Bombardier Defense consegna il primo Global 6500 all’U.S. Army HADES Program

Bombardier Defense ha celebrato la consegna del primo Bombardier Global 6500 all’U.S. Army, a supporto dell’High Accuracy Detection and Exploitation System (HADES) program. “Grazie alle capacità del Global 6500, la piattaforma contribuirà a rafforzare le U.S. Army aerial deep sensing abilities e segna una pietra miliare significativa verso l’obiettivo degli Stati Uniti di modernizzare la propria aerial military intelligence”, afferma Bombardier.

“Bombardier Defense è onorata di supportare l’esercito statunitense con la consegna del primo velivolo Global 6500, una piattaforma ad alte prestazioni che possiede speed, endurance-at-range and altitude capabilities per supportare il deep-sensing per l’esercito di domani”, afferma Steve Patrick, Vice President of Bombardier Defense. “Questo jet è la soluzione a prova di futuro per fornire all’esercito degli Stati Uniti le capacità necessarie per affrontare le minacce attuali e future”.

“Siamo orgogliosi della partnership con Bombardier Defense e i professionisti focalizzati sulla missione nello Stato del Kansas. Siamo ancora entusiasti delle opportunità che possiamo sbloccare abbinando le prestazioni, la versatilità e l’affidabilità del Global 6500 con payload moderni allineati ai requisiti di intelligence prioritari. HADES è il fulcro della collection strategy dell’esercito e il Global 6500 è il sistema che dà vita a tale strategia. Questo aereo ci offre range, payload capacity, speed and endurance per fornire capacità tempestive, pertinenti e reattive per l’intero spettro di Army and Joint collection requirements”, afferma Andrew Evans, Director, HQDA G-2 ISR Task Force.

“Le piattaforme come l’aereo Global 6500 di Bombardier, che vola più velocemente, più a lungo e più in alto delle legacy airborne sensor platforms, offrono un vantaggio significativo per migliorare le performance delle aerial ISR missions. Con una maximum endurance fino a 18 ore e fino a 750 ore di volo tra gli intervalli di manutenzione, e come parte della famiglia Global che ha una 99,83% dispatch reliability, il Global 6500 è una scelta ideale per raggiungere obiettivi operativi come il deep sensing”, conclude Bombardier.

