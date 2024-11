Embraer lancia l’ONEChain program per aumentare l’efficienza nelle supply chain operations

Embraer ha finalizzato l’implementazione di ONEChain program, un’iniziativa a supporto della strategia di crescita dell’azienda che sfrutta la trasformazione digitale per contribuire a migliorare la gestione della sua supply chain. La piattaforma ONEChain è stata progettata per semplificare e digitalizzare le operazioni della supply chain promuovendo maggiore trasparenza, agilità e collaborazione attraverso un processo integrato che avvantaggia sia Embraer che i suoi fornitori in tutto il mondo.

Adottando e diffondendo le migliori pratiche del mercato, ONEChain ha consentito all’azienda di migliorare la governance, standardizzare i processi, ridurre costi e spese, aumentare competitività, agilità e produttività, nonché di digitalizzare e unificare gran parte dei processi della supply chain in modo innovativo.

“Oltre a ottenere una maggiore efficienza operativa, abbiamo integrato tutte le operazioni con i nostri fornitori e partner in un’unica piattaforma, il che consente di gestire le operazioni in tempo reale”, afferma Roberto Chaves, Executive Vice President of Global Procurement and Supply, Embraer. “Ciò garantisce una produzione più livellata e uniforme dei nostri prodotti, una riduzione dei costi fissi e variabili e processi decisionali più agili”.

Di recente, l’ONEChain program è stato riconosciuto al Procurement Success Summit (PSS) in Cina, venendo premiato in due categorie: Process Innovation Award e Procurement Ecosystem Award.

“Essere riconosciuti in questa cerimonia di premiazione globale di alto livello ci rende molto orgogliosi dell’ONEChain program, che sta definendo un nuovo standard nella trasformazione digitale, nella collaborazione con i fornitori e nell’eccellenza operativa”, ha aggiunto Roberto Chaves.

Il programma è stato implementato in Brasile e nei paesi in cui opera Embraer: Stati Uniti, Cina, Singapore, nonché Francia, Paesi Bassi e Portogallo.

(Ufficio Stampa Embraer)