come ARC-STEP plasmerà la direzione dei power systems per gli Army’s future air and ground vehicles”.

“Gli sforzi sotto questo Army contract integrano gli sforzi di GE Aerospace nella hybrid electric propulsion, tra cui l’Hybrid Electric Experiment (HEX) program con Sikorsky e il NASA Electric Powertrain Flight Demonstration (EPFD) project, per maturare un MW-class integrated hybrid electric powertrain e dimostrare la flight readiness per single-aisle aircraft. ARC-STEP, HEX ed EPFD stanno aiutando GE Aerospace a continuare a costruire una vasta esperienza con hybrid electric systems and electrical power generation”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)