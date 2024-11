Qatar Airways nomina un nuovo Master of Wine

Qatar Airways annuncia la nomina del suo nuovo Master of Wine, che svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire che la Compagnia aerea continui a offrire la migliore esperienza per tutti i passeggeri.

“Anne Krebiehl è una delle 421 persone al mondo a possedere la prestigiosa qualifica di Master of Wine e porta il suo bagaglio di esperienza e conoscenza del settore alla Migliore Compagnia Aerea del Mondo votata da Skytrax nel 2024. In qualità di pluripremiata scrittrice e redattrice, nonché rinomata giudice nel settore del vino, la signora Krebiehl sarà responsabile di curare attentamente la selezione dei vini della Compagnia e la strategia di approvvigionamento, assicurando vini molto ricercati per i passeggeri della First e della Business Class e contribuendo a garantire che Qatar Airways rimanga al passo con le tendenze del settore.

L’acquisto di vino per una compagnia aerea commerciale è un processo complesso a causa della minore umidità e della pressione in cabina che influiscono sui sensi dei passeggeri e sulla capacità di percepire i sapori più complessi. Grazie alla sua esperienza, la signora Krebiehl terrà conto di questi fattori quando curerà la carta dei vini di Qatar Airways. Collaborerà inoltre con le aziende vinicole per sviluppare miscele uniche, specifiche per i passeggeri di Economy Class, adattabili in modo eccezionale a 40.000 piedi e che utilizzino opzioni di packaging innovative e sostenibili.

Il ruolo di Qatar Airways Master of Wine prevede un’ampia valutazione dei vini, compresa una degustazione annuale alla cieca di oltre 1.000 bottiglie provenienti da tutto il mondo. L’impegno di Qatar Airways nel selezionare i vini basandosi esclusivamente sul gusto, invece di concentrarsi solo sulle etichette, sui punteggi dei critici enologici e sui prezzi, si traduce in una selezione a bordo varia e unica”, afferma Qatar Airways.

“Negli ultimi anni, Qatar Airways si è classificata tra le prime tre compagnie aeree al mondo per l’eccezionale selezione di vini a bordo, come riconosciuto da premi di grande prestigio, tra cui “Cellars in the Sky” di Business Traveller e “Wines on the Wing” di Global Traveller.

Qatar Airways si impegna a offrire un’esperienza gastronomica memorabile e lussuosa ai suoi clienti, e il Master of Wine collaborerà a stretto contatto con il team di progettazione culinaria della Compagnia per abbinare meticolosamente i vini alle opzioni di ristorazione a bordo. Inoltre, il Master of Wine creerà materiali di formazione coinvolgenti per l’equipaggio di cabina, per garantire il rispetto dei più alti standard di servizio a 40.000 piedi nel cielo”, prosegue Qatar Airways.

Xia Cai, Senior Vice President, Product Development di Qatar Airways, ha dichiarato: “Qatar Airways è entusiasta di accogliere Anne Krebiehl nel nostro pluripremiato team come Master of Wine. La profonda conoscenza del settore della signora Krebiehl è fondamentale per il successo del programma enologico di Qatar Airways che, a sua volta, è un elemento che fa parte del nostro impegno nel fornire un’esperienza di viaggio indimenticabile e di livello mondiale su ogni volo. Krebiehl è una figura di spicco nell’industria del vino e metterà a disposizione della nostra Compagnia le sue conoscenze e la sua esperienza nell’approvvigionamento, assicurandoci di mantenere il nostro primato a livello mondiale”.

Anne Krebiehl, Master of Wine di Qatar Airways, ha dichiarato: “Sono entusiasta di unirmi a Qatar Airways, la Migliore Compagnia Aerea del Mondo, come nuovo Master of Wine. Credo davvero che l’ottimo vino e il cibo siano la chiave per godersi la vita, anche a 40.000 piedi di altezza, e la selezione enologica di Qatar Airways è una testimonianza del suo approccio incentrato sul cliente. Non vedo l’ora di mettere a frutto la mia esperienza per contribuire a offrire la migliore esperienza possibile ai passeggeri, aiutando a incrementare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti di Qatar Airways”.

“Il 25 novembre Qatar Airways ha presentato ufficialmente Anne Krebiehl come nuovo Master of Wine con un evento esclusivo presso il ristorante due stelle Michelin Alex Dilling all’Hotel Café Royal di Londra.

All’inizio di questo mese, Qatar Airways ha anche lanciato i suoi nuovi menu di bordo in Europa, dando risalto agli ingredienti freschi e di stagione. I menu sono pensati per i mesi invernali e utilizzano prodotti di stagione accuratamente selezionati, tra cui ortaggi a radice come i cavoletti di Bruxelles, le patate dolci e la zucca, oltre a frutta di stagione, come pere e mirtilli rossi. I menu di Qatar Airways cambiano circa una volta a trimestre, in linea con le stagioni, per mantenere vivo l’interesse dei frequent flyer”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)