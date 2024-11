Tap ancora una volta migliore compagnia aerea per Africa e Sud America ai World Travel Awards

TAP Air Portugal è la Migliore Compagnia Aerea al Mondo per volare in Africa e in Sud America: al vettore sono stati infatti assegnati entrambi i riconoscimenti in occasione della cerimonia annuale dei World Travel Awards, che quest’anno si è tenuta a Madeira.

TAP riceve entrambi i riconoscimenti per il settimo anno consecutivo, dopo averli ricevuti anche nel 2009, 2010, 2011 e 2012.

“Questi riconoscimenti riflettono l’importanza del mercato sudamericano e africano per il nostro vettore, oltre al lavoro che abbiamo svolto per consolidare questa posizione”, ha dichiarato Mário Chaves, Chief Operating Officer di TAP che ha ricevuto i premi. “Lavoriamo ogni giorno per migliorare la compagnia. L’anno prossimo celebreremo gli 80 anni, 80 anni durante i quali siamo riusciti a mantenere la nostra leadership: ci auguriamo di poter continuare a servire i nostri Clienti nel miglior modo possibile”, ha concluso.

In Africa, TAP offre 80 collegamenti settimanali da Porto e Lisbona verso 14 destinazioni in Angola, Mozambico, Capo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, Marocco, Senegal, Gambia e Ghana.

TAP Air Portugal offre 87 collegamenti settimanali per il Brasile e opera direttamente da Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, sono 13 le città brasiliane (15 rotte da Lisbona e Porto) che TAP collega direttamente al Portogallo.

In Sud America TAP opera anche in Venezuela, con voli diretti tra Funchal e Caracas.

I World Travel Awards premiano il meglio del turismo mondiale in decine di categorie e in varie parti del mondo. I vincitori dei World Travel Awards sono stati scelti attraverso un processo di votazione online, effettuato per lo più da professionisti dei viaggi e del turismo, come agenti di viaggio, operatori e organizzazioni turistiche di vari Paesi, ma anche dal grande pubblico.

TAP opera attualmente verso 92 destinazioni con oltre mille collegamenti settimanali. Membro di Star Alliance, TAP offre fino a 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)