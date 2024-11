Il Gulfstream G700 ritorna al MEBAA Show di Dubai

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che presenterà il Gulfstream G700 al Middle East and North Africa Business Aviation Association (MEBAA) Show dal 10 al 12 dicembre a Dubai, Emirati Arabi Uniti.

“Il G700 continua a superare le aspettative dei clienti da quando è entrato in servizio ad aprile”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “È davvero un aereo leader del settore che ha alzato l’asticella per performance, innovazione e comfort e non vediamo l’ora di vederlo tornare al MEBAA Show e a Dubai”.

“Ad oggi, il G700 ha raggiunto più di 65 city-pair speed records e viene consegnato a clienti in tutto il mondo.

Con la cabina più spaziosa nella business aviation, il G700 può essere configurato con un massimo di cinque living areas e può ospitare fino a 19 passeggeri. L’aereo offre anche opzioni innovative tra cui l’unico ultragalley del settore. Gli interni offrono un comfort eccezionale, con design dei sedili pluripremiati e la Gulfstream Cabin Experience con fresh air al 100%, livelli di rumore molto bassi, abbondante luce naturale e la cabin altitude più bassa del settore: 2.840 piedi/866 m quando si vola a 41.000 piedi/12.497 m. L’ultralong-range G700 può collegare Dubai a New York a Mach 0,87 e ha una maximum operating speed di Mach 0,935, la più elevata nella flotta Gulfstream“, afferma Gulfstream Aerospace.

“Progettato per fornire maggiori efficienze operative per i clienti e migliorare la sicurezza, il G700 è dotato del pluripremiato Symmetry Flight Deck di Gulfstream con i primi active control sidesticks del settore, una Data Concentration Network e l’uso più esteso della touch-screen technology nella business aviation. L’aereo è inoltre dotato del pluripremiato Predictive Landing Performance System e di dual head-up display, con il nuovo Gulfstream Combined Vision System (CVS) che unisce Enhanced Flight Vision System (EFVS) and Synthetic Vision System (SVS) in un’unica immagine, aumentando la situational awareness del pilota e l’accesso a più aeroporti.

I partecipanti al MEBAA Show possono vedere il G700 e parlare con i rappresentanti Gulfstream presso gli stand A13 e A14″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)