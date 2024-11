L’U.S. Air Force seleziona nuovamente Gulfstream per il Fleet Support

Gulfstream Aerospace Corp., una business unit di General Dynamics, si è aggiudicata un contractor logistics support services (CLS) contract dall’U.S. Air Force Life Cycle Management Center per le C-20 and C-37 fleets. Questo contratto si estende su un periodo di sette anni e fornisce servizi a U.S. Air Force, U.S. Navy, U.S. Marine Corps, U.S. Army e U.S. Coast Guard.

“Per quasi 60 anni, Gulfstream è stata un partner di fiducia per governi e organizzazioni militari in tutto il mondo e siamo onorati che l’U.S. Air Force abbia nuovamente scelto la nostra azienda per supportare la U.S. military’s fleet”, afferma Mark Burns, president, Gulfstream. “Questo dimostra la forza del nostro world-class Customer Support network e la sua capacità di supportare tutte le missioni dei nostri clienti. Il Gulfstream Special Missions business fornisce cutting-edge aircraft expertly engineered per un’ampia gamma di operazioni critiche e sta attualmente vivendo un’attività senza precedenti con clienti in tutto il mondo”.

“L’ultimo CLS contract è valutato 991 milioni di dollari e include un’ampia gamma di supporto come global maintenance, component overhaul, repair and modification services. Gulfstream Customer Support eseguirà il lavoro presso la Joint Base Andrews, Maryland; la Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Hawaii; la Ramstein Air Base, Germania; la Marine Corps Base Hawaii, Kaneohe Bay; la Naval Base Ventura County, California.

Ad oggi, Gulfstream ha consegnato più di 200 special missions aircraft in oltre 40 paesi, tra cui tutti i rami dell’U.S. military e le principali U.S. government agencies”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfsteam Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)