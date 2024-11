Boeing e ScuolAttiva inaugurano due aule didattiche promuovendo l’impegno sociale e la riqualificazione scolastica

Boeing, in collaborazione con ScuolAttiva ONLUS e la Fondazione Libellula, ha inaugurato questa mattina le due nuove Aule Didattiche dell’Istituto Comprensivo “Anzio 1” ad Anzio (Roma) e dell’ICS “Giovanni Bosco” a Ponticelli (Napoli), donate alle scuole grazie al progetto “School Cleaning Day”.

L’iniziativa, promossa da Boeing nell’ambito dei suoi progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa e giunta alla quinta edizione, ha visto la riqualificazione delle aule didattiche e degli spazi verdi dei rispettivi istituti grazie all’impegno degli alunni e dei dipendenti di Boeing, che hanno lavorato insieme in una giornata di volontariato organizzata la scorsa primavera.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta in contemporanea in entrambi gli istituti in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alla presenza di rappresentanti di Boeing, ScuolAttiva ONLUS, la Fondazione Libellula, e dei dirigenti scolastici di entrambi gli Istituti. Novità del progetto di quest’anno è infatti proprio il focus sull’educazione all’affettività e alle relazioni, l’importanza delle emozioni e l’uguaglianza di genere, da cui la scelta di celebrare l’evento nella giornata odierna.

“L’impegno di Boeing nel coinvolgimento delle comunità locali è incrollabile ed è profondamente sentito dai nostri dipendenti, che si impegnano in queste iniziative di volontariato con la massima dedizione e spirito di collaborazione”, ha commentato Laura Giudice, referente dei programmi di Reponsabilità Sociale di Boeing per il Sud Europa. “Oggi contempliamo con orgoglio il risultato del lavoro congiunto degli alunni delle due scuole e dei nostri volontari, che hanno dedicato il loro tempo al servizio della comunità”.

“Siamo molto legati a questo progetto perché ci permette, perseguendo il nostro scopo che è formare i cittadini del futuro, di mettere al centro l’inclusione e la lotta alla violenza di genere, vere e proprie emergenze di oggi”, ha dichiarato Simona Frassone, Presidente di ScuolAttiva ONLUS. “Nel farlo combattiamo anche la povertà educativa, quella mancanza di stimoli e opportunità che purtroppo diventa anche prigione di emozioni, sogni e futuro. Per questo ringraziamo Boeing che ci sostiene in questo impegno e Fondazione Libellula per la collaborazione che hanno voluto dare all’edizione del progetto di quest’anno”.

“L’inaugurazione dell’Aula delle Emozioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha un valore molto importante. L’equità di genere è un concetto che si impara fin dalla tenerissima età e spesso dipende dalle abitudini familiari e scolastiche. I bambini e le bambine osservano e replicano i comportamenti che avvengono in casa e a scuola . Offrire un luogo in cui sperimentare, conoscere, riconoscere e condividere le emozioni è fondamentale per aiutare loro a crescere con maggiore libertà, imparando l’importanza di valori come l’uguaglianza, il rispetto e la libertà di espressione”, ha aggiunto Marza Scuderi, responsabile dei Progetti Sociali per Fondazione Libellula.

Collaborando con ScuolAttiva ONLUS, un’organizzazione non profit impegnata da decenni in programmi educativi, i dipendenti di Boeing Italia hanno contribuito a riqualificare le biblioteche delle scuole di ciascuna località. Entrambe le aree erano degradate e tenute in disuso. Il team di volontari ha aiutato a ridipingere, ripulire, aggiungere nuovi libri e scaffali, creare cartelli nei corridoi della scuola e piantare fiori ed erbe aromatiche nelle aree verdi.

Boeing vanta una storia di collaborazione con l’Italia da più di 70 anni, di cui oltre 20 di impegno a favore delle comunità locali. Il progetto “School Cleaning Day”, nato nel 2018 da un’idea di Boeing e ScuolAttiva ONLUS, si inserisce perfettamente nell’impegno di responsabilità sociale d’impresa di Boeing. Attenzione al mondo scolastico e volontariato aziendale sono infatti fra i focus del Boeing Global Engagement (BGE), la divisione di Boeing che porta avanti, in tutto il mondo, progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa in collaborazione con partner locali.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)