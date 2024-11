SWISS nomina Michael Weinmann come nuovo Head of Media Relations

Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Michael Weinmann come nuovo Head of Media Relations. Assumerà le sue funzioni il 1° marzo 2025.

“Oltre alla sua vasta esperienza giornalistica, Michael Weinmann è uno specialista dell’aviazione che ha anche un legame personale con il settore: in quanto titolare di una licenza di pilota privato, porta con sé non solo competenza teorica ma anche esperienza di volo pratica nella sua nuova posizione SWISS.

Michael Weinmann ha trattato una serie di questioni aeronautiche nel corso della sua carriera giornalistica, riferendo a un pubblico vasto e variegato su argomenti che spaziano dalle innovazioni tecnologiche all’introduzione di nuovi tipi di aeromobili, alla gestione del traffico aereo e agli sforzi di sostenibilità del settore. Grazie alla combinazione delle sue competenze giornalistiche e alla sua profonda conoscenza del settore aeronautico, è il candidato perfetto per questa posizione”, afferma SWISS.

“Michael Weinmann può già vantare una carriera giornalistica poliedrica. Nel 2009 è entrato a far parte della Radiotelevisione svizzera (SRF) come presentatore del suo notiziario televisivo “Schweiz aktuell”. Ha anche lavorato come redattore nel dipartimento degli affari interni della SRF, realizzando inoltre reportage e contributi specialistici, in particolare nel campo dell’aviazione. Michael Weinmann ha 43 anni, è sposato e ha due figli”, prosegue SWISS.

“Michael Weinmann è una persona aperta e coinvolgente che ha l’aviazione nel cuore e porterà una profonda comprensione delle numerose sfide e opportunità del nostro settore nel suo nuovo incarico”, afferma Léa Wertheimer, Head of Corporate Communications at SWISS. “La sua esperienza giornalistica, il suo amore per il volo e la sua conoscenza delle problematiche aeronautiche lo rendono la scelta perfetta per sviluppare ulteriormente il nostro lavoro sui media presso SWISS. Non vediamo l’ora di dargli il benvenuto a bordo”.

“Voglio esprimere a Karin Montani i miei più sinceri ringraziamenti per i suoi molti anni di lavoro e servizio e per tutte le energie e l’impegno che ha dedicato alla compagnia. Con la sua grande professionalità, è stata determinante nel dare forma alle relazioni con i media di SWISS e ha svolto un ruolo cruciale nel successo delle sue comunicazioni esterne”, conclude Wertheimer.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)