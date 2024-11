Eurowings cresce nella regione di Berlino

Eurowings sta ampliando significativamente la sua gamma di destinazioni dirette da Berlino (BER): nell’estate 2025, i viaggiatori potranno scegliere tra 42 destinazioni con la compagnia aerea. “In particolare, la sussidiaria di Lufthansa sta espandendo i collegamenti verso le popolari regioni turistiche dell’Europa meridionale: per la prima volta, Eurowings volerà da Berlino (BER) a Bilbao, Corfù, Faro e Jerez de la Frontera. Una novità nel programma è anche Newcastle, nel nord-est dell’Inghilterra.

La compagnia aerea sta anche aumentando le sue frequenze verso destinazioni esistenti: Malaga, Heraklion, Rodi, Graz, Nizza, Kos, Spalato, Yerevan ed Erbil saranno servite più frequentemente in futuro. Maiorca rimane la destinazione principale nel programma da BER: Eurowings offrirà fino a 21 voli a settimana da BER all’isola di villeggiatura più popolare della Germania”, afferma Eurowings.

Jens Bischof, CEO Eurowings: “Berlino ed Eurowings sono una buona coppia: siamo lieti di poter non solo continuare la nostra storia di crescita a BER, ma anche accelerarla. Dopo l’espansione di grande successo dei nostri collegamenti con la regione del Golfo, stiamo anche rafforzando la nostra presenza nella capitale nell’estate 2025 e, con oltre 200 voli settimanali, stiamo offrendo il nostro servizio europeo più ampio fino ad oggi. Il nostro impegno è un chiaro impegno nei confronti di Berlino come aviation location, con cui stiamo espandendo la leadership di mercato di Lufthansa Group nella capitale”.

Aletta von Massenbach, Chairwoman of the Management Board of Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: “Siamo molto lieti dell’impegno di Eurowings a BER. La compagnia aerea offrirà ai viaggiatori della regione della capitale una varietà di nuove e interessanti opzioni di viaggio in Europa e oltre nel prossimo programma di voli estivi. Allo stesso tempo, l’offerta ampliata migliorerà l’accessibilità della regione per gli ospiti internazionali e rafforzerà quindi BER come sede aeroportuale, per il turismo e l’economia regionale”.

Burkhard Kieker, Managing Director of visitBerlin: “Eurowings è un partner affidabile e valido per la Visitor Economy di Berlino. La compagnia aerea, l’aeroporto e visitBerlin stanno lavorando insieme per aumentare i collegamenti aerei internazionali verso la capitale tedesca, con successo, come dimostra la significativa crescita del prossimo anno”.

“Mentre il programma europeo sta crescendo fortemente, Eurowings taglierà in media uno su dieci voli verso le domestic German destinations di Düsseldorf, Colonia e Stoccarda. Ciò è dovuto al forte aumento delle tasse e delle imposte governative, che significano che i voli all’interno della Germania non sono più economicamente sostenibili. Tuttavia, Eurowings continua a collegare Berlino e il Brandeburgo strettamente alle principali conurbazioni del Nord Reno-Vestfalia e della Germania meridionale con frequenze basate sulla domanda. La compagnia aerea vola fino a sette volte al giorno da BER a Stoccarda, fino a sei volte a Colonia/Bonn e fino a cinque volte a Düsseldorf“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)